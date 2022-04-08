Немецкий экс-теннисист Беккер признан виновным по четырем пунктам

Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер (Boris Becker) признан виновным по четырем пунктам после дела о его банкротстве в Лондоне. Он нарушил британский закон о несостоятельности от 1986 года. К такому выводу пришли в пятницу, 8 апреля, присяжные в Королевском суде Саутуарка на юге Лондона.

Победителю шести турниров Большого шлема, двукратному обладателю Кубка Дэвиса были вынесены 24 обвинения, имевшие отношение к периоду с мая по октябрь 2017 года.

Борис Беккер был признан виновным в выводе имущества на общую сумму около 427 тысяч евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения в связи с признанием его банкротом, в утаивании информации о владении недвижимостью в Германии, в сокрытии кредита в размере 825 тысяч евро от Bank Alpinum в Лихтенштейне и владении акциями корпорации Breaking Data Corp.

Приговор огласят в конце апреля

"Этот вердикт служит четким предупреждением для тех, кто думает, что может скрыть свои активы и остаться безнаказанным. Информацию обнаружат, и вас привлекут к ответственности", - отметил в этой связи Дин Бил, руководитель Службы по делам о несостоятельности.

Меру наказания Беккеру будет объявлена 29 апреля.

Признание банкротом из-за задолженности

В 2017 году Борис Беккер был признан банкротом из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co. "Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявил тогда экс-спортсмен.

Борис Беккер - победитель 49 турниров ATP в одиночном разряде. За свою карьеру он, по некоторым данным, заработал около 22 млн евро. К банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций.

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