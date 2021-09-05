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В Одессе на месте заброшенной свалки возле аэропорта нашли могилы с останками жертв и другие артефакты периода Большого террора в СССР. Подробности - у DW.
После "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Одессе задержаны свыше 50 человек. Представители радикальной организации "Традиции и порядок" вступили в столкновения с правоохранителями.
Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.
МИД в Киеве заявил, что российский консул объявлен персоной нон грата в ответ на высылку сотрудника посольства Украины в Москве. МИД Украины расценил действия Москвы как "продолжение антиукраинской кампании".
Запрос на справедливость, которой на двух Майданах требовали украинцы, остался так и не реализованным, считает Сергей Руденко, оценивая дело одесского активиста Сергея Стерненко.
Протестующие в Киеве добиваются освобождения политзаключенных, проведения судебной реформы и отставки одиозных чиновников. Акция за освобождение Сергея Стерненко и стала еще более массовой, чем предыдущие.
Решение одесского суда лишить Сергея Стерненко свободы на семь с лишним лет возмутило украинцев. У Офиса президента началась бессрочная акция протеста с требованием освободить активиста. За что именно его осудили?
Около двух тысяч человек вышли к Офису президента, протестуя против приговора одесскому лидеру "Правого сектора". 27 полицейских получили ожоги глаз от использования газовых баллончиков.
Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.
Писатель-сатирик, народный артист России и Украины скончался на 87-м году жизни. В октябре 2020 года Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста.
Противники участников акции в поддержку ЛГБТ распылили газ и забросали их яйцами.
После утверждения Верховной Радой Александр Ткаченко пообещал добиться увеличения финансирования культуры и продать принадлежащие ему акции Одесской киностудии.
Заключив после споров контракт с Россией на поставки нефти, Беларусь ищет другие ее источники и даже делает пробные закупки. Их будущее зависит от логистики и ситуации на рынке, считают эксперты.
Новым главой Минздрава стал экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Минфин возглавил Сергей Марченко, занимавший при Порошенко пост замглавы администрации президента.
Нефть из Украины поступает на НПЗ в Гомельской области через нефтепровод "Одесса-Броды" и одну из веток нефтепровода "Дружба", заявили в "Укртранснефти".
Киев предлагает использовать для поставок нефтепровод "Одесса-Броды" и железнодорожный транспорт, чтобы восполнить нехватку сырья из-за отсутствия российских поставок.
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