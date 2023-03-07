Борис Беккер после тюрьмы: чем занимается экс-теннисист?

Борис Беккер (Boris Becker), который в декабре 2022 года вышел из британской тюрьмы, заключил выгодный контракт по работе. Известный в прошлом немецкий теннисист стал лицом рекламной кампании. Звезда тенниса снялся в 30-секундном ролике для интернет-платформы, продающей окна, сообщает газета Bild am Sonntag. В видео признанный банкротом Беккер разбрасывает из окна виллы фальшивые банкноты и призывает: "Не выбрасывайте свои деньги из окна!" Эту рекламу еще даже не показали, премьера планируется 11 марта, но шум вокруг нее уже поднялся.

Особенно новым рекламным роликом возмутились кредиторы, с которыми бывший миллионер так и не рассчитался. "Постыдная реклама! Если бы гонорар за нее Беккер хотя бы частично использовал для погашения своих долгов, было бы совсем другое дело. Но до сих пор он каждый заработанный цент кладет только в свой карман. И этот человек хочет быть образцом для подражания и давать советы, как нужно распоряжаться деньгами?!", - посетовал один из собеседников в интервью Bild am Sonntag. На что Беккер не замедлил отреагировать: "Деньги были и остаются для меня важными. Но ролик - конечно же, сатира и самоирония". Он пояснил немецкой газете, что сотрудничество с этой интернет-платформой - первая сделка в его новой жизни. "Это правда, что я выбрасывал деньги в окно. Но мне было важно посмеяться над собой и сказать молодому поколению, чтобы они не поступали так, как я", - объясняет Борис Беккер.

В тюрьму - за долги

Некогда первая ракетка мира в одиночном разряде, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде, двукратный обладатель кубка Дэвиса, трехкратный чемпион Уимблдонского турнира, шестикратный победитель турниров Большого шлема… Только за свою спортивную карьеру теннисист заработал, по разным данным, примерно 22 миллиона евро. Однако в апреле 2022 года Беккер был приговорен судом в Лондоне к двум с половиной годам тюрьмы - за финансовые махинации и сокрытие активов после официального признания его банкротом в 2017 году. Его отправили в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире, в которой спортсмен провел 231 день. Но был досрочно освобожден и к Рождеству уже вернулся в Германию, гражданином которой он является. До этого, в 2002 году, Борис Беккер был осужден в ФРГ за уклонение от уплаты налогов, но обошелся тогда двумя годами условно и штрафом в 500 тысяч евро. "Ты никто в тюрьме. Ты просто номер. У меня был A2923EV. Меня не звали Борисом. Я был номером", - рассказал Беккер в своем первом после освобождения интервью частному немецкому телеканалу SAT.1. Разговор состоялся буквально через несколько дней после возвращения Беккера в Германию. Более двух часов, часто со слезами на глазах, он делился со зрителями своими переживаниями о жизни в заключении: о том, как его якобы хотел убить сокамерник, о том, что благодаря тюрьме у него наладились отношения с детьми, о любимой женщине, которая его не бросила.

Изменила ли его тюрьма? "Раньше я всегда слушал не тех людей, и пребывание в заключении вернуло меня к жизни, - считает Беккер и добавляет, что там он снова почувствовал себя спортсменом, прежде всего благодаря соблюдению дисциплины. Сейчас моя задача - продолжать идти по этому пути. Думаю, тюрьма пошла мне на пользу". Интервью Беккера на SAT.1 смотрели в прямом эфире более полутора миллионов человек. По сообщениям СМИ, ему заплатили за эти откровения 500 тысяч евро - первый официальный заработок после банкротства.

Дочь Бориса Беккера стала знаменитостью

У Бориса Беккера четверо детей: трое от двух жен и внебрачная дочь Анна Ермакова. Она появилась на свет в результате случайной сексуальной связи Беккера с уроженкой Москвы Анжелой Ермаковой. Как позже рассказал теннисист, это произошло в одном из престижных лондонских ресторанов.

Анна Ермакова, внебрачная дочь Бориса Беккера Фото: Christoph Hardt/picture alliance/Panama Pictures

Анна Ермакова, отцовство которой Борис Беккер признал лишь под давлением, получает содержание в размере примерно шести тысяч евро в месяц. Как и ее мать, она выбрала карьеру модели. Борис Беккер заявил, что очень гордится своей 22-летней дочерью. В своем аккаунте в Instagram Беккер ранее поделился также снимками с младшим сыном Амадеусом. Но лицо несовершеннолетнего ребенка не видно, оно скрыто сердечком. На Беккера в Instagram подписано более 300 тысяч человек.

Сама Анна Ермакова призналась, правда, что самым главным человеком в ее семье является ее русская бабушка. Кстати, по-настоящему выучить немецкий живущая в Великобритании модель решила ради участия в шоу в Германии Let's Dance.

Новый фильм про Бориса Беккера

Через два месяца после освобождения из британской тюрьмы Борис Беккер появился на красной дорожке в Берлине. На международном кинофестивале Берлинале-2023 он представил документальный фильм о своей жизни "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" режиссера Алекса Гибни (Alex Gibney). Интерес к фильму подогревался до самой премьеры - никто не знал, о чем он, приедет ли Беккер на его презентацию, и даже окончательное название картины не уточнялось до последнего момента.

Борис Беккер на Берлинале-2023 Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Интрига удалась - публика гадала, что же нового можно узнать Беккере, каждый шаг которого и так освещается в прессе? Фильм действительно приоткрыл кое-какие тайны из жизни звезды. Одна из них - признание Беккера по поводу своей зависимости от снотворных средств во время его активной спортивной карьеры. По его словам, без таблеток он не мог звснуть, чем и объясняет свои ночные загулы. "Жизнь в качестве вечно побеждающей теннисной машины намного тяжелее, чем это выглядит со стороны", - признался 55-летний Беккер публике в день премьеры фильма на Берлинале. Премьера для широкой публики состоится 7 апреля на платформе Apple TV+.

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