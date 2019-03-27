Пасхальные традиции лужицких сербов в Германии

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.
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Эти декорации эпохи позднего барокко пролежали на чердаке храма в баварской коммуне Ашау более 60 лет. Сейчас они снова используются для литургического представления.
Хотите написать письмо немецкому пасхальному зайцу? Можете сделать это по одному из трех адресов.
Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.
Перед праздниками и во время Пасхи в Германии проходят выставки и ярмарки пасхальных яиц. Что можно на них увидеть или купить?
В Германии завершилось празднование нынешней Пасхи. Эта фотография была сделана в баварском городе Траунштайне в последний выходной день.
В эти дни их можно увидеть в немецких федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг.
"Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною..." Нет, ласточка здесь ни при чем. В Германии Пасха и весна чаще ассоциируются с зайцем. Почему именно с ним?
Красить пасхальные яйца - обычай древний, но ассортимент пигментов в последнее время существенно изменился. И оказалось, что некоторые красители отнюдь не безвредны.
Обычай предвосхищает приближение весны и символизирует наступление времени года, когда птицам пора образовывать пары и вить гнезда.