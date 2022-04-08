 Немецкий экс-теннисист Беккер признан виновным по четырем пунктам | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2022

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Германия

Немецкий экс-теннисист Беккер признан виновным по четырем пунктам

Присяжные признали Бориса Беккера виновным в налоговых преступлениях, совершенных после объявления его банкротом в 2017 году. Мера наказания будет объявлена в конце апреля.

Борис Беккер

Борис Беккер

Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер (Boris Becker) признан виновным по четырем пунктам после дела о его банкротстве в Лондоне. Он нарушил британский закон о несостоятельности от 1986 года. К такому выводу пришли в пятницу, 8 апреля, присяжные в Королевском суде Саутуарка на юге Лондона.

Победителю шести турниров Большого шлема, двукратному обладателю Кубка Дэвиса были вынесены 24 обвинения, имевшие отношение к периоду с мая по октябрь 2017 года.

Борис Беккер был признан виновным в выводе имущества на общую сумму около 427 тысяч евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения в связи с признанием его банкротом, в утаивании информации о владении недвижимостью в Германии, в сокрытии кредита в размере 825 тысяч евро от Bank Alpinum в Лихтенштейне и владении акциями корпорации Breaking Data Corp.

Приговор огласят в конце апреля

"Этот вердикт служит четким предупреждением для тех, кто думает, что может скрыть свои активы и остаться безнаказанным. Информацию обнаружат, и вас привлекут к ответственности", - отметил в этой связи Дин Бил, руководитель Службы по делам о несостоятельности.

Меру наказания Беккеру будет объявлена 29 апреля.

Признание банкротом из-за задолженности

В 2017 году Борис Беккер был признан банкротом из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co. "Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявил тогда экс-спортсмен.

Борис Беккер - победитель 49 турниров ATP в одиночном разряде. За свою карьеру он, по некоторым данным, заработал около 22 млн евро. К банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций.

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    Кумир немцев

    Победа на Уимблдоне принесла Борису Беккеру мировую славу. Его поклонникам нравились не только его спортивные достижения как таковые, но и его неординарные бойцовские качества, харизма. Никогда ранее теннис в Германии не был столь популярен.

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    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Атакующий "бомбардировщик"

    Предпочитая площадки с "быстрыми" покрытиями и острую игру со стремительными выходами к сетке, Борис Беккер часто завершал свои атаки эффектными ударами с лета в прыжке, которые стали его своеобразной визитной карточкой. Его сильная и точная подача принесла Беккеру не только победы на корте, но и многочисленные прозвища, среди которых - "бомбардировщик" и "бум-бум".

  • Борис Беккер с командой ФРГ

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    Лидер национальной сборной

    До появления Беккера Германия не завоевывала в теннисе престижных командных трофеев. В финале Кубка Дэвиса 1988 года команда ФРГ выиграла у Швеции, за которую выступал чемпион Уимблдона Стефан Эдберг, со счетом 4:1. Борис Беккер - слева.

  • Борис Беккер на Australien Open, 1991

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Первая ракетка мира

    Переломным в профессиональной карьере был сезон 1989 года, когда Беккер начал стабильно выигрывать крупные турниры. В 1991 году, переиграв Ивана Лендла на Открытом чемпионате Австралии, Бекккер занял первую строчку в рейтинге ATP и стал "первой ракеткой мира". Всего на счету теннисиста - 49 выигранных чемпионатов в одиночном разряде, в их числе - шесть турниров Большого шлема.

  • Борис Беккер и Михаэль Штих

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Олимпийский чемпион

    Почти десять лет Беккер входил в число сильнейших теннисистов мира. Но уже подрастала молодежь, теснившая "бомбардира". С одним из своих главных конкурентов, соотечественником Михаэлем Штихом, Беккеру пришлось выступать в паре, преодолевая личную антипатию. Вне корта они не разговаривали, но на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевали в парном разряде золотую медаль.

  • Борис Беккер прощается с фанатами в 1999 году

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Последний матч

    Точка была поставлена в 1999 году - как и ожидалось, на корте Уимблдона. Много лет спустя спортсмен скажет, что спортивная слава досталась ему очень высокой ценой: "У меня два искусственных бедра и стальная пластина в голеностопном суставе".

  • Борис и Барабара Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Герой светских хроник

    После окончания спортивной карьеры Борис Беккер работал комментатором на телевидении, играл в покер, торговал автомобилями, снимался в рекламе, а также издавал книги, которые сам же и писал. В 1993 году Беккер женился на немецкой актрисе и дизайнере Барбаре Фельтус, которая родила ему двоих сыновей. Брак был расторгнут в 2001 году.

  • Анжела Ермкова и Анна Ермакова

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Адюльтер

    Поводом для развода стала связь Беккера с моделью Анжелой Ермаковой, у которой в 2000 году родилась дочь, как две капли воды похожая на знаменитого теннисиста. Беккер признал отцовство лишь после генеалогического теста. В немецком языке после этого скандала появилось выражение "Besenkammersex" (секс в кладовке).

  • Анна Ермакова

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Внебрачная дочь

    Неординарная внешность и звездное родство позволили Анне Ермаковой начать карьеру в модельном бизнесе. Борис Беккер, по его собственным словам, не считает больше Анну "ошибкой" и даже гордится успехами своей красивой дочери.

  • Борис со второй женой

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Второй брак

    С 2009 года Борис Беккер живет во втором браке - с нидерландской моделью Шарлели Керссенберг, которая подарила теннисной легенде третьего сына. И в их отношениях не все было гладко, но пара, как следует из их публичных признаний, решила оставаться вместе. Жена ценит Бориса за его "доброе сердце" и "широту души".

  • Борис Беккер в суде

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Беспорядок в финансах

    Легендарный немецкий теннисист регулярно становился "звездой" не только светских хроник, но и судебных разбирательств. В 2002 году Беккер получил два года условно за уклонение от уплаты налогов.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Банкрот

    В этом году Беккера объявили банкротом. Возвращения денег от бывшего спортсмена требуют (как минимум!) один британский коммерческий банк, а также бывший деловой партнер Беккера. Речь идет о многомиллионных суммах. Сам Беккер не согласен с обвинениями в неплатежеспособности.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Предмет насмешек

    Как будто мало было Беккеру скандальной славы в связи с его семейными и судебными разбирательствами! После появления в гротескном костюме в одной из телевизионных передач он окончательно превратился в предмет насмешек для всей Германии.

  • Борис Беккер и Джокович

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Возвращение звезды...

    ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Заграничный немец

    В интервью по случаю своего 50-летия Беккер признал, что допускал ошибки. Назвал себя "заграничным немцем" - с немецким паспортом, но не с немецкой душой. В Германии, по его словам, он провел счастливое детство, но после первой же крупной победы немецкие СМИ только и делали, что склоняли его имя на все лады. О возвращении в Германию из Лондона, где он живет уже много лет, Беккер даже не думает.

    Автор: Элла Володина


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