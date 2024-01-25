Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой

Анна Ермакова, дочь знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, покорила Германию. Модель не только как две капли воды похожа на своего отца, но и обладает удивительной работоспособностью.

Анна Ермакова (Anna Ermakova), дочь легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker), стала в Германии настоящей звездой. Выросшая в Лондоне 23-летняя модель весной прошлого года покорила немецких телезрителей и жюри своими выдающимися способностями, приняв участие в известном танцевальном конкурсе Let's Dance частной немецкой телекомпании RTL. Уже с первого появления на сцене стало понятно, что у длинноногой рыжеволосой девушки есть все шансы на победу, которая ей в результате и досталась. Жюри хвалило не только техническое исполнение, но и харизму и мимику участницы. У Анны появилось более 100 тысяч новых подписчиков в Instagram, которые осыпали ее комплиментами.

Кроме того, как пишет немецкий таблоид Bild, за участие в этом шоу она получила вознаграждение в размере около 200 тысяч евро. Это самый большой гонорар среди конкурсантов прошлого сезона и, как отмечает издание, эта сумма эквивалентна рекордной по тем временам выплате Лилли Беккер (Lilly Becker), бывшей жене теннисиста, тоже участвовавшей в Let's Dance в 2014 году (она заняла 5 место). Официально финансовые детали контрактов организаторы не комментируют.

Анна Ермакова поет

Один из заключительных номеров танцевального шоу 2023 года был исполнен Анной Ермаковой и ее партнером Валентином Лузиным под музыкальную композицию "Behind Blue Eyes" ("За голубыми глазами"). Как оказалось, она была выбрана не случайно. В начале января Анна выпустила кавер-версию этой песни. За 10 дней она набрала в YouTube более 1,2 миллиона просмотров. В своем первом сингле, записанном в профессиональной студии, девушка как будто рассказывает свою личную историю: о неуверенности в себе, печали и гневе, одиночестве, любви и мести, спрятанными глубоко в душе. "Никто не знает, каково это - чувствовать то, что чувствую я. И в этом я виню тебя!" - поет Анна Ермакова на фоне появляющихся за спиной ее детских черно-белых фотографий. В одном из интервью девушка призналась, что эта песня для нее действительно очень личная и эмоциональная - ей всегда сложно рассказывать свою историю.

Внебрачная дочь Бориса Беккера

Анна Ермакова появилась на свет в результате мимолетной связи знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера с уроженкой Москвы, моделью русско-нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой. Все произошло в одном из лондонских ресторанов. В то время немецкий теннисист был женат на Барбаре Беккер (Barbara Becker), от этого брака у него двое сыновей, поэтому в то время он всячески пытался откреститься от еще одного ребенка.

Анна Ермакова с мамой Анжелой Ермаковой Фото: Robert Schmiegelt/Geisler/picture alliance

После многочисленных публикаций в прессе, суда и ДНК-экспертизы, Беккеру пришлось рассказать правду и признать свое отцовство.

В результате скандала интимные подробности зачатия Анны Ермаковой весь мир узнал раньше, чем она сама. И продолжающиеся обсуждения этой истории до сих пор ранят молодую женщину.

Анна Ермакова на шоу с Дитером Боленом

Анна родилась и воспитывалась в Лондоне своими русскоязычными мамой и бабушкой. Поэтому она говорит и по-русски, а вот немецкий начала по-настоящему учить совсем недавно, специально для участия в проекте Let's Dance. В профессиональном плане девушка сначала пошла по стопам своей матери и тоже стала моделью. В этом качестве она впервые появилась в Берлине, когда ей было 14 лет. Но тогда еще никто не представлял, каких успехов она сможет добиться. Сегодня 56-летний Беккер любит повторять, что гордится своей дочерью и иногда постит в своем Instagram видео с ее выступлений. "Мне постоянно говорят, что я очень похожа на своего отца, - поделилась в одном из подкастов телеканала RTL Анна Ермакова. - Семья есть семья, но это не определяет меня как личность".

После победы в танцевальном шоу Let's Dance Анну Ермакову пригласили также в жюри телевизионного конкурса Das Supertalent вместе с Дитером Боленом (Diether Bohlen), одним из успешнейших немецких шоуменов и основателем некогда популярной группы Modern Tаlking. Шоу стартует в субботу, 27 января 2024 года, на немецком телеканале RTL.