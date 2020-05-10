Пандемия: Турция вводит четырехдневный комендантский час

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 284 тысяч, выздоровели 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 11 мая (время московское).

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Создание успешной вакцины от вируса нового типа "ни в коей мере не гарантировано", предупредил британский премьер Борис Джонсон. Власти Великобритании 11 мая опубликовали 50-страничный доклад, где изложили "дорожную карту" выхода из локдауна. Жителям настоятельно рекомендовано носить маски в общественном транспорте и в магазинах. Парикмахерские, пабы и рестораны заработают "не раньше" июля.

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Французские военнослужащие начали демонтировать полевой госпиталь в городе Мюлуз на северо-востоке страны, открытый в разгар эпидемии. В учреждении было 30 коек для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. По словам министра вооруженных сил Флоранса Парли, тот факт, что объект больше не нужен, показывает, что страна находится в "завершающей стадии" эпидемии. Франция, где впервые за два месяца смягчены жесткие ограничений, 11 мая сообщила о 263 новых случаях смерти от последствий COVID-19. Всего в республике скончались 26 380 человек, инфицированы 176 970.

Финальный матч за кубок Немецкого футбольного союза пройдет 4 июля

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Портал государственных услуг рухнул, не выдержав обращений россиян за материальной помощью после анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным дополнительных выплат семьям с детьми на фоне пандемии коронавируса. У сайта некоторое время не работала веб-версия, он также не открывался через браузер с мобильных устройств. Как сообщили РБК в пресс-службе компании "РТ Лабс" (дочернее предприятие "Ростелекома", оператор сайта госуслуг), "возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой".

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Финальный матч за обладание кубком Немецкого футбольного союза (DFB-Pokal) пройдет 4 июля в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе DFB. Изначально игра была намечена на 23 мая, однако в результате пандемии была перенесена. Проводить ее решено без зрителей. Полуфинальные встречи "Саарбрюккен" - "Байер" и "Бавария" - "Айнтрахт" состоятся 9 и 10 июня.

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Число смертей от последствий Синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД) в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться и возрасти на 500 тыс. в 2020-2021 годах в результате возможного прерывания поставок антиретровирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз содержится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (UNAIDS).

Эксперты исходят из того, что сбои в поставках могут продлиться около полугода.

В Брюсселе возле магазинов выстроились длинные очереди

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Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова направила запросы в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ, Генпрокуратуру России и в Управление ФСИН по Москве с целью проверить московский следственный изолятор № 1 ("Матросская тишина") на предмет возможной вспышки коронавируса. По утверждению юриста, с 3 апреля были самоизолированы 16 человек - "якобы, сотрудников Матросски". Официального подтверждения СИЗО на этот счет пока не поступало.

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В Брюсселе в первые часы работы непродовольственных магазинов образовались длинные очереди. Люди выстраивались по одному на центральных торговых улицах, пытаясь соблюсти предписанную дистанцию. В магазины впускали ограниченное число покупателей. Значительные скопления потребителей отмечены, в частности, возле точек продажи электроники.

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Израиль может предоставить палестинцам кредит в 800 млн шекелей (210 млн евро), который позволит справиться с потерями во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на израильского чиновника, проведшего брифинг для журналистов на условиях анонимности. По его словам, средства могут быть перечислены в течение четырех месяцев, начиная с июня. Палестинские официальные лица пока официально не подтвердили договоренности.

Турция вводит четырехдневный комендантский час

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что необходима "чрезвычайная бдительность" по мере выхода все большего числа стран из режима жестких ограничений. Соответствующее заявление сделал Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения. В свою очередь, генеральный директор организации Тедрос Адханом Гербрейесус выразил уверенность, что такие страны как Германия, Южная Корея и Китай имеют соответствующие механизмы, чтобы при необходимости отреагировать на повторный рост числа инфицированных.

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Власти Турции снова вводят четырехдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров. Очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая. Турецкий лидер добавил, что в ходе запущенной в стране Национальной кампании солидарности под названием Biz bize yeteriz Türkiyem (Вместе мы сила, вместе мы Турция) собрано пожертвований на сумму около 2 млрд турецких лир (260 млн евро). По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицировано 138 657 человек, 3786 умерли.

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В Чехии с 11 мая разрешили работу ресторанов с уличными террасами, торговых центров, парикмахерских, театров и кинотеатров. Возможно также проводить мероприятия, число участников которых не превышает 100 человек. Киносеансы будут проводить с соблюдением жестких ограничений: зрители должны сидеть на расстоянии 1,8 метра друг от друга, каждый второй ряд предписывается оставлять пустым. Кроме того, посетителям необходимо носить маски.

Губернатор Ленинградской области признался, что переболел COVID-19

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Уполномоченный по делам туризма правительства ФРГ Томас Барайс (Thomas Bareiß) исключает возможность создания "туристических коридоров" с отдельными странами в преддверии летнего сезона. Об этом он заявил по итогам переговоров с Дарио Франческини, министром по делам культуры Италии, ответственным за туризм. По мнению представителя Германии, вместо двусторонних соглашений, необходимо выработать общеевропейское решение.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался, что переболел COVID-19. Об этом он заявил в эфире правительственного телеканала "ЛенТВ24". По словам главы региона, первые пять дней оказались довольно сложными. По данным СМИ, речь идет о периоде, начиная с 20 апреля. "Проводил видеоконференции, потом падал и час отлеживался", - признался Дрозденко. Он добавил, что ему предлагали госпитализироваться, но политик отказался, поскольку это повлекло бы необходимость передать исполнение обязанностей заместителям. Губернатор добавил, что его легкие от болезни не пострадали. Тест, взятый на 11 день болезни, показал отрицательный результат. По словам Дрозденко, это свидетельствует о том, что контакты с ним теперь безопасны.

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Покупатели в одном из торговых центров Копенгагена

Торговые центры в Дании с 11 мая возобновили свою работу. В ряде магазинов Копенгагена вывесили объявления, сообщающие потенциальным покупателям, что их просят воздержаться от посещения предприятий розничной торговли при наличии кашля, лихорадки или затрудненного дыхания. На следующей неделе власти планируют разрешить открытие ресторанов, баров и кафе. Церкви и мечети также приступят к работе в рамках поэтапного плана.

Меркель сообщила о вступлении пандемии в ФРГ "в новую фазу"

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В период майских праздников в столичном регионе за нарушение режима самоизоляции задержаны свыше 1,2 тыс. человек, выписаны 6,5 тыс. уведомлений о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Между тем, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве 11 мая снизился до 0,96. Это следует из данных федерального оперативного штаба.

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Власти Великобритании планируют постепенно начать возобновлять занятия профессиональными видами спорта с 1 июня, передала газета The Guardian. Так, возвращение матчей английской Премьер-лиги возможно без допуска болельщиков на стадионы, при условии соблюдения мер безопасности и регулярного тестирования игроков. Всего в правительственном документе "Наш план восстановления", излагающем стратегию властей в отношении спортивных мероприятий, насчитывается порядка 60 страниц.

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Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) уверена, что, несмотря на то, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа. Соответствующее краткое заявление она сделала в Берлине.

"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (мер. - Ред.) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула она.

В ФРГ беременной из-за угрозы COVID-19 разрешили покинуть общежитие для беженцев

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что на сегодняшний день к началу отмены карантинных мер из 85 российских регионов готовы 11. Об этом она заявила на совещании по эпидемиологической обстановке в стране. По ее оценкам, свыше 20 регионов России могли бы начать смягчение ограничений, если обеспечат достаточно свободных мест в больницах (минимум 50 процентов) и охват тестированием не менее 70 на 100 тыс. населения.

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Беременная женщина и ее муж, проживающие в общежитии для соискателей убежища в Райне (Северный Рейн - Вестфалия), не достаточно защищены от угрозы COVID-19 и могут покинуть его. Такой вердикт вынес административный суд Мюнстера. По мнению судей, в имевшихся условиях не могла быть соблюдена предписываемая социальная дистанция в 1,5 метра. В своем заявлении пара, в частности, указала, что им приходилось делить санитарные удобства с другими жителями, а также что в жилых помещениях не хватало чистящих и дезинфицирующих средств.

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Выступление президента РФ, в котором анонсировалось завершение режима нерабочих дней с 12 мая, уже прокомментировал оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, Путин "отменил национальные меры изоляции… в день, когда установлен рекорд по количеству заболевших". По официальным данным сайта Стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в РФ выявлено 11 656 инфицированных.

Период нерабочих дней в России завершается

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Режим нерабочих дней в России завершается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он выступил с очередным обращением к россиянам, посвященным пандемии. "С 12 мая единый период нерабочих дней" прекращается, подчеркнул президент. Ситуация в РФ позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, считает он. Это решение коснется "всех отраслей экономики", таким образом к работе смогут приступить все базовые предприятия. В первую очередь речь идет о компаниях в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, связи и энергетики.

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Власти Австрии собираются поддержать порядка 41 000 предприятий общественного за счет налоговых послаблений. Как сообщил федеральный канцлер Себастьян Курц, пакет предусматривает льготы на сумму в 500 млн евро. Так, возможно, в частности, снижение налога на добавленную стоимость с нынешних 20 до десяти процентов на безалкогольную продукцию, отмена налога на игристое вино и поддержка небольших гостиниц с ресторанами в сельской местности. Курц также призвал граждан не отказываться от поддержки ресторанов в их регионе проживания.

Пандемия привела к самому сильному за 30 лет спаду производства в Италии

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В Италии пандемия привела к самому сильному спаду производства за минувшие 30 лет. Его объем в марте упал по сравнению с минувшим месяцем на 28,4 процента из-за ограничений на передвижение и контакты, передало национальное статистическое управление. Между тем опрошенные Reuters экономисты говорят о снижении в районе 20 процентов. Строгие ограничительные меры смягчены в Италии с 4 мая.

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Медработник раздает перчатки жителям Южно-Африканской Республики

Региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки сообщает, что по состоянию на утро 11 мая на континенте подтверждено более 63 000 случаев инфицирования коронавирусом и 2283 связанные с COVID-19 смерти. Опасения по поводу широко распространения вспышки в странах Африке до сих пор не оправдались, хотя есть предположения, что число заболевших и скончавшихся может быть недооценено из-за относительно ограниченного тестирования, полагают эксперты.

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Южная Корея пытается сдержать новую вспышку коронавируса, связанную с районом, где расположено большинство ночных клубов Сеула. При этом, по данным представителей Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), из 35 новых случаев 29 связаны с Итэвоном - кварталом, популярным у ЛГБТ-сообщества. Общее же количество новых случаев заражения, имеющих отношение к завсегдатаям ночных клубов, достигло 86. Власти столицы Республики Корея 9 мая были вынуждены приостановить работу клубов и баров города.

Путин выступит с обращением к россиянам

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к осторожности и соблюдению защитных мер в условиях пандемии. Ее предупреждения прозвучали на фоне демонстраций против ограничений, которые прошли ранее в Германии. Как передало агентство dpa со ссылкой на одного из участников видеоконференции руководства Христианско-демократического союза (ХДС), главу кабмина проинформировали, что многие в выходные дни делали покупки без защитных масок. Иногда такое поведение намеренно подавалось как демонстрация мужества, подчеркнула Меркель, подвергнув его критике. По ее словам, только через две-три недели станет известно, как смягчение ограничений, решение о котором было принято на минувшей неделе, повлияло на число случаев заражения.

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В Беларуси число инфицированных новым коронавирусом SARS-Cov-2, по данным Worldometer, выросло за сутки на 933 человека и составило с начала эпидемии в стране 23 906 случаев. От последствий легочного заболевания COVID-19 в республике скончались 135 пациентов. Меры сдерживания инфекции в Беларуси не такие строгие, как в соседних странах.

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в понедельник снова выступит с обращением к жителям страны. Об этом сообщается на сайте Кремля. Обращение президента будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке и поддержке граждан и экономики России во время эпидемии. Обращение Путина запланировано на вторую половину дня.

Правительству РФ поручено к 1 июня разработать план восстановления экономики

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, экономический рост и долгосрочные структурные изменения в экономике. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с главами высших исполнительных органов власти на тему борьбы с коронавирусом, датированном на сайте президента РФ 9 мая. СМИ обратили внимание на документ 11 мая. Путин поручил правительству также подготовить для регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничений (до 12 мая и далее ежемесячно), а в отдельности Минздраву и Роспотребнадзору - обеспечить во время эпидемии доступность медпомощи гражданам с хроническими заболеваниями.

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В Казахстане завершен режим ЧС. Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова представила план ослабления карантина для областей и городов республиканского значения. Согласно ему, если прирост заболеваемости за семь дней не будет превышать 7%, разрешаются, в частности, поездки внутри страны, а также прогулки небольшими группами при условии обязательного ношения масок и соблюдения дистанции. Помимо прочего, предполагается открытие магазинов площадью до 2 тыс. кв.м., рынков, бизнес-центров салонов красоты, автомоек и шиномонтажных мастерских.

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В Швейцарии возобновляют работу магазины, рестораны, бары, школы, музеи и библиотеки. При этом должны будут соблюдаться правила гигиены и такие меры, как дистанция по отношению к другим людям в 2 метра. В Швейцарии насчитывается более 30,3 тысячи случаев заражения, более 1,8 тысячи пациентов скончались.

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В Москве выросла смертность. В столице России в апреле было зарегистрировано 11 846 смертей, следует из данных портала правительства города. При этом год назад, в апреле 2019 года, это показатель был равен 10 005, указывает РИА "Новости", отмечая, что это означает рост на 15,5%.

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Новая Зеландия продолжает смягчать карантинные меры. Так, 14 мая должны возобновить работу рестораны, кафе, кинотеатры и торговые центры. 18 мая снова откроются школы, а 21 мая - бары. В скором времени также жители снова смогут совершать поездки внутри страны, собираться группами до 10 человек и проводить мероприятия не более, чем со 100 участниками. Первое ослабление ограничений началось 29 апреля.

Россия по числу зараженных обогнала Великобританию и Италию

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В России за сутки зарегистрировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составило более 221 000 человек, общее число умерших превысило 2000 человек. Как сообщает оперативный штаб в Москве, всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия в понедельник по количеству случаев заражений обогнала Великобританию и Италию, в каждой из которых с начала пандемии зарегистрировано более 219 000 случаев.

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В Украине начинается первый этап ослабления карантина. Общенациональные ограничительные меры, введенные в середине марта в связи с эпидемией, остаются в силе до 22 мая, но с 11 мая начинается их поэтапное ослабление. В правительстве объяснили это экономической необходимостью и потребностями бизнеса, поэтому смягчение мер коснется преимущественно заведений малого и среднего бизнеса.

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На одной из улиц израильского города Бней-Брак

Израиль с 11 мая ослабляет ограничительные меры для возвращающихся в страну жителей. Теперь вместо двух недель пребывания в так называемых "карантинных отелях" они могут в течение аналогичного периода времени находиться на домашнем карантине. Те, кто в силу разных причин не может самоизолироваться, по-прежнему обязан выдержать 2-недельную изоляцию в специальных отелях, пребывание в которых оплачивает государство. Для иностранцев продолжает действовать запрет на въезд.

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Во многих европейских странах, включая наиболее пострадавшие Италию, Испанию, Францию и Бельгию, с понедельника, 11 мая, ослабляются ограничительные антиэпидемиологические меры. В ряде стран при соблюдении строгих мер безопасности разрешено открывать магазины, фитнес-клубы, рестораны и обслуживать посетителей на свежем воздухе. Ослаблены ограничения, связанные со встречами и прогулками нескольких людей.

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Трое детей скончались в штате Нью-Йорк из-завоспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

В Германии около 146 000 человек считаются выздоровевшими

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В одной из парикмахерских в Грайфсвальде

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 357 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 575 человек. 145 600 из них уже выздоровели. RKI сообщает о 22 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7417 человек.

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За стуки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев атипичной пневмонии, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения. Число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы. На 11 человек увеличилось за сутки также число выявленных бессимптомных носителей коронавируса.

В материковой части страны за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Американский фармацевтический концерн выпустит до миллиарда доз вакцин

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Организаторы Каннского кинофестиваля отказались от идеи попытаться провести его как в физическом, так и в виртуальном виде в 2020 году. Фестиваль, по словам его представителя, выбрал стратегию "перераспределения" фильмов на другие киноконкурсы, которые пройдут осенью.

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Американский фармацевтический гигант Johnson&Johnson выпустит до миллиарда доз вакцины от коронавируса к 2021 году. Об этом заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала АВС. По его словам, производство вакцин компания планирует начать до конца текущего года.

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Полевой лазарет в Нью-Йорке

В Соединенных Штатах от COVID-19 за сутки скончались 750 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 80 787, сообщил сайт Worldometer.++02.00++

Вице-президент США Майк Пенс принял решение самоизолироваться после того, как в пятницу его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом SARS-CoV-2, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Речь идет о мере предосторожности, поскольку сам Пенс не болен: в воскресенье он прошел проверку на коронавирус: результаты анализов - отрицательные. Однако после публикации агентства представитель Пенса заявил, что вице-президент собирается в понедельник вернуться на работу в Белый дом.

В Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом

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В больнице Магдебурга

В Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) в своем ежедневном отчете. В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83. В субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек. В воскресенье произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.

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В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 269 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 29 марта. Общее количество летальных исходов составило 31 855.

Хроника событий 10 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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