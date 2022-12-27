Борис Беккер: как его изменила тюрьма и новые тайны

Документальный фильм о теннисисте с мировым именем Борисе Беккере (Boris Becker), который не раз становился героем скандалов, снял Алекс Гибни - американский режиссер и обладатель премии "Оскар". Съемочная группа несколько лет сопровождала Беккера - до того самого дня в апреле 2022 года, когда некогда легендарный спортсмен отправился в тюрьму по решению суда. Интригует уже само название ленты - "Безымянный документальный фильм о Борисе Беккере" ("Untitled Boris Becker Documentary"). Любопытство публики подогревает и сам главный герой - он не комментирует ни содержание фильма, ни возможность своего появления на красной дорожке на премьере на кинофестивале Берлинале в феврале.

О чем мы точно не узнаем из фильма, так это о восьми месяцах и шести днях, проведенных Борисом Беккером в тюрьме. Во-первых, потому что съемки "Безымянного фильма" закончились накануне вынесения приговора. А во-вторых, потому что Беккер уже рассказал широкой публике о своей жизни за решеткой. Буквально с трапа самолета, спустя лишь несколько дней после освобождения, экс-заключенный номер A2923EV отправился в студию частного немецкого телеканала SAT.1, чтобы дать большое интервью. Более двух часов, часто со слезами на глазах, Борис Беккер делился своими переживаниями. Ему внимали более полутора миллионов зрителей. Кстати, по сообщениям СМИ, за эти откровения бывший банкрот получил 500 тысяч евро!

Некогда первая ракетка мира в одиночном разряде, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде, двукратный обладатель кубка Дэвиса, трехкратных чемпион Уимблдонского турнира, шестикратный победитель турниров Большого шлема… Только за свою спортивную карьеру он заработал, по разным данным, примерно 22 млн евро. Однако в апреле этого года Беккер был приговорен судом в Лондоне к двум с половиной годам тюрьмы - за финансовые махинации. В частности - за незаконный перевод крупных сумм на счета третьих лиц и сокрытие активов после официального признания его банкротом в 2017 году.

Легендарного теннисиста обвиняли по 24 пунктам, однако присяжные признали его виновным по четырем из них: в выводе имущества на общую сумму около 427 тысяч евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения в связи с банкротством, в утаивании информации о владении недвижимостью в Германии, в сокрытии кредита в размере 825 тысяч евро в одном из банков Лихтенштейна и во владении акциями одной крупной корпорации. Впрочем, уже через восемь месяцев он был досрочно освобожден из-под стражи и вернулся в Германию, гражданином которой является. Как говорят адвокаты, это стало возможным в связи с необходимостью сокращения расходов на содержание переполненных британских тюрем. До этого, в 2002 году, Борис Беккер был осужден в Германии за уклонение от уплаты налогов, но обошелся тогда двумя годами условно и штрафом в 500 тыс. евро.

Борис Беккер: "Думаю, я стал лучше"

Тюрьма Хантеркомб в Оксфордшире, в которой отбывал наказание Борис Беккер Фото: Ben Birchall/PA Wire/dpa

В мужской тюрьме Хантеркомб в Оксфордшире, в которой отбывал наказание Беккер, содержатся исключительно правонарушители-иностранцы, в основном ожидающие депортации. У заключенных есть дополнительные привилегии. В частности, Беккер сидел в одиночной 6,5-метровой камере, регулярно занимался спортом в зале со стеной, оборудованной для скалолазания, и тренажерами, а также имел возможность общаться с внешним миром и звонить по телефону почти без ограничений. Встречи с детьми в казенном доме звездный папа, посовещавшись с другими заключенными, отклонил. А вот по телефону разговаривал с ними много и с удовольствием. "Я очень горжусь своими четырьмя детьми. Я говорил с ними со всеми, но, к сожалению, слишком мало с младшим". Особенно он сблизился со своей единственной внебрачной дочерью Анной Ермаковой: "Нам понадобилась тюрьма, чтобы стать настолько близкими. Раньше, на свободе, мы никогда такими не были. Мы разговаривали каждую неделю".

Кроме того, Борис Беккер рассказал в интервью SAT.1, что в тюрьме ему угрожал расправой один из заключенных, приговоренный к 16 годам лишения свободы за убийство. "Он даже в подробностях описал, что будет со мной делать", - вспоминает Беккер. Но за легенду мирового тенниса заступились десять других арестантов, посоветовав агрессору убраться, если тот не хочет быть избитым. На следующий день этот человек бросился перед Беккером на землю и поцеловал ему руку, чтобы извиниться. Не стесняясь эмоций, со слезами на глазах, Борис описал, как помог ему подняться, обнял его и сказал, что очень его уважает.

Но особенно эмоционально 55-летний Беккер рассказывал о своей любимой женщине - Лилиан де Карвалью Монтейру, которая находилась во время интервью в той же телестудии. Именно она стала для него самой большой поддержкой в последнее время. Когда стало понятно, что тюрьма неизбежна, он сказал ей: "Любимая, ты не обязана меня ждать". Но Лилиан ответила, что он и она - одна команда, что она не оставит его и будет ждать. В этот момент голос рассказчика задрожал, а на глазах снова выступили слезы: "Она посмотрела на меня, обняла и сказала, чтобы я не говорил такую ерунду". И Борис заплакал…

Лилиан де Карвалью Монтейру - любимая женщина и поддержка Бориса Беккера Фото: Frank Augstein/AP/picture alliance

Сделала ли его тюрьма лучше? "Раньше я всегда слушал не тех людей, и пребывание в тюрьме вернуло меня к жизни, - считает Беккер и добавляет, что там он снова почувствовал себя теннисистом, благодаря соблюдению дисциплины. - Сейчас моя задача - продолжать идти по этому пути. Думаю, тюрьма пошла мне на пользу".

Личная жизнь Бориса Беккера - сплошные скандалы

Беккеру, любимцу СМИ, светскому льву, высокому блондину со взрывным характером и просто миллионеру, всегда импонировал ажиотаж вокруг собственной персоны. Из года в год читатели и зрители невольно становились соучастниками его любовных похождений и интрижек.

Первый грандиозный скандал разразился в начале нулевых. Тогда уроженка Москвы Анжела Ермакова, жившая в то время в Великобритании, объявила во всеуслышание Беккера отцом своей дочери Анны. Это была случайная сексуальная связь в одном из ресторанов Лондона и, как позже признал сам Беккер, самая дорогая связь в его жизни.

Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова с матерью (слева) Фото: picture-alliance/dpa/H. Ossinger

На начальном этапе судебного дела адвокаты "звезды" утверждали, что Анжела похитила сперму Беккера посредством орального секса и оплодотворила себя искусственно без его согласия. Однако после подтвердившей его отцовство ДНК-экспертизы, Беккер отказался от претензий к Ермаковой, признал отцовство и выплатил свою первую миллионную денежную компенсацию, а также начал оплачивать содержание внебрачной дочери в размере примерно 25 тысяч евро в месяц. Этот скандал не только подорвал финансовое благополучие молодого миллионера, но и разрушил его брак с актрисой и моделью Барбарой Беккер - вскоре после развода она уехала в Америку вместе с двумя сыновьями, получив полную опеку над ними, а также приличную компенсацию и недвижимость. В своей книге "Жизнь не игра" 2013 года Борис Беккер с сожалением рассказывает о своей разбитой семье.

Второй официальной супругой Бориса стала в 2009 году модель из Голландии Лилли Керссенберг - их общему сыну Амадеусу 12 лет. Однако и эта семья не стала счастливой - в настоящее время идет бракоразводный процесс.

Остались ли еще скелеты в шкафу Беккера?

Борис Беккер завершил свою теннисную карьеру в 1999 году, завоевав 49 побед в одиночных и 15 в парных разрядах. В 2016 году он также закончил свою трехлетнюю карьеру в качестве тренера Новака Джоковича, обеспечив ему победу в шести турнирах Большого шлема. Остановилась его работа и в качестве спортивного комментатора. Навсегда распрощался он и с азартными играми - в частности, с покером, из-за пристрастия к которому, возможно, и стал банкротом. В 2019 году бывший спортсменраспродал, по его словам, все свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами и начать все сначала.

Примерно в это время рядом с Беккером появился американский режиссер Алекс Гибни со своей съемочной группой. Мог ли звездный Борис отказаться от предложения стать героем целого фильма о себе? Или это была инициатива самого любимца публики - сохранить в кинокадрах для истории очередной период своей жизни, которая, как тогда казалось, начинается с чистого листа? Откроет ли фильм новые тайны? Узнаем на премьере "Безымянного документального фильма о Борисе Беккере".

Кроме ленты о немецкой легенде мирового тенниса, на Берлинском международном кинофестивале , который состоится с 16 по 26 февраля 2023 года, будет представлен и фильм "Tár" американского режиссера Тодда Филда с актрисой Кейт Бланшетт в главной роли, имеющая хороший шанс получить "Оскара", а также "черная комедия" немецкого режиссера Роберта Швентке "Сенека" (с Джоном Малковичем в главной роли) о последних днях жизни и самоубийстве античного философа-стоика и начале деспотического режима императора Нерона в Древнем Риме. Полный список фильмов-претендентов на "Золотого медведя" будет анонсирован 23 января.

Наряду с Каннами и Венецией, ежегодно проводящийся в Германии с 1951 года Берлинале является одним из крупнейших мировых кинофестивалей. В конкурсной программе участвуют фильмы, созданные в течение года до начала фестиваля, а особое внимание уделяется тому, чтобы на нем были представлены работы со всего мира, в том числе и из стран Восточной Европы.

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