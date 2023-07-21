Арест Игоря Стрелкова в РФ и другие события 513-го дня войны

Россия четвертый день подряд бомбит Одессу, Путин угрожает Польше, в российскую армию будут призывать с 18 до 30 лет, Эрдоган надеется вернуть Путина в "зерновую сделку".

На 513-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 21 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию.

Обстрелы южных городов Украины продолжаются четвертый день подряд

Российские войска четвертый день подряд наносят удары по южным городам Украины. В ночь на 21 июля силы РФ подвергли ракетному обстрелу зерновые терминалы одного из агропредприятий в Одесской области, сообщила представитель оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. В результате удара пострадали два человека, а также были уничтожены 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В результате другого ракетного удара по Одесской области был поврежден "важный объект инфраструктуры" в Белгород-Днестровском районе. Минобороны РФ утверждает, что целями ударов якобы были "объекты, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов".

При российских обстрелах Черниговской и Донецкой областей погибли четверо человек

Российская армия в течение суток 21 июля выпустила по Черниговской области четыре ракеты. В результате погибли две женщины, были повреждены дом культуры, школа и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что в поселке Дружба Донецкой области в результате российского удара погибли двое детей: девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

Игоря Стрелкова арестовали по обвинению в "экстремизме"

Днем 21 июля в своей квартире был задержан бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). Вечером Мещанский районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 18 сентября по обвинению в призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК). По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователь ФСБ на заседании суда сообщил, что уголовное дело против Игоря Стрелкова возбудили 18 июля. Поводом для него стали два поста Стрелкова в Telegram-канале. По словам адвоката Александра Молохова, в них говорится о "крымской проблематике" и о "безобразии, если не выплачивается денежное довольствие" военнослужащим. "Господин Гиркин вину не признает, но не намерен что-то скрывать, мешать следствию", - сказал журналистам адвокат.

В Госдуме решили отставить нижний предел призывного возраста - 18 лет

В России призывной возраст будет составлять от 18 до 30 лет. Госдума решила не повышать нижний предел призывного возраста с 18 лет до 21 года, как обсуждалось ранее, а вот верхняя планка будет поднята с 27 до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет", - цитирует Картаполова газета "Коммерсант". Новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, осеннего призыва 2023 года они не коснутся.

Директор ЦРУ - о мятеже Пригожина и контрнаступлении ВСУ

Президент России Владимир Путин намерен максимально урегулировать последствия мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы расквитаться с ним позднее, считает директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. "Что мы видим, так это запутанный танец Пригожина с Путиным. Я думаю, что Путин из тех, кто считает, что месть - это блюдо, которое подают холодным. Он попытается успокоить ситуацию, насколько это возможно. Я удивлюсь, если Пригожин избежит дельнейшего возмездия", - сказал Бернс, предположив, что Кремль пытается отделить Пригожина от ЧВК "Вагнер", которая важна из-за ее деятельности в Украине, странах Африки и Ближнего Востока.

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Комментируя контрнаступление ВСУ, Бернс заявил, что Украина может добиться успеха из-за структурных проблем в обороне РФ. Глава ЦРУ сослался на разведданные, свидетельствующие о наличии "некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной", выстроенной российскими войсками. В качестве примеров он указал на "низкий моральный дух", "плохое командование" и "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Путин угрожает Польше

Президент России Владимир Путин во время еженедельного заседания Совета безопасности 21 июля выступил с 10-минутной речью, заявив, что Польша "мечтает о белорусских и украинских землях", а Россия будет рассматривать атаку на Беларусь как агрессию против себя. Путин также назвал западные территории Польши "подарком Сталина". "Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом, мы напомним", - заявил он, не пояснив, что имеет в виду.

Эти заявления Путин сделал на фоне объявленных министерством обороны Беларуси совместных тренировок с боевиками ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский" в 30 км от границы с Польшей. Варшава назвала эти учения "несомненной провокацией" и объявила, что увеличивает численность войск на востоке страны.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заверил Польшу в готовности Германии и НАТО при необходимости защитить ее восточную границу. "Там, где польским партнерам требуется поддержка, они ее получат. Они - партнеры по НАТО и надежные союзники по НАТО, поэтому можно с уверенностью сказать, что мы готовы", - сказал Писториус во время визита в Прагу.

Эрдоган надеется вернуть Путина в "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны пойти навстречу требованиям России для восстановления черноморского зернового коридора. "У России есть определенные ожидания. Если они будут преодолены, то Россия выступает за активную работу этого зернового коридора", - заявил он.

Возможна ли война в акватории Черного моря To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Эрдоган подтвердил, что планирует обсудить сделку с Путиным по телефону и надеется встретиться с ним в Турции в следующем месяце. Кроме того, президент Турции пообщался по телефону с Зеленским и они детально обсудили "вопрос продления Соглашения о черноморском зерновом коридоре", сообщила пресс-служба Эрдогана.

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании

Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании, а также с занимаемой по совместительству должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), говорится в президентском указе.

В середине июле Пристайко в комментарии Sky News назвал "нездоровым сарказмом" слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса "хоть каждое утро". Связано ли увольнение с этой ремаркой, не сообщается.

Вадим Пристайко был назначен послом в Лондоне в июле 2020 года; до этого, с марта 2020 года, был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а с августа 2019 года по март 2020 года - министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

Смотрите также: