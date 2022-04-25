Фотохроника войны в Украине - 26 апреля

Война в Украине - 26.04.2022

Эвакуация мирного населения из Одессы

Эвакуация мирных жителей из Одессы, Покровска и других городов и регионов Украины. Также в фотохронике войны в Украине от 26 апреля: в Славутиче почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС, мирные жители Харькова спасаются от обстрелов в метро, в ФРГ, Италии и других странах мира продолжаются акции в поддержку Украины. ВНИМАНИЕ! Некоторые фото содержат сцены жестокости, насилия и смерти.