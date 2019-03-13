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Фото: Geisler-Fotopress/dpa/picture alliance
Дитер Болен
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Дитер Болен".
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Контекст
Дитер Болен отмечает 70-летие и женится
Дитер Болен отмечает 70-летие и женится
Основатель группы Modern Talking Дитер Болен празднует день рождения и согласен жениться в третий раз.
Культура
07.02.2024
7 февраля 2024 г.
Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой
Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой
Анна Ермакова, дочь знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, покорила Германию.
Культура
25.01.2024
25 января 2024 г.
Томас Андерс и Дитер Болен. Кто из них (не) умеет петь?
Томас Андерс и Дитер Болен. Кто из них (не) умеет петь?
Участники знаменитой группы Modern Talking не стали друзьями и до сих пор обмениваются колкостями.
Музыка
27.07.2023
27 июля 2023 г.
Останься дома: звезды призывают немцев не дать шанс COVID-19
Останься дома: звезды призывают немцев не дать шанс COVID-19
Будет ли введен в ФРГ комендантский час, зависит от поведения немцев 21 марта. Звезды призывают проявить благоразумие.
Здоровье
20.03.2020
20 марта 2020 г.
Активы Путина и Кадырова: кто в США будет искать их средства
Активы Путина и Кадырова: кто в США будет искать их средства
Также в выпуске: Европарламент считает РФ главным источником дезинформации.
Политика
14.03.2019
14 марта 2019 г.
12:55 мин.
Дитер Болен объявил о возвращении на сцену
Дитер Болен объявил о возвращении на сцену
Экс-солист Modern Talking проведет свой первый концерт в Германии в конце августа.
Общество
13.03.2019
13 марта 2019 г.
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