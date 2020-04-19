Повторный карантин в Казахстане. Какими будут последствия?

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию, распространенную "в некоторых СМИ Китая", что в Казахстане отмечены случаи некоего казахстанского варианта пневмонии, смертность от которой выше, чем от COVID-19. Правда, помимо СМИ, 8 июля об этой опасности известило своих граждан посольство Китая в Казахстане. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи со второй волной коронавируса и повторно введенным карантином. Однако это обращение было вызвано не только эпидемиологической, но и политической обстановкой в республике.

Политический симптом в казахстанской эпидемии коронавируса

"В казахстанской версии COVID-19 есть ярко выраженный политический симптом. Речь сейчас идет о системном недовольстве граждан действующей властью, что является признаком политического кризиса", - считает оппозиционный политик Амиржан Косанов. Но чем вызвано столь острое недовольство населения?

Амиржан Косанов

6 июля в Нур-Султане состоялся эффектный фейерверк. Формально он был проведен по инициативе мэра столицы в связи с празднованием дня города. Но все исходят из того, что фейерверк был устроен в честь Нурсултана Назарбаева, которому в тот день исполнилось 80 лет. Некоторые оппозиционные активисты 6 июля предложили сделать этот день - днем траура по умершим от коронавируса и пневмонии. Дело в том, что их число в Казахстане резко возросло после отмены жестких карантинных мер, которые в середине марта были введены властями. В интернете как раз в те дни появилось видео, снятое в Алма-Ате. На нем видна очередь из родственников на выдачу трупов в морге.

Жертвы коронавируса в Казахстане

По словам главного редактора "Новой газеты-Казахстан" Александра Краснера, журналисты проверили информацию и подтвердили - морги Алма-Аты не справляются с выдачей тел из-за их количества. "По личным наблюдениям могу сказать, что уже в кругу знакомых умирают совсем не старые люди, и таких уже много. Ситуация катастрофическая", - констатирует собеседник DW. В этом контексте блогеры напомнили о том, как королева Англии из-за эпидемии коронавируса отменила торжества по случаю своего дня рождения, и объявили, так сказать, "общественный траур".

Нурсултан Назарбаев

А 8 июля их в этом фактически поддержал президент. На 13 июля он назначил траурные мероприятия. Александр Краснер видит в этом подтверждение того, что коронавирус в Казахстане - фактор политический. "Это попытка перехватить инициативу у оппозиционеров и нивелировать грандиозный диссонанс, который произошел 6 июля в Нур-Султане", - считает он. В оценке того, что градус напряжения в обществе необычно высок, Краснер согласен с Косановым. "Это стало ясно после того, как глава государства 25 июня назначил нового министра здравоохранения, а тот предложил четырехнедельный жесткий карантин. Это предложение сначала получило поддержку со стороны администрации Касым-Жомарта Токаева", - напоминает главный редактор "Новой газеты-Казахстан".

Казахстанская цена тестов на COVID-19

Мартовское решение о введении ЧП также преследовало политическую цель. "Не секрет, что в элитах есть силы, которым неудобен Касым-Жомарт Токаев", - говорит Косанов. Зная это, президент использовал ЧП для ограничения политической активности своих оппонентов во властных структурах и консолидации власти в своих руках. Этой цели он достиг, убрав, к примеру, с позиции главы сената Даригу Назарбаеву.

Но, убежден Александр Краснер, власть, взятая Касым-Жомартом Токаевым, обернулась для него "клубком тяжелейших проблем в мобилизации здравоохранения и полным разбалансированным государственным аппаратом, который под прикрытием карантинных мер, принялся "пилить" бюджет".

Тестирование на COVID-19 в Алма-Ате

Пока люди из-за ЧП сидели по домам, это было не так заметно. А когда "ЧП первой волны" закончилось, то выяснилось, что "не было ни нормального, доступного по ценам тестирования населения, ни организации коечного фонда, хотя деньги на это были выделены, ни доставки в страну нужного количества медикаментов, ни эффективной экономической поддержи населения", продолжает он. Более того, был откровенный саботаж ряда необходимых мер со стороны тех или иных чиновников и целых органов власти.

Вот только один пример. "Тестирование стоит дорого, до 20 000 тенге. А когда сеть медицинских центров "Сункар" в Алма-Ате завезла зарубежные тестеры, и людей стали тестировать за 5000 тенге, сразу пришли из компетентных органов и стали ставить палки в колеса", - рассказывает Краснер.

Мягкий карантин и сроки за слухи о пандемии

В этой ситуации предложение снова ввести жесткий карантин на четыре недели встретило необычайно резкое противодействие со стороны СМИ и интернет-сообщества, включая государственные ресурсы и блогеров, лояльных к Касым-Жомарту Токаеву. Прямо указывалось на то, что такие меры добьют экономику и могут привести к бунту, так как содержать население центральная власть не способна, а на местах - не собирается.

В результате президент ввел гораздо более мягкий карантин, чем предлагал министр здравоохранения. Самолеты летают, междугородние автобусы ходят. Вместо четырех недель речь идет о двух. Таким образом власть отреагировала на давление общества. Хотя в обращении к населению, прозвучавшем 8 июля, "мы отметили и угрозу за распространение слухов, за использование ситуации для разжигания розни - за это может грозить до 7 лет", рассуждает Александр Краснер.

Выборы в Сенат, коронавирус и популярность Назарбаева

А что же оппоненты президента во власти? "У нас сложилась парадоксальная ситуация: чем хуже положение дел у второго президента, тем оно может быть лучше для первого президента и его окружения", - отмечает Амиржан Косанов. По его словам, в представлении граждан республики Назарбаев, в отличие от своего преемника, "мог жестко расправиться с нерадивыми чиновниками в критических ситуациях". А в августе предстоят выборы в Сенат. И "группа Дариги Назарбаевой", которая находится в скрытой оппозиции Касым-Жомарту Токаеву, может на фоне провала власти в борьбе с эпидемией усилить там свои позиции.

Но и Нурсултану Назарбаеву коронавирус не прибавил народной любви. "Он сейчас дал интервью о своих тридцати годах у власти, рассказал, как поставил независимую республику на ноги. И ни слова не сказал о беде, которая сейчас захлестнула страну. То есть косвенно он дал понять, что за ситуацию с вирусом отвечать должен Токаев. Хотя правительство было сформировано при нем, и система - при нем", - считает Александр Краснер. "И сам он неуместными торжествами сейчас очень раздразнил народ", - отметил Краснер.

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