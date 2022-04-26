Фотохроника войны в Украине - 28 апреля

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В Одессе простились с семьей, погибшей во время ракетного удара; жертвы обстрела Харькова; генсек ООН в Бородянке; стена памяти во Львове; дельфины-беженцы. Фотогалерея DW.
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