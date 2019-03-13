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Фото: Geisler-Fotopress/dpa/picture alliance

Дитер Болен

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Контекст

Дитер Болен

Дитер Болен отмечает 70-летие и женится

Дитер Болен отмечает 70-летие и женится

Основатель группы Modern Talking Дитер Болен празднует день рождения и согласен жениться в третий раз.
Культура7 февраля 2024 г.
Анна Ермакова в шоу Let's Dance

Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой

Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой

Анна Ермакова, дочь знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, покорила Германию.
Культура25 января 2024 г.
Томас Андерс и Дитер Болен в 1986 году

Томас Андерс и Дитер Болен. Кто из них (не) умеет петь?

Томас Андерс и Дитер Болен. Кто из них (не) умеет петь?

Участники знаменитой группы Modern Talking не стали друзьями и до сих пор обмениваются колкостями.
Музыка27 июля 2023 г.
Молодежь в мюнхенском парке нарушает предписание министерства здравоохранения Германии не собираться группами в условиях пандемии коронавируса

Останься дома: звезды призывают немцев не дать шанс COVID-19

Останься дома: звезды призывают немцев не дать шанс COVID-19

Будет ли введен в ФРГ комендантский час, зависит от поведения немцев 21 марта. Звезды призывают проявить благоразумие.
Здоровье20 марта 2020 г.
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Активы Путина и Кадырова: кто в США будет искать их средства

Активы Путина и Кадырова: кто в США будет искать их средства

Также в выпуске: Европарламент считает РФ главным источником дезинформации.
Политика14 марта 2019 г.12:55 мин.
Дитер Болен (фото из архива)

Дитер Болен объявил о возвращении на сцену

Дитер Болен объявил о возвращении на сцену

Экс-солист Modern Talking проведет свой первый концерт в Германии в конце августа.
Общество13 марта 2019 г.
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