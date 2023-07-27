Томас Андерс и Дитер Болен. Кто из них (не) умеет петь?

Они стали звездами вместе - благодаря группе Modern Talking. Но друзьями Томас Андерс и Дитер Болен не были никогда. И до сих пор спорят о том, кто из них на самом деле не умеет петь вживую.

"You're My Heart, You're My Soul", "Brother Louie" или "Cheri Cheri Lady" - эти хиты 1980-х до сих пор не оставляют равнодушными тех, кто слушал их в молодости. С 1984 года они появлялись один за другим и сделали Дитера Болена (Dieter Bohlen) и Томаса Андерса (Thomas Anders) самым успешным дуэтом немецкой поп-музыки. Через три года группы не стало. Вот тогда мир и узнал, что на самом деле творилось за кулисами.

На публике Томас Андерс и Дитер Болен мило улыбались и старались выглядеть гармоничным дуэтом, а на самом деле проблемы в их отношениях были всегда. После распада группы они неоднократно дразнили друг друга и обвиняли в разных подлостях, о чем охотно рассказывали бульварные газеты. Сейчас конфликт разгорелся снова. На этот раз повод дал Томас Андерс.

"Modern Talking - Einfach Anders" называется подкаст, который Томас Андерс делает в течение последнего года. Дословный перевод - "Современный разговор - Просто по-другому". Но так как в названии обыгрывается и имя сделавшей его популярным группы, и его сценический псевдоним, вторую часть можно перевести и как "Просто Андерс". В одном из последних выпусков подкаста музыканта спросили, действительно ли его бывший коллега по группе Modern Talking сам пел известные хиты. "Это знает только сам Дитер Болен, - ответил Томас Андерс и добавил, - Ну, он никогда не пел вживую у меня в студии".

Реакция Дитера Болена последовала незамедлительно. В Instagram он запостил видео-комментарий - в своем фирменном стиле, с сарказмом. "Томас Андерс говорит, что я никогда не пел в его студии песни Modern Talking. И это правда! - признается Дитер Болен. - Но у него не было студии! Как же я должен был там петь, если у него не было студии?!" Далее он рассказал, где они записывали свои хиты, и вот там, говорит Болен, "я пел". "В отличие от него! Он никогда, никогда, ни в одной песне не брал высоких нот, - восклицает, смеясь, Болен. - Мы однажды попробовали, но он не смог этого сделать. Я клянусь вам, что он не взял ни одной высокой ноты! Хотя и "делает" это по всему миру, как и много-много других вещей, которые он "делает", хотя не может их делать! Ну, проехали. Но теперь вы знаете правду".

За сутки это эмоциональное видео под названием "Ничего, кроме правды" набрало около 10 тыс. лайков и сотни комментариев. Судя по высказываниям, которые DW удалось прочитать в первые часы после публикации видео и которые были закрыты примерно через 23 часа, большинство поклонников не хотят противостояния двух звезд. "В какой-то момент этот постоянный спор между вами начал раздражать. Вы были и остаетесь блестящими как Modern Talking. Прекратите этот детский спор. Достаточно. Все, действительно все, хотели бы вашего возвращения. То же самое я бы написал и Томасу", - прокомментировал пост Болена подписчик marcp1989.

Томас Андерс и Дитер Болен в 1986 году Фото: United Archives/ZIK Images/picture alliance

Сегодня Дитер - титан поп-музыки

69-летний Дитер Гюнтер Болен (это его полное имя) по-прежнему остается, как написано на его официальной страничке , "титаном поп-музыки".

Он не только композитор, автор песен и исполнитель. Он еще и один из самых успешных музыкальных продюсеров и шоуменов. Последние несколько лет Болен охотно снимается в рекламе: он стал лицом известного немецкого бренда мужской одежды, интернет-провайдера, крупного мебельного дискаунтера, сосисок для гриля и прочего. Он выпустил несколько книг и брался за самые разные проекты, даже пробовал создавать дизайнерские обои. Дитер Болен популярен и как инстаграмер - сегодня у него 1,5 миллиона подписчиков, которым он регулярно рассказывает о своей роскошной жизни со своей 38-летней партнершей Кариной. По неофициальным данным, состояние Болена оценивается примерно в 135 миллионов евро. Считается, что первый миллион (тогда - марок) он заработал в дуэте Modern Talking. Предполагается, что ежегодно музыкант становится на 10 миллионов богаче.

Дитеру Болену сейчас 69 лет. Он живет то на Мальорке, то в небольшой деревушке в 30 километрах от Гамбурга Фото: Geisler-Fotopress/dpa/picture alliance

Несмотря на критику тех, кто считает, что он совсем не умеет петь, Болен продолжает давать концерты. В начале этого года он отправился в турне по Германии "Dieter Bohlen - Live mit Band". Следующий концерт состоится 30 июля в замке Людвигсбург, что недалеко от Штутгарта. Билеты на это выступление стоят от 75 до 87 евро, и на момент написания этого материала в продаже их почти не осталось.

Но больше всего за последние годы Дитер Болен прославился как шоумен. Он много лет был членом жюри в популярном немецком музыкальном телешоу "Германия ищет супер-звезду" ("Deutschland sucht den Superstar") и в телешоу "Супер-талант" ("Das Supertalent"). Дитер Болен знаменит своими острыми замечаниями и колкостями. Особенно в прошлом они часто носили оскорбительный характер. Из-за этого музыканту не раз пришлось прибегать к помощи адвокатов. Кстати, в суд на Болена подавал и Томас Андерс. В 2003 году он протестовал против порочащих его честь и достоинство высказываний, которые Болен опубликовал в своей книге "За кулисами" ("Hinter den Kulissen"). В частности, Андерс защищался от обвинений со стороны Болена в хищении денег, а также протестовал против того, чтобы бывший коллега называл его ленивым и плохим певцом. В результате выпущенные экземпляры книги были отозваны, а во второе издание были внесены соответствующие изменения.

Сегодня Томас - обаятельный певец и композитор

Если Дитера Болена по-прежнему знает вся Германия, пусть и как шоумена, а не музыканта, то имя Томаса Андерса мало что говорит немецким подросткам. Его творческая жизнь - не такая яркая и разнообразная, и он не был звездой самых популярных телешоу на немецком телевидении. Музыкальная карьера Томаса Андерса началась еще до встречи с Боленом. Пел он на немецком языке. Но в историю музыки вошел как "голос" Modern Talking. Его альбомы разошлись тиражом в 125 миллионов экземпляров. После попытки возрождения группы в 1998-м и окончательного расставания с Modern Talking в июне 2003 годаон продолжил сольную карьеру. Примечательно, что последние пять лет, как и в начале своего творческого пути, Томас Андерс поет на немецком языке.

Томасу Андерсу исполнилось в этом году 60 лет. Он живет в Германии, в городе Кобленц Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Кроме музыкальной и концертной деятельности, 60-летний Бернд Вайдунг (Bernd Weidung), таково настоящее имя певца, занимается продюсированием и пишет песни. Альбомы и концертные выступления являются, судя по всему, основным источником его дохода, а его состояние оценивается примерно в 25 миллионов евро. Особым успехом певец до войны в Украине пользовался в России - там его концерты проходили с аншлагом. Предпоследний альбом музыканта, выпущенный совместно с популярным исполнителем немецких шлягеров Флорианом Зильберайзеном (Florian Silbereisen) в 2020 году под названием "Альбом" ("Das Album"), сразу же возглавил чарты в Германии, Австрии и Швейцарии и вошел в первую десятку самых продаваемых.

В 2011 году Томас Андерс выпустил автобиографическую книгу "100 процентов Андерс" ("100 Prozent Anders") - с подзаголовком "Моя жизнь и правда о Modern Talking, Норе и Дитере Болене". В своей автобиографии он откровенно рассказал о том, что в детстве был на редкость милым и неприхотливым ребенком: "Я никогда не был кабанчиком, который валялся в грязи с другими мальчишками... Меня гораздо больше заботил мой образ жизни... ухоженный внешний вид, нарядная одежда и стильное поведение были для меня крайне важны еще в детстве". Далее в книге немного рассказано о первых конфликтах с прессой. Например, он упоминает один из заголовков - "Я никогда раньше не целовался с девушкой!" - и комментирует его: "Кто-нибудь представляет, как это унизительно в 16 лет?".

Но большую часть книги занимает повествование о "времени Modern Talking". "Дитер Болен вошел в мою жизнь, и у безумия есть имя", - пишет Томас Андерс. Автор легко и открыто описывает на 320 страницах, как группа Modern Talking стала знаменитой и каково истинное лицо, на его взгляд, Дитера Болена: "Он просто настоящий мачо. У меня сложилось впечатление, что женщины, в его представлении, должны быть красивыми и стройными, а иначе им следует заткнуться". Как инсайдер Томас Андерс дает читателю заглянуть за кулисы красочного музыкального бизнеса, а также рассказывает о трюках и ловушках.

Томас Андерс и Дитер Болен дают концерт в немецком Киле в феврале 2002 года Фото: picture alliance / dpa

В последние годы Томас Андерс открылся фанатам с еще одной стороны - как талантливый модератор и повар. На немецком общественно-правовом телеканале SWR он ведет программу "Koch mal Anders" ("Приготовь-ка по-другому" или "Приготовь-ка Андерс"), где вместе с известными гостями готовит разные блюда.

Томас Андерс трепетно относится к своей семье. Он женат на Клаудии Хесс (Claudia Hess) с 2000 года, и они воспитывают сына Александера, как две капли воды похожего на отца. Андерс и его жена как-то поделились в немецком журнале Gala секретом своего долгого семейного счастья: "Мы можем смеяться или плакать об одном и том же, мы можем обмениваться идеями". Клаудиа также призналась, что она никогда не зацикливалась на муже, а сама формировала свою жизнь. В своем Instagram Томас Андерс позволяет заглянуть в его частную жизнь и делится с подписчиками - их у него 171 тысяча - многочисленными фотографиями своей семьи.

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