Под Одессой в результате ракетного удара РФ двое погибших

Российские войска выпустили по Одесской области три ракеты и 14 дронов. Воздушная тревога работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Россия в ночь на воскресенье, 15 сентября, нанесла новый удар ракетами и дронами по Украине. По сообщению Воздушных сил ВСУ, по Одесской области были выпущены две баллистические ракеты "Искандер-М", управляемая ракета Х-59 и 14 беспилотников "Шахед". Силы ПВО Украины работали в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. ВСУ сбили одну ракету Х-59 и 10 ударных дронов.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что под ракетный удар попал пригород Одессы. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Погибла супружеская пара: мужчина и женщина 1958 и 1962 годов рождения. Кроме того, получила осколочные ранения 65-летняя женщина.

Еще два человека погибли и семеро были ранены в результате российских обстрелов в Херсонской области, сообщил глава местной администрации Александр Прокудин. По его словам, целями атак войск РФ стали объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, жилые кварталы населенных пунктов, в том числе две многоэтажки и 22 частных дома.

В Запорожской области в результате российского обстрела Пологовского района погибли три человека. Всего за минувшие сутки войска РФ нанесли 275 ударов по 11 населенным пунктам региона. В Днепропетровской области в результате обстрела Никополя ранены два человека, повреждены четыре многоэтажных и один частный дом, автомойка, линия электропередач, сообщил глава региона Сергей Лысак.

Сообщение Минобороны России

Между тем министерство обороны России сообщило, что ночью и утром российские ПВО сбили 30 украинских беспилотников: 15 над Брянской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, два - над Орловской и по одному - над Белгородской, Калужской, Ростовской и Рязанской.