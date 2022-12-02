К сфере интересов парламентского корреспондента DW также относятся отношения Германии с постсоветскими странами, войне, развязанной Россией против Украины, социальные и морально-этические темы, проблемы немецкого общества, особенности "русского Берлина".

Никита Жолквер увлекся немецкой политикой на журфаке Московского государственного института международных отношений - еще в то время, когда существовали две Германии. Позднее он - собкор еженедельника New Times в Бонне - стал свидетелем крушения Берлинской стены и объединения ФРГ и ГДР.

Эти события и привели его в итоге в русскую редакцию Deutsche Welle. С 1992 года он начал объяснять вначале радиослушателям, а затем читателям и телезрителям DW политические процессы Германии, механику немецкого правового государства, его принципы и проблемы. Когда бундестаг и правительство объединенной Германии переехали из Бонна в Берлин, вслед за ними в столичную студию DW отправился и Никита Жолквер.

Ежедневные выпуски новостей по немецкому телевидению он смотрит как бесконечный остросюжетный сериал - полный закулисных интриг, неожиданных поворотов и фигур, которые немецкая политика то выносит на авансцену, то отправляет на вторые роли или вообще в небытие. Со многими героями своих публикаций Никита Жолквер знаком лично, а его гостями по интервью в столичной студии DW были деятели, занимавшие - или занявшие впоследствии - высокие государственные посты в странах на постсоветском пространстве.