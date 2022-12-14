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Немецкий теннисист Борис Беккер в Лондоне
Борис Беккер в ЛондонеФото: Alberto Pezzali/AP/picture-allince
ОбществоГермания

СМИ сообщают об освобождении Бориса Беккера

Ольга Лебедева
41 мин. назад

По данным RTL, осужденный на 2,5 года в Великобритании экс-спортсмен досрочно освобожден и возвращается в Германию. Борис Беккер был признан виновным в незаконных финансовых махинациях.

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Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер (Boris Becker), приговоренный к лишению свободы в Великобритании, досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом в среду, 14 декабря, сообщают европейские СМИ, в том числе, телеканал RTL. По их информации, уже в этот же день бывший спортсмен прилетит в Германию, около 17 часов мск ожидается его приземление в аэропорту Мюнхена.

Как отмечает немецкое издание Focus, в настоящее время ему не грозит уголовное преследование в Германии. Официальной информации о досрочном освобождении Беккера пока не поступало.

Приговор Борису Беккеру и его банкротство

В конце апреля 2022 года Борис Беккер был приговорен к 2,5 года тюрьмы за незаконный перевод крупных сумм на счета третьих лиц и сокрытие активов - после того, как он был объявлен банкротом. Экс-спортсмен признан виновным в выводе имущества на общую сумму около 427 тысяч евро из состава собственности, на которую были наложены ограничения в связи с признанием его банкротом, в утаивании информации о владении недвижимостью в Германии, в сокрытии кредита в размере 825 тысяч евро от Bank Alpinum в Лихтенштейне и владении акциями корпорации Breaking Data Corp.

Одновременно он был оправдан по 20 другим пунктам обвинения, в том числе и в связи с тем, что он не сдал многочисленные награды, включая две награды Уимблдона и золотую олимпийскую медаль.

В 2017 году Борис Беккер был признан банкротом из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co. "Кучка анонимных банкиров и бюрократов вынудили меня объявить о банкротстве без веских на то оснований, что нанесло мне и финансовый, и репутационный ущерб", - заявил тогда экс-спортсмен. Беккер является победитель 49 турниров ATP в одиночном разряде. За свою карьеру он, по некоторым данным, заработал около 22 млн евро. К банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций.

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