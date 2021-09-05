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Одесса

Autorin: Valeriia Shevchenko aus Odessa, Ukraine (DW-Korri). Orte, wo Massengräber mutmaßlicher Opfer des Stalin-Terrors gefunden wurden.

Массовое захоронение в Одессе: что известно о находке времен сталинизма 05.09.2021

В Одессе на месте заброшенной свалки возле аэропорта нашли могилы с останками жертв и другие артефакты периода Большого террора в СССР. Подробности - у DW.
textile rainbow flag with waves, symbol of freedom of choice of lesbians, gays, bisexuals and transgender people, LGBT culture, close up

В Одессе после ЛГБТ-марша задержаны свыше 50 человек 29.08.2021

После "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Одессе задержаны свыше 50 человек. Представители радикальной организации "Традиции и порядок" вступили в столкновения с правоохранителями.
The emblem of the European Union on the carpet at the (Small) Chamber at the European Court of Human Rights, ECHR, in Strasbourg, France, on October 23, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва, и какие у нее шансы? 26.07.2021

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.
Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

Украина высылает российского консула в Одессе 27.04.2021

МИД в Киеве заявил, что российский консул объявлен персоной нон грата в ответ на высылку сотрудника посольства Украины в Москве. МИД Украины расценил действия Москвы как "продолжение антиукраинской кампании".
KYIV, UKRAINE - MAY 18, 2020 - Public activist Serhii Sternenko is pictured outside the SSU building where he was summoned to take part in the investigative and procedural actions, Kyiv, capital of Ukraine. |

Комментарий: Приговор Стерненко - приговор всей судебной системе Украины 01.03.2021

Запрос на справедливость, которой на двух Майданах требовали украинцы, остался так и не реализованным, считает Сергей Руденко, оценивая дело одесского активиста Сергея Стерненко.
Ukraine Protest in der Nähe des Präsidentenbüros. Foto: Oleksandr Sawitsky / DW 27.2.2021

Освобождения одесского активиста Стерненко в Киеве требовали тысячи человек 27.02.2021

Протестующие в Киеве добиваются освобождения политзаключенных, проведения судебной реформы и отставки одиозных чиновников. Акция за освобождение Сергея Стерненко и стала еще более массовой, чем предыдущие.
KYIV, UKRAINE - MAY 18, 2020 - Public activist Serhii Sternenko is pictured outside the SSU building where he was summoned to take part in the investigative and procedural actions, Kyiv, capital of Ukraine. |

Приговор Стерненко: за что осудили украинского активиста 24.02.2021

Решение одесского суда лишить Сергея Стерненко свободы на семь с лишним лет возмутило украинцев. У Офиса президента началась бессрочная акция протеста с требованием освободить активиста. За что именно его осудили?
KYIV, UKRAINE - APRIL 06, 2020 - Police chevron is seen on the uniform of a police officer blocking the passage through the Venetian walking bridge to the closed outdoor sports ground, Kyiv, capital of Ukraine. |

В Киеве прошли столкновения националистов с полицией 24.02.2021

Около двух тысяч человек вышли к Офису президента, протестуя против приговора одесскому лидеру "Правого сектора". 27 полицейских получили ожоги глаз от использования газовых баллончиков.

KYIV, UKRAINE - MAY 18, 2020 - Public activist Serhii Sternenko is pictured outside the SSU building where he was summoned to take part in the investigative and procedural actions, Kyiv, capital of Ukraine. |

Суд в Одессе приговорил к 7 годам бывшего лидера ячейки "Правого сектора" 23.02.2021

Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.
Satirist Mikhail Zhvanetsky at the presentation of his new book Hot Summer (To Be Read in Winter) in the garden of sculptures of the Odessa Literary Museum, Ukraine. |

Умер Михаил Жванецкий 06.11.2020

Писатель-сатирик, народный артист России и Украины скончался на 87-м году жизни. В октябре 2020 года Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста.
Gay Pride in Odessa, 13.08. Copyright: DW/D. Florin via Andrey Kobyakov, DW Russisch

В Одессе на "Марше равенства" произошли столкновения 30.08.2020

Противники участников акции в поддержку ЛГБТ распылили газ и забросали их яйцами.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 10, 2020 - Chair Oleksandr Tkachenko heads the meeting of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy, Kyiv, capital of Ukraine. The committee has reached a decision to set clear legal grounds for the access of law enforcement agencies to the sources of information of journalists. |

Экс-глава "1+1" возглавил Минкульт Украины 04.06.2020

После утверждения Верховной Радой Александр Ткаченко пообещал добиться увеличения финансирования культуры и продать принадлежащие ему акции Одесской киностудии.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Part of the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России? 19.05.2020

Заключив после споров контракт с Россией на поставки нефти, Беларусь ищет другие ее источники и даже делает пробные закупки. Их будущее зависит от логистики и ситуации на рынке, считают эксперты.
3171495 08/09/2017 The Verkhovna Rada building in Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

В Украине на фоне коронавируса сменились министры здравоохранения и финансов 30.03.2020

Новым главой Минздрава стал экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Минфин возглавил Сергей Марченко, занимавший при Порошенко пост замглавы администрации президента.
ARCHIV 2007 *** A worker stands on a platform at the first pump station on Belarus territory of the Druzhba pipeline, near the village of Bobovichi, about 330 km southeast of Minsk, Thursday, 11 January 2007. One of two German refineries hit by the suspension of Russian oil deliveries started receiving supplies again Thursday after Russian pipeline monopoly Transneft resumed pumping. A spokesman for the PCK refinery in Schwedt said crude oil from the Druzhba (friendship) pipeline through Belarus started reaching the processing facility on Thursday morning. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Украина начала транзит нефти в Беларусь 17.03.2020

Нефть из Украины поступает на НПЗ в Гомельской области через нефтепровод "Одесса-Броды" и одну из веток нефтепровода "Дружба", заявили в "Укртранснефти".
Ukrainian SSR. Lvov Region. The Druzhba (Friendship) oil pipeline and the Bratstvo (Fraternity) gas pipeline. 1983. Photo: Alexander Gordievich +++(c) dpa - Report+++ |

Украина готова начать транзит нефти в Беларусь 19.02.2020

Киев предлагает использовать для поставок нефтепровод "Одесса-Броды" и железнодорожный транспорт, чтобы восполнить нехватку сырья из-за отсутствия российских поставок.
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