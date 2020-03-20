Останься дома: знаменитости призывают немцев не дать шанс коронавирусу

Будет ли введен в Германии комендантский час, во многом зависит от поведения немцев 21 марта. Целый ряд политиков и знаменитостей призывает сограждан проявить благоразумие и не выходить на улицу.
Число инфицированных коронавирусом в Германии, по данным на 20 марта, приближается к 18 000. Только за прошедшие сутки, с 19 по 20 марта, в стране было зафиксировано более 2000 новых случаев заражения. В сложившейся ситуации введение круглосуточного комендантского часа по всей стране многим экспертам кажется единственным способом хоть как-то замедлить распространение инфекции.
Ведь, несмотря на ежедневные сообщения СМИ о новых случаях заражения вирусом SARS-CoV-2 и летальных исходах от вызываемого им заболевания COVID-19 в стране, многие немцы, судя по всему, до сих пор не относятся к объявленной пандемии коронавируса достаточно серьезно.
Пользуясь солнечной погодой, молодежь продолжает собираться группами в городских парках, а родители - вопреки запрету земельных правительств - приводить на игровые площадки детей, вынужденных на пять недель отказаться от посещения школ и детских садов.
В свою очередь соцсети пестрят приглашениями на так называемые "коронавирусные вечеринки" (Corona Partys), проходящие под девизом: "Все, что вам нужно, - это антивирусный коктейль!".
Меркель и Штайнмайер о коронавирусе
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан в условиях пандемии коронавируса проявить благоразумие и добровольно оставаться дома
Ожидается, что в воскресенье, 22 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудит возможность введения комендантского часа с главами правительств федеральных земель. Как заявил глава ведомства по делам канцлера Хельге Браун (Helge Braun), решающим днем в этом отношении должна стать суббота, 21 марта. "За этим днем мы будем наблюдать особенно внимательно", - подчеркнул он в интервью еженедельнику Der Spiegel, имея в виду, что если немцы не образумятся, правительство будет вынуждено принять радикальные меры, которых оно, однако, по возможности хотело бы избежать.
Как заявил Томас Штробль (Thomas Strobl) - министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг, где, по данным на 20 марта, было зафиксировано около 3000 случаев заражения коронавирусом и 11 смертей от этой инфекции, "чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, жестких мер и предписаний должны придерживаться все". "Если слишком много людей не будут проявлять благоразумие, то введение комендантского часа становится весьма вероятным - и произойти это может очень быстро", - предупредил политик.
18 марта Ангела Меркель в телеобращении к нации призвала немцев соблюдать введенные правительством ограничения на общественную жизнь. Двумя днями ранее подобное видеообращение опубликовал в соцсети Facebook президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Сейчас мы должны изменить свой быт. Каждый из нас! Вместе мы должны добиться того, чтобы вирус распространялся как можно медленнее", - заявил тогда глава германского государства.
Знаменитости в Германии выступают за добровольный карантин
Между тем к призыву политиков проявить благоразумие и добровольно оставаться дома присоединились в Германии многие актеры, певцы и звезды шоу-бизнеса.
Так, бывший солист поп-группы Modern Talking и член жюри популярного кастингового телешоу "Deutschland sucht den Superstar" Дитер Болен (Dieter Bohlen) выложил на своей станице в Instagram видеообращение со словами: "Просто оставайтесь все дома, да?". При этом он сообщил, что его жена Карина (Carina) поступает именно так и проводит время за онлайн-курсом йоги.
В свою очередь популярная немецкая актриса Симоне Томалла (Simone Thomalla) на своей странице в Instagram возмущается людьми, которые нарушают рекомендации властей по добровольному ограничению передвижения.
Несоблюдение мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса может привести к перегрузке больниц
"Оставаться ДОМА, если только это возможно!!!!!! Почему так много людей этого не понимают????", - пишет она. Свое послание она сопровождает хэштегами #denernstderlagenochnichtbegriffen (еще не поняли серьезность положения), #verantwortung (ответственность) и #ketteunterbrechen (оборвать цепочку).
С ней солидарна другая известная немецкая актриса - Андреа Берг (Andrea Berg). "Пожалуйста, отнеситесь к требованиям министерства здравоохранения очень серьезно", - пишет она, обращаясь к 91 тысяче своих подписчиков в Instagram. - Если мы все не будем сейчас действовать ответственно, мы не сможем предотвратить коллапс системы медицинского обеспечения всех граждан".
Певица Лена Майер-Ландрут рассказала своим подписчикам в соцсетях, чем заняться на домашнем карантине
А вот победительница песенного конкурса "Евровидение-2010" Лена Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) просто перечислила на своей странице в Instagram занятия, которым можно посвятить себя, находясь дома на добровольном карантине: "Расслабиться, позвонить семье и друзьям, успокоить окружающих, помочь старым и ослабленным людям, собрать пазл или просто записать собственные мысли".
Видеообращения с призывом оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса, записали также некоторые голливудские звезды, известные спорстмены и прочие знаменитости, среди них - бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, актер Мэттью Макконахи и капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Все они высказали уверенность, что коронавирус можно победить, если проявлять сознательность и избегать групповых контактов.
Аргументы против комендантского часа
Между тем некоторые политики и медэксперты высказываются против введения комендантского часа, считая, что он не поможет добиться замедления распространения коронавирусной инфекции.
Так считает, например, глава Союза врачей Германии Клаус Райнхард (Klaus Reinhardt). По его словам, главное сейчас - это стратегия выхода из режима карантина. "Нам пора задуматься о дне Х, в который будут отменены нынешние меры по закрытию школ. Мы должны использовать то короткое время, которое нам удалось выкупить", - заявил он в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
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