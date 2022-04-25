Фотохроника войны в Украине - 26 апреля

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Эвакуация мирных жителей из Одессы и других городов Украины, годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, акции в поддержку Украины в мире. Фотогалерея DW.
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