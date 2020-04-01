Паспорт иммунитета: помощь медицине или орудие дискриминации?

"У меня справка есть!" - будут говорить переболевшие коронавирусом и предъявлять документ под названием "паспорт иммунитета". И всем сразу станет ясно, что этот человек не заразен для других и сам не рискует заразиться вирусом SARS-CoV-2. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Примерно так представляют себе действие паспорта иммунитета министры здравоохранения России и Германии. И Михаил Мурашко, и Йенс Шпан (Jens Spahn) - сторонники введения подобного документа. Глава Минздрава РФ заявил вечером 3 мая в телеинтервью, что "не видит проблемы" в технической реализации проекта.

Минздрав РФ не видит технических проблем

"Мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро. Фактически за семь дней была создана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", - рассказал Михаил Мурашко телеканалу "Россия 24". По его словам, "вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию" не сложно.

В Москве пока проверяют только на наличие QR-кода

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава РФ, "система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших".

В технической реализуемости проекта не сомневается и Йенс Шпан. Введение паспорта иммунитета является частью представленного им нового законопроекта о борьбе с коронавирусом, который бундестаг собирается рассмотреть в первом чтении 7 мая. Однако немецкого министра беспокоят иные аспекты.

Министра здравоохранения ФРГ беспокоят этические вопросы

Как стало известно 3 мая из сообщения газеты Bild am Sonntag, Йенс Шпан направил письмо в Немецкий совет по этике (Deutscher Ethikrat) с просьбой дать оценку его предложению, поскольку введение такого документа "затрагивает и этические вопросы". Министр хотел бы, чтобы совет "взвесил аргументы за и против" и дал рекомендацию, "как и при каких обстоятельствах следовало бы использовать свидетельство о наличии иммунитета".

Йенс Шпан

Совет по этике существует в Германии с 2001 года, его задача - консультировать высшие органы власти по сложным морально-этическим проблемам. Он состоит из 26 членов, одну половину из которых на четыре года номинирует правительство, другую - парламент. В состав совета входят эксперты разных специальностей: юристы, философы, медики, католические и протестантские теологи, деятели культуры.

Йенс Шпан считает, что предлагаемая им мера в первую очередь пойдет на пользу всем тем, кто в условиях пандемии коронавируса "по собственной инициативе хотел бы узнать: так есть у меня иммунитет или нет? ". Министр проводит аналогию с записями о прививках от кори или гепатита. Ведь семь из восьми жителей Германии имеют на руках, согласно опросам, так называемый "паспорт прививок" (Impfpass), где фиксируются все проведенные вакцинации. Как это использовать, решает сам пациент, напоминает министр.

ВОЗ предупреждает: наличие иммунитета не доказано

Немецкий министр, естественно, в курсе того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 24 апреля предостерегла правительства от выдачи паспортов иммунитета. "На данном этапе пандемии недостаточно доказательств эффективности иммунного ответа, связанного с выработкой антител, чтобы таким образом можно было гарантировать точность "иммунных паспортов" и "сертификатов, свидетельствующих об отсутствии риска" для их получателей, указала ВОЗ.

Вирус новый, и его изучение еще не закончено

Иными словами, выдача подобных документов может создать у их обладателей иллюзию, будто они полностью защищены от риска повторного заражения на ближайшие месяцы, годы или даже навсегда, тогда как у науки еще нет доказательств, что это действительно так. Наоборот, на сей счет (пока) имеются серьезные сомнения. Вирус ведь совсем новый.

Тем не менее, хотя гарантий нет, есть все же высокая вероятность, что повторного заражения не будет, и это расширяет возможности для эффективной борьбы с пандемией. Такова позиция Йенса Шпана. "В области здравоохранения, к примеру, было бы, естественно, очень важно знать, кто из медперсонала и врачей уже имеет иммунитет к вирусу", - подчеркивает министр.

Немецкие СМИ: законопослушные могут оказаться в дураках

А что с теми, кто лечением больных не занимается? "Стоит ли иметь перед глазами черным по белому записи о том, у кого иммунитет от коронавируса есть, а у кого еще нет? ", спрашивает телерадиокомпания ARD. Не приведет ли это к тому, что одни люди получат больше свободы передвижения, смогут ходить в гости и путешествовать, а другие нет?

"Не попытаются ли люди специально заразиться, чтобы считаться имеющими иммунитет, и не станут ли они тем самым угрозой для групп риска? И не начнут ли работодатели перед приемом на работу требовать предъявить паспорт иммунитета?", продолжает задавать вопросы ARD.

В группе риска - пожилые люди. Во многих странах запретили визиты в дома престарелых.

Аналогичные сомнения испытывает и газета Frankfurter Rundschau. Она согласна с Йенсом Шпаном: его "прагматичная идея" способна "в сфере здравоохранения спасти жизни, если будет известно, кто из персонала обладает иммунитетом и может заниматься инфицированными или пациентами из групп риска". Тем не менее "этот проект никогда не должен стать законом", убеждено издание, поскольку может, к примеру, привести к тому, что власти разрешат посещать футбольные матчи, дискотеки или рестораны только тем, кто обладает подобным "пропуском".

"Это означает, что в дураках останется тот, кто сейчас серьезно относится ко всем ограничениям, чтобы не заразиться самому и защитить других. Введение такого документа означало бы, скажем, призыв к молодым людям устраивать коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться. Этого никто не может хотеть", - заключает Frankfurter Rundschau.

Немецкая оппозиция: защита данных под угрозой

Идею министра Шпана раскритиковали также представители всех оппозиционных партий. Так, сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал планы министра контрпродуктивными: "Это косвенный стимул инфицироваться, чтобы в условиях локдауна вновь иметь больше свобод, чем у других". К тому же есть опасность, что фирмы будут предпочитать переболевших при приеме на работу, а наличие иммунитета станет социальным критерием.

Генеральный секретарь либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг (Linda Teuteberg) заявила, что от этой идеи "больше вреда, чем пользы". Целенаправленно проверять на антитела стоит только работников здравоохранения. "А кто чем болел, должны знать только врач и пациент, так это и должно оставаться".

В свою очередь, Алис Вайдель (Alice Weidel), председатель парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), стоящей на позиции "антипрививочников", усмотрела в предложении министра попытку "через заднюю дверь фактически ввести обязательную вакцинацию". По ее мнению, паспорт иммунитета представляет собой "дальнейшее посягательство на свободы граждан и их информационное самоопределение".

Весьма показательно, что против предложения Йенса Шпана, одного из самых перспективных политиков-консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС), выступила и сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken). Она считает, что министр подрывает то доверие, которое "крайне необходимо при использовании данных о здоровье", и напомнила: "В случае с COVID-19 все еще неясно, существует ли устойчивый иммунитет".

Так что парламентское большинство в пользу идеи паспорта иммунитета в Германии пока под вопросом. Многое, видимо, будет зависеть от позиции Немецкого совета по этике.

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