Пандемия и Первомай: коронавирус уличным беспорядкам в Берлине не помеха  

"Где зомби? Где атомные бомбы? Я представляла себя апокалипсис совсем иначе", - возмущается автор комментария в газете "Демократическое сопротивление". Девиз газеты звучит - ни много, ни мало - "Против правительства, нарушающего конституцию". Заявленный тираж - 380 тысяч экземпляров. Издатели представляются как "либеральная оппозиция и критически настроенная интеллигенция Федеративной Республики Германия". Внутри - рассуждения о продажности "системных СМИ", о "терроре" со стороны госаппарата и графики, призванные продемонстрировать, что пандемия коронавируса не привела к скачку смертности.

Бесплатная раздача этой газеты на площади имени Розы Люксембург в центре Берлина 1 мая должна была стать очередной массовой акцией антиправительственной направленности, за которой стоят правые радикалы и сторонники теорий заговоров.

Должна была, но не стала - полиция заранее оцепила площадь и оттеснила участников на прилегающие улицы.

Из-за пандемии в Берлине отменен уведомительный порядок проведения митингов

На площади имени Розы Люксембург в Берлине 1 мая

Германия - страна традиций, и берлинская традиция первомайских массовых уличных акций, перерастающих с наступлением темноты в стычки с полицией, в этом смысле не исключение. Однако коронавирус все же внес свои коррективы. Во-первых, власти Берлина на время пандемии отменили уведомительный и ввели разрешительный порядок проведения уличных акций - митинги можно проводить только с числом участников не больше 20 человек, которые обязаны стоять не ближе полутора метров друг от друга.

Во-вторых, немецкие профсоюзы отменили традиционную маевку в центре. Наконец, левые радикалы призвали своих сторонников приходить по традиции вечером в Кройцберг, но не назначили место встречи, готовясь устроить игру в кошки-мышки с полицией.

В свою очередь сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель (Andreas Geisel) заявил накануне, что полиция будет решительно пресекать нарушения правил карантина и что уличные акции не станут "немецким Ишглем", намекая на массовое заражение коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте.

В мэрию поступило 29 заявок на митинги, и почти все они были одобрены. Но главную проблему, как всегда, создавали те, кто призывал выходить на улицу, не уведомляя об этом власти.

Пять тысяч полицейских из семи земель Германии

Участники первомайской акции на площади Ораниенплац в Берлине

Если бы Дональд Трамп был немецким политиком, его поклонники собирались бы по субботам на площади имени Розы Люксембург, у театра Volksbühne. Еженедельная "гигиеническая демонстрация" привлекает в равной мере не только граждан, озабоченных ущемлением своих прав, но и правых радикалов, сторонников всевозможных теорий заговоров и противников истеблишмента. То есть всех тех, кто считает новый коронавирус недостаточно опасным для того, чтобы вводить жесткие меры по его сдерживанию, и использующих этот кризис для нагнетания антиправительственной истерии - примерно так, как это было пять лет назад, во время кризиса с беженцами.

Местные жители от этих акций явно не в восторге. "Валите отсюда!" - неслось из открытых окон. "Идите домой" - гласили надписи на транспарантах, вывешенных на балконах. Полиция оттесняла собравшихся от площади, задерживая самых активных из них.

Среди журналистов была и съемочная группа сатирической программы Heute show немецкого телеканала ZDF. Когда журналисты, закончив съемки, направлялись к своим машинам, на них напали неизвестные - пятерых раненых отправили в больницу. По горячим следам полиция задержала пятерых подозреваемых. На момент сдачи этого репортажа (23.00 мск) ни о личностях задержанных, ни о мотивах нападения ничего нового полиция не сообщила.

Традиционные первомайские беспорядки в Кройцберге

Задержания в берлинском районе Кройцберг

К шести часам вечера эпицентр несанкционированных акций переместился в Кройцберг - район студентов, мигрантов и богемы, где первомайские стычки с полицией имеют давнюю и крепкую традицию. Анонимные организаторы акции не стали объявлять место сбора, а устроили игру в кошки-мышки с полицией, каждые 15-20 минут публикуя в Twitter новый адрес в районе - заставляя демонстрантов менять направление движения и полицию перегруппировывать силы.

Первые хлопки петард прогремели здесь уже в 19.15, а с наступлением темноты Кройцберг погрузился в традиционный для Первомая хаос - собравшиеся стали забрасывать полицейских бутылками, полицейские приступили к задержаниям.

Забыты оказались и защитные маски, и требование соблюдать дистанцию в полтора метра, и гуманистические лозунги с призывами солидарности с беженцами и борьбы с глобальным изменением климата.

В условиях пандемии Первомай в Кройцберге превратился в одну большую "корона-вечеринку", проведения которой так не хотели допустить городские власти. Но берлинские традиции и на этот раз оказались сильнее.

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