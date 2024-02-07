Дитер Болен отмечает 70-летие и женится

"Все начинания Дитера неизменно заканчиваются ошеломительным успехом и приносят общественное признание и любовь поклонников во всем мире", - так начинается биография Дитера Болена (Dieter Bohlen) на его официальной веб-странице . Основатель группы Modern Talking родился 7 февраля 1954 года и провел первые годы жизни на ферме в федеральной земле Нижняя Саксония, а затем семья жила в городе Ольденбурге.

В юности Дитер Юрген (таково полное имя Болена) был поклонником The Beatles и довольно рано начал строить музыкальную карьеру. Свою первую гитару он купил себе сам в шестом классе. Чтобы приобрести инструмент, он устроился на работу к соседу-фермеру - собирал картофель и заработал на этом 70 марок. Вскоре он стал звездой в своем округе и в школе, исполняя на разных мероприятиях собственные композиции и хиты известных музыкантов.

После окончания школы Дитер Болен учился в университете на экономиста и начал зарабатывать на жизнь выступлениями в ночных клубах. Но он всегда мечтал о большой сцене, а потому регулярно отправлял свои домашние демо-записи в различные продюсерские компании, а также предлагал свои песни и композиции известным певцам и музыкантам. В 24 года он начал работать в известном музыкальном издательстве Intersong в качестве продюсера и композитора. Первый большой успех и прибыль ему принесла веселая и незатейливая композиция Hale, Hey Louise, исполненная немецким гитаристом Рики Кингом (Ricky King) в 1980 году.

Дуэт Modern Talking. Томас Андерс и Дитер Болен в 2002 году Фото: picture alliance / dpa

А потом был Modern Talking

Что бы ни говорили и какими бы врагами ни были сегодня экс-музыканты группы Modern Talking Дитер Болен и Томас Андерс (Thomas Anders), но именно этот период совместного творчества сделал их известными на весь мир. Написанные Дитером Боленом в 1980-х хиты "You're My Heart, You're My Soul", "Brother Louie" и "Cheri Cheri Lady" до сих пор узнаваемы и любимы. Созданный по инициативе Дитера Болена в 1984 году дуэт Modern Talking стал самым успешным коллективом в истории немецкой поп-музыки. Их песни до сих пор пользуются спросом, а легкие танцевальные композиции попадают в плейлисты радиостанций.

Об окончательном распаде Modern Talking Дитер Болен объявил на одном из концертов в 2003 году. По признанию самих музыкантов, это произошло из-за внутренних разногласий и скандалов. Впрочем, обвинения друг друга в разных подлостях и непрофессионализме продолжаются и по сей день, регулярно подогревая интерес общественности. Очередная история случилась прошлым летом, когда Томас Андерс заявил в своем подкасте , что Дитер Болен никогда не пел у него в студии вживую. Бывший коллега отреагировал в Instagram в своем фирменном саркастическом стиле: "Томас Андерс говорит, что я никогда не пел в его студии песни Modern Talking. И это правда… Но у него не было студии! Как же я должен был там петь, если у него не было студии?!" И со смехом добавил, что это Томас Андерс не умеет петь: "Я клянусь вам, что он не взял ни одной высокой ноты!" За сутки это эмоциональное видео под названием "Ничего, кроме правды" набрало около 10 тысяч лайков и сотни комментариев.

Дитер Болен - успешный бизнесмен и музыкант Фото: Geisler-Fotopress/dpa/picture alliance

Телевизионные проекты Дитера Болена

Распад Modern Talking не отразился на карьере отмечающего 7 февраля свое 70-летие шоумена. Он продолжает создавать новые композиции и гастролировать со своими хитами. В июне стартует его тур по Германии "Титан поп-музыки Дитер Болен представляет 40-летие Modern Talking в прямом эфире и под открытым небом!"

Удачно сложилась карьера Дитера Болена и на немецком телевидении. С 2002 года он является (с небольшим перерывом) членом жюри популярного телевизионного проекта "Германия ищет супер-звезду". В 2007 году к нему прибавилось телешоу "Суперталант". Участники пректов и зрители знают Болена как весьма острого на язык критика. На него даже несколько раз подавали в суд - из-за порой оскорбительных высказываний. В этом году в жюри рядом с Боленом работает восходящая звезда Анна Ермакова (Anna Ermakova), внебрачная дочь экс-теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker), покорившая сердца немецких зрителей своим танцевальным талантом.

Свое финансовое благополучие Дитер Болен поддерживает также участием в рекламных роликах. Так, он стал лицом одного известного немецкого бренда мужской одежды, интернет-провайдера, крупного мебельного дискаунтера, сосисок для гриля. В 2013 году он выпустил собственную коллекцию обоев и представил ее в Москве. По неофициальным данным, состояние Болена оценивается в 135 миллионов евро. Предполагается, что ежегодно он становится на 10 миллионов богаче.

Дитер Болен и Карина Вальц вместе 18 лет и готовятся к свадьбе Фото: picture-alliance/rtn-radio tele nord

Частная жизнь Дитера Болена: без скандалов не обошлось

Свою личную жизнь Болен не скрывал никогда. О взаимоотношениях с коллегами, друзьями и женщинами он рассказал в своих автобиографических книгах "Ничего, кроме правды" и "За кулисами" (всего он написал уже пять книг). В 2006 году на частном телеканале RTL вышел комедийно-пародийный мультипликационный фильм "Дитер", рассказывающий его историю, но не вызвавший особого интереса.

Подробности его романов и скандальных разводов описывали как серьезные немецкие издания, так и бульварная пресса. Известно, что экс-вокалист Modern Talking был официально женат дважды. Брак Болена и Эрики Зауэрланд (Erika Sauerland) продлился шесть лет. Пара, имеющая троих детей, рассталась в 1989 году. Затем он состоял в неофициальных отношениях с бэк-вокалисткой своей группы Blue System Надей Адб эль-Фарраг (Nadja Abd el Farrag).

Вскоре после расставания, в мае 1997 года, музыкант женился в Лас-Вегасе на бывшей "Мисс Германия" Вероне Фельдбуш (Verona Feldbusch). Но их семейная жизнь продлилась ровно "медовый месяц" - и развод состоялся сразу после возвращения в Германию. Экс-партнерша заявила прессе и на суде, что Болен ее избил. С 2001 по 2006 год музыкант состоял в отношениях со Стефанией Ингрид (Stefanie Ingrid) - он ее называл "Эстефания". Их общий сын родился незадолго до расставания пары. А последние 18 лет верной спутницей и матерью 12-летней дочери и 10-летнего сына Болена стала Карина Вальц (Carina Walz).

Накануне своего дня рождения Дитер Болен заявил в интервью газете Bild, что готов снова жениться - на Карине. При этом он пояснил, что, собственно, дату свадьбы они обговорили еще в самом начале отношений: "Тогда я назвал ей конкретный год и сказал, мол, если мы еще будем вместе, я поверю тебе и женюсь на тебе. Это будет третий официальный брак - и он должен продлиться до конца жизни". Конкретное число пока не объявлено, приглашения не разосланы. Окончательный ответ невеста, которая моложе своего избранника на 30 лет, намерена дать только после официального предложения руки и сердца. За развитием истории можно наблюдать на официальном канале Дитера Болена в Instagram - новые фото и видео там появляются почти каждый день.