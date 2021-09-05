Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва, и какие у нее шансы?

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.