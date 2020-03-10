Норвегия из-за коронавируса отменила совместные учения с НАТО

Норвегия из-за эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 отменила совместные с НАТО учения Cold Response. "Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Мы предпочитаем сохранить боеспособность армии, чтобы иметь возможность оказать поддержку обществу в предстоящее бурное время", - заявил журналистам глава оперативного центра ВС Норвегии Руне Якобсон журналистам в среду, 11 марта.

Cold Response - зимние учения норвежской армии в северных районах страны. Они начались 2 марта и должны были продлиться до 18 марта. В четверг, 12 марта, планировалось начать полевые учения с участием почти 15 тысяч военнослужащих из самой Норвегии, а также стран-партнеров по НАТО: Бельгии, Дании, ФРГ, Франции, Великобритании и США.

В мире объявлена пандемия коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает стремительно ухудшаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта охарактеризовала происходящее как пандемию. Во всем мире зарегистрировано более 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4 тысяч из них завершились летальным исходом. Вызываемая вирусом атипичная пневмония зафиксирована в 114 странах. Наиболее сильно от SARS-CoV-2 пострадали Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Почти ежедневно к зонам риска причисляют новые регионы.

В Италии только за прошедшие сутки число жертв коронавируса увеличилось с 631 до 829 человек, то есть на 31 процент. Количество случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 2,3 тысячи и составило 12 460. В Германии, по данным на вечер 11 марта, зарегистрировано 1567 инфицированных и три летальных исхода. Больше всего зараженных - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (484 человека).

Первый случай коронавируса 11 марта зафиксирован в германском бундестаге. Вирусом SARS-CoV-2 оказался инфицирован депутат Свободной демократической партии (СвДП). Первые симптомы у него появились после лыжного отпуска в Австрии, однако он уже выздоровел и чувствует себя хорошо. Сотрудники парламентария профилактически помещены под домашний карантин.

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