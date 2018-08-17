 От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне (фото) | Фоторепортажи о Германии | DW | 17.08.2018

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Фоторепортажи

От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне (фото)

Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров.

  • Рейн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

  • Кельн, январь 2011 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.

  • Кельн, декабрь 1993 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.

  • Кельн, сентябрь 2015 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

  • Дуйсбург, 1935 год

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.

  • Дуйсбургский порт

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

  • Рейн в районе Мангейма

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

  • Дюссельдорф

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.

  • Кельн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

  • Кауб, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    "Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.

  • Бинген, ноябрь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.

  • Кельн, 1870

    Наводнения и мелководья на Рейне

    В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

  • Кельн, январь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

  • Кельн, ноябрь 2010

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.

  • Кельн, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.

  • Наккенхайм, сентябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

  • В капитанской рубке

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.

  • Кельн, декабрь 2012

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

  • Кельн, декабрь 1993

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

  • Закат над Рейном в районе Кельна

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Рейн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

  • Кельн, январь 2011 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.

  • Кельн, декабрь 1993 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.

  • Кельн, сентябрь 2015 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

  • Дуйсбург, 1935 год

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.

  • Дуйсбургский порт

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

  • Рейн в районе Мангейма

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

  • Дюссельдорф

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.

  • Кельн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

  • Кауб, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    "Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.

  • Бинген, ноябрь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.

  • Кельн, 1870

    Наводнения и мелководья на Рейне

    В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

  • Кельн, январь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

  • Кельн, ноябрь 2010

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.

  • Кельн, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.

  • Наккенхайм, сентябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

  • В капитанской рубке

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.

  • Кельн, декабрь 2012

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

  • Кельн, декабрь 1993

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

  • Закат над Рейном в районе Кельна

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.

    Автор: Максим Нелюбин


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    (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

  • Ванзе

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    (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

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  • Wetter Symboldbild Hitze Silbersee Schwimmen See (Reuters/Ina Fassbender)

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    (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

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  • Эдерзе

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  • Гроссер-Гойчезе

    Лучшие немецкие озера

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    (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

  • Кельн

    Лучшие немецкие озера

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    (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

  • Мюриц

    Лучшие немецкие озера

    Мюриц

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  • Дюммер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Дюммер-Зе

    (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

  • Гросер-Штехлинзе

    Лучшие немецкие озера

    Гросер-Штехлинзе

    (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

  • Коспуденер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Коспуденер-Зе

    (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

  • Шальзе

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  • Штайнхудер Мер

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    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


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Около въезда в бывшую таможенную крепость Цонс мирно пасется стадо бронзовых поросят. Они напоминают о победе жителей города в конфликте с кельнским архиепископом в 1577 году.  

Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина

Прохладная осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. Познакомимся с ними.  

Шпайерский собор - храм германских императоров, спасенный Жозефиной

Самая большая романская церковь Европы находится в небольшом немецком городе на Рейне. В начале XIX века этот собор хотели использовать в качестве каменоломни.  

Германия - родина зеленых попугаев

Из тропиков - в городские джунгли! Кельн, Дюссельдорф, Висбаден… В этих и других местах Германии можно встретить одичавших и онемечившихся зеленых попугаев.  

По следам драконоборца Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На его карте есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.  

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