Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так?

Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.
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