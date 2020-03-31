Правозащитники критикуют введение в УК РФ статьи о фейках о коронавирусе

Первое в России уголовное дело за распространение недостоверной информации о коронавирусе было возбуждено 3 апреля в Санкт-Петербурге. Основанием для этого стала публикация в одном из пабликов в соцсети "В контакте" информации о том, что пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса SARS-CoV-2 был отпущен из сестрорецкой поликлиники домой на общественном транспорте.

Автором этого сообщения была Анна Шушпанова - 39-летняя жительница города Сестрорецка (внутригородского муниципального образования в составе Курортного района Санкт-Петербурга). Теперь она проходит по этому уголовному делу в статусе свидетеля.

Как рассказал DW в субботу, 4 апреля, по телефону Павел Ясман - адвокат Шушпановой, предоставленный ей организацией "Правозащита Открытки", уголовное дело за распространение ложной информации о коронавирусе было возбуждено не против конкретного лица, а по факту совершения этого уголовно наказуемого деяния.

Какую информацию о коронавирусе назвали ложной

После возбуждения уголовного дела сообщение Анны Шушпановой было удалено из паблика в соцсети "в Контакте", однако "Правозащита Открытки" предоставила DW его скрин-шот. В частности, в сообщении утверждалось, что пациент с коронавирусом был сначала отправлен в бокс, а затем отпущен для прохождения лечения на дому, куда он и отправился на общественном транспорте. "При этом фамилии тех, с кем он контактировал, не переписали!" - говорится в сообщении.

По словам Павла Ясмана, информацию об этом инциденте его подзащитная получила от другого активиста и имела основания ей доверять.

Координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников

При этом Анна Шушпанова не является лицом, несущим ответственность за появление в соцсети сообщения о путешествующем на общественном транспорте больном с коронавирусом, уточняет адвокат. Ведь она лишь предложила его для публикации администраторам паблика, которые в свою очередь приняли решение о его обнародовании.

3 апреля в доме, где Анна Шушпанова проживает вместе со своей сестрой, был проведен "обыск в случае, не терпящем отлагательства" (то есть без судебного решения), в результате которого сотрудники Следственного Комитета (СК) изъяли у нее ряд гаджетов и флешки. После этого Шушпанову и ее сестру, не имеющую отношения к публикации в соцсети, но также получившую статус свидетельницы по уголовному делу, доставили на допрос.

Как пояснил DW координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, Анна Шушпанова не является активисткой движения "Открытая Россия". "Она - просто человек с активной гражданской позицией", - уточнил правозащитник.

Другие дела о распространении фейков о коронавирусе в России

По словам Алексея Прянишникова, за распространение информации о коронавирусе возбуждаются и административные дела. Так в марте 2020 года, всего за несколько дней до введения уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе, УМВД России по Магаданской области возбудило против учредителя интернет-газеты "Говорит Магадан" сразу два дела об административном правонарушении по ч.9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации" - статья, известная также, как "закон Клишаса").

В деле, возбужденном 30 марта 2020 года, издание обвинялось в "неоднократном распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений" о том, что медработники Магаданской детской инфекционной больницы вынуждены самостоятельно и за свой счет покупать себе защитные костюмы и маски с респираторами в строительных и автомагазинах, а также шить себе маски из марли у себя дома.

Власти назвали ложной распространенную местным СМИ информацию о том, что врачи в Магадане вынуждены самостоятельно шить себе маски

Ранее, 18 марта 2020 года, против того же интернет-издания было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с распространением "недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений" о смерти человека в Магаданской областной больнице от коронавирусной инфекции (COVID-19). Копии документов о возбуждении обоих дел против учредителя интернет-газеты "Говорит Магадан" имеются в распоряжении редакции.

Наказание за распространение информации о коронавирусе как подавление свободы слова

"Судя по всем этим делам, можно сделать вывод о том, что к ответственности привлекают не тех, кто действительно сеет панику среди населения, искажая какие-то факты о коронавирусе, а тех, кто конструктивно указывают на некие проблемы в системе здравоохранения, которые могут привести к дальнейшему распространению этой инфекции", - говорит правозащитник Прянишников.

По его мнению, возбуждение подобных дел - "это просто попытка подавления свободы слова" с целью добиться отсутствия у людей любой информации, кроме официальной.

Такого же мнения придерживается и адвокат Павел Ясман. Введение уголовной ответственности в связи с распространением в интернете информации о коронавирусе в беседе с DW он назвал "неправомерным" и "нарушением свободы слова и информации".

Что грозит россиянам за распространение фейков о коронавирусе

Многие россияне получают информацию о коронавирусе из интернета

Президент России Владимир Путин 1 апреля в условиях пандемии коронавируса подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В результате УК РФ был дополнен новой статьей - 207.1 - о введении наказания "за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".

В соответствии с новой статьей УК, подобное деяние наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

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