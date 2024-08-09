Наступление ВСУ в Курской области

С 6 августа ВСУ проводит наступление в Курской области, захватывая населенные пункты на территории РФ. В ряде районов Курской и Белгородской областей проходит эвакуация населения. Досье DW.

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории РФ и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа впервые публично прокомментировал операцию под Курском и заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора". Ранее Зеленский заявлял, что Россия принесла войну на украинскую землю и "должна почувствовать, что ею сделано".