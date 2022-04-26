Фотохроника войны в Украине - 28 апреля

Война в Украине - 28.04.2022

Акция "254" украинской художницы Марии Куликовской на лестнице перед Новой национальной галереей в Берлине. Перформанс основан на выступлении в 2014 году в Санкт-Петербурге в знак протеста против аннексии Крыма. Мария Куликовская родилась и выросла на этом украинском полуострове. 254 - номер, который она получила в Киеве при регистрации в качестве беженки, когда была вынуждена покинуть Крым.