Протестанты и пандемия: в Германии закрыты церкви, но не приходы

Закрытые на Пасху церкви - нонсенс, на первый взгляд. Но Евангелическая церковь Германии адаптировалась к реалиям пандемии, встретив в минувшее воскресенье, 12 апреля, главный христианский праздник года в крайне необычных условиях. Священники говорят, что работы у них стало больше, и что в общинах бурлит жизнь.

Разговор с "пастором-хипстером"

Пастор подкатывает к Церкви Christophoruskirche на северо-западе Берлина на велосипеде, снимает шлем и здоровается с безопасной дистанции в два метра.

Пастор Виктор Вебер

Его зовут Виктор Вебер (Viktor Weber), ему 39 лет, он родился в Казахстане, а вырос на юге Германии, куда переехал с родителями, когда ему было восемь лет. С марта 2019 Вебер ведет службы в двух евангелических общинах берлинского района Шпандау.

С легкой руки одной из прихожанок его окрестили "хипстер-пастором" - за внешний вид и раскованный стиль общения. Это же прозвище - "хипстер-пастор" - он использует и в своем Инстаграм-аккаунте. Но то, что началось как шутка, в условиях пандемии стало реальностью - социальные сети превратились чуть ли не в основной канал связи с общиной. Ведь церковные службы, как и все массовые мероприятия, в Германии с середины марта запрещены.

Как работает церковь в условиях запрета богослужений

"Ускоренная дигитализация" - так описывает пастор Вебер происходящее в общине. По его словам, работы у него только прибавилось. Нужно, например, налаживать прямые трансляции служб на сайте общины для тех, кто постарше и кому чужд мир социальных сетей. Главная цель - помочь прихожанам преодолеть вынужденную изоляцию, в которой они оказались в результате пандемии.

"Церковь - это не здание, - говорит Виктор Вебер. - Это прихожане и их отношения друг с другом. Пусть здание закрыто, но люди продолжают общаться, в основном по телефону". Свою задачу он видит в том, чтобы помочь прихожанам самоорганизоваться, найти креативные способы решения проблем в этой уникальной ситуации. А еще - "не забывать о старших и не потерять тех, у кого нет доступа в интернет".

В Германии насчитывается 21,5 миллиона протестантов

Евангелическая церковь Германии - вторая по популярности в стране, протестантизм исповедуют порядка 21,5 миллиона жителей страны.

Евангелическая церковь Германии содержит много детских садов

Все они платят церковный налог, который удерживается с зарплаты. Его размер составляет 9 процентов от суммы уплачиваемого подоходного налога (в Баварии и Баден-Вюртемберге - 8 процентов). Эти деньги на нужды церкви собирают с граждан государственные налоговые органы (и получают за это комиссию - от 2 до 4,5 процента в зависимости от региона). В 2018 году Евангелическая церковь Германии собрала рекордные 5,79 миллиарда евро церковного налога.

Другой важный источник финансирования - государственные дотации на проекты на благо общества. И главный среди них - евангелические детские сады (2,2 млрд евро в год).

Из 45 пунктов выдачи продуктов малоимущим в Берлине осталось три

Но детские сады и школы закрыты, как и большинство пунктов выдачи помощи малоимущим. Из 45 в Берлине работают только три. Один из них под названием Leib und Seele ("Тело и душа") при Церкви Passionskirche в берлинском районе Кройцберг. Раз в неделю, по четвергам, здесь с 11 до 13 часов раздают продукты малоимущим. Очередь некоторые из них начинают занимать заранее, спрос растет.

Очередь к раздаче помощи малоимущим

"Я рада, что мы можем продолжать помогать людям, несмотря на все происходящее", - говорит пастор Дёрте Гюльцов (Dörthe Gülzow). По ее словам, после начала пандемии в церковный благотворительный проект пришли новые молодые волонтеры, которые заменили пожилых помощников, оказавшихся в "группе риска" и отправленных на самоизоляцию по домам.

"Для нашей общины социальные проекты даже важнее богослужений, - продолжает пастор. - И когда месяц назад были объявлены меры по сдерживанию распространения вируса, мы первым делом стали обсуждать не то, как организовать онлайн-трансляцию богослужений, а как сохранить проект помощи малоимущим".

Пастор Дёрте Гюльцов

За два часа работы пакеты с продуктами получают порядка 80 человек, раз за разом их становится больше. Что заставляет членов общины в разгар рабочего дня раскладывать продукты по пакетам? "Это наша миссия, - говорит пастор Дёрте Гюльцов. - Если мы серьезно относимся к Библии, а Иисус для нас образец для подражания, то эта работа - и есть выражение нашей веры. Потому что в первую очередь надо заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Солидарность важнее любых онлайн-трансляций".

Почему людям важно быть вместе

Но и трансляции очень важны. В этом уверен пастор из Северного Рейна - Вестфалии Ральф-Рюдигер Пенцек (Ralph-Rüdiger Penczek). Он указывает, что церковь объединяет людей не как абстрактный общественный институт, а как конкретная община в конкретном месте. Еще два года назад пастор открыл собственный канал на YouTube, так что стремительный переход в интернет не застал его врасплох.

Его канал называется "angedacht" ("помолившись" или "поразмыслив"). "Моя задача - заставить людей задуматься, а не предложить им готовые ответы на все вопросы", - объясняет пастор. Раз в неделю он транслирует службу в интернете. "Увидеть свою церковь, услышать своего пастора - это то, что сегодня так надо людям. Им нужна теплота и чувство общности. И мы пытаемся восполнить это с помощью цифровых технологий".

Но по живому общению скучает и он. "Мне не хватает людей. Не хватает прямого и непосредственного резонанса во время богослужения", - признается пастор.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Карантинные каникулы: чем опасен коронавирус в России? Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России опасно не только само по себе. Во время объявленных Путиным карантинных каникул многие россияне остались без дохода. Взгляд Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

Юмор сражается с коронавирусом Статистика коронавируса: конец близок? Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Какие меры принять против коронавируса? Элементарно, Ватсон Великобритания ограничила свободу передвижения граждан на три недели в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Британский юмор ограничения не затронут, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Кому выгоден коронавирус? Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь" Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Когда защита от коронавируса - фиговый листок? Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева.

Юмор сражается с коронавирусом "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2? ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

