Протестанты и пандемия: в Германии закрыты церкви, но не приходы

"Церковь - это не здание, это прихожане и их отношения друг с другом", - сказал берлинский пастор корреспонденту DW, выяснявшему, как работают немецкие евангелические храмы в условиях карантина.
Закрытые на Пасху церкви - нонсенс, на первый взгляд. Но Евангелическая церковь Германии адаптировалась к реалиям пандемии, встретив в минувшее воскресенье, 12 апреля, главный христианский праздник года в крайне необычных условиях. Священники говорят, что работы у них стало больше, и что в общинах бурлит жизнь.
Разговор с "пастором-хипстером"
Пастор подкатывает к Церкви Christophoruskirche на северо-западе Берлина на велосипеде, снимает шлем и здоровается с безопасной дистанции в два метра.
Его зовут Виктор Вебер (Viktor Weber), ему 39 лет, он родился в Казахстане, а вырос на юге Германии, куда переехал с родителями, когда ему было восемь лет. С марта 2019 Вебер ведет службы в двух евангелических общинах берлинского района Шпандау.
С легкой руки одной из прихожанок его окрестили "хипстер-пастором" - за внешний вид и раскованный стиль общения. Это же прозвище - "хипстер-пастор" - он использует и в своем Инстаграм-аккаунте. Но то, что началось как шутка, в условиях пандемии стало реальностью - социальные сети превратились чуть ли не в основной канал связи с общиной. Ведь церковные службы, как и все массовые мероприятия, в Германии с середины марта запрещены.
Как работает церковь в условиях запрета богослужений
"Ускоренная дигитализация" - так описывает пастор Вебер происходящее в общине. По его словам, работы у него только прибавилось. Нужно, например, налаживать прямые трансляции служб на сайте общины для тех, кто постарше и кому чужд мир социальных сетей. Главная цель - помочь прихожанам преодолеть вынужденную изоляцию, в которой они оказались в результате пандемии.
"Церковь - это не здание, - говорит Виктор Вебер. - Это прихожане и их отношения друг с другом. Пусть здание закрыто, но люди продолжают общаться, в основном по телефону". Свою задачу он видит в том, чтобы помочь прихожанам самоорганизоваться, найти креативные способы решения проблем в этой уникальной ситуации. А еще - "не забывать о старших и не потерять тех, у кого нет доступа в интернет".
В Германии насчитывается 21,5 миллиона протестантов
Евангелическая церковь Германии - вторая по популярности в стране, протестантизм исповедуют порядка 21,5 миллиона жителей страны.
Все они платят церковный налог, который удерживается с зарплаты. Его размер составляет 9 процентов от суммы уплачиваемого подоходного налога (в Баварии и Баден-Вюртемберге - 8 процентов). Эти деньги на нужды церкви собирают с граждан государственные налоговые органы (и получают за это комиссию - от 2 до 4,5 процента в зависимости от региона). В 2018 году Евангелическая церковь Германии собрала рекордные 5,79 миллиарда евро церковного налога.
Другой важный источник финансирования - государственные дотации на проекты на благо общества. И главный среди них - евангелические детские сады (2,2 млрд евро в год).
Из 45 пунктов выдачи продуктов малоимущим в Берлине осталось три
Но детские сады и школы закрыты, как и большинство пунктов выдачи помощи малоимущим. Из 45 в Берлине работают только три. Один из них под названием Leib und Seele ("Тело и душа") при Церкви Passionskirche в берлинском районе Кройцберг. Раз в неделю, по четвергам, здесь с 11 до 13 часов раздают продукты малоимущим. Очередь некоторые из них начинают занимать заранее, спрос растет.
"Я рада, что мы можем продолжать помогать людям, несмотря на все происходящее", - говорит пастор Дёрте Гюльцов (Dörthe Gülzow). По ее словам, после начала пандемии в церковный благотворительный проект пришли новые молодые волонтеры, которые заменили пожилых помощников, оказавшихся в "группе риска" и отправленных на самоизоляцию по домам.
"Для нашей общины социальные проекты даже важнее богослужений, - продолжает пастор. - И когда месяц назад были объявлены меры по сдерживанию распространения вируса, мы первым делом стали обсуждать не то, как организовать онлайн-трансляцию богослужений, а как сохранить проект помощи малоимущим".
За два часа работы пакеты с продуктами получают порядка 80 человек, раз за разом их становится больше. Что заставляет членов общины в разгар рабочего дня раскладывать продукты по пакетам? "Это наша миссия, - говорит пастор Дёрте Гюльцов. - Если мы серьезно относимся к Библии, а Иисус для нас образец для подражания, то эта работа - и есть выражение нашей веры. Потому что в первую очередь надо заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Солидарность важнее любых онлайн-трансляций".
Почему людям важно быть вместе
Но и трансляции очень важны. В этом уверен пастор из Северного Рейна - Вестфалии Ральф-Рюдигер Пенцек (Ralph-Rüdiger Penczek). Он указывает, что церковь объединяет людей не как абстрактный общественный институт, а как конкретная община в конкретном месте. Еще два года назад пастор открыл собственный канал на YouTube, так что стремительный переход в интернет не застал его врасплох.
Его канал называется "angedacht" ("помолившись" или "поразмыслив"). "Моя задача - заставить людей задуматься, а не предложить им готовые ответы на все вопросы", - объясняет пастор. Раз в неделю он транслирует службу в интернете. "Увидеть свою церковь, услышать своего пастора - это то, что сегодня так надо людям. Им нужна теплота и чувство общности. И мы пытаемся восполнить это с помощью цифровых технологий".
Но по живому общению скучает и он. "Мне не хватает людей. Не хватает прямого и непосредственного резонанса во время богослужения", - признается пастор.
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