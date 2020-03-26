Немцы считают коронавирус наибольшей угрозой в послевоенной истории

С начала марта взгляды немцев на ситуацию в стране изменились самым радикальным образом. Результаты опроса социологического института Allensbach, проведенного по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung и опубликованные четверг, 26 марта, свидетельствуют о том, что большинство жителей страны разделяют позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что связанный с коронавирусом SARS-CoV-2 кризис представляет для Германии наибольшую угрозу за всю послевоенную историю страны.

Уже в первой половине марта в этом были убеждены 63 процента респондентов, после 13 марта, когда власти начали вводить все более решительные меры по сокращению социальных контактов, этот показатель возрос до 77 процентов.

"Барометр надежд" наиболее низкий за последние 70 лет

При этом в первой половине марта лишь каждый третий участник опроса видел опасность нынешнего кризиса лично для себя, а с середины месяца такое мнение высказывают большинство респондентов. Лишь 24 процента немцев полны надежд в отношении следующих 12 месяцев, указывают авторы опроса.

Еще ни разу за прошедшие 70 лет, за которые институт регулярно проводил опросы о видении немцами будущего, этот показатель не был столь низок - ни после строительства Берлинской стены в 1961 году, ни во времена нефтяных кризисов в 1970-е годы, ни после терактов в США 11 сентября 2001 года, отмечается далее. Наименьший уровень "барометра надежд" - 27 процентов - был выявлен в 1950 году в начале Корейской войны.

Кроме того, ни одно другое событие не изменило столь радикально оценку жителей Германии в отношении экономической ситуации. Еще в конце февраля большинство из них ожидали стабильной экономической конъюнктуры на протяжении следующих шести месяце. В начале марта доля опасавшихся экономического спада возросла с 28 до 59 процентов. Сейчас этот показатель превышает 70 процентов.

Лишь 17 процентов считают опасения вокруг коронавируса преувеличенными

При этом доля респондентов, считающих преувеличенными тревоги в отношении нового коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19, с начала до середины марта снизилась с 29 до 17 процентов.

Число заразившихся коронавирусом в Германии, по официальным данным на 26 марта, составляет 36 508, число летальных исходов - 198. По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила 198 стран и территорий, а общее число заразившихся превысило 470 тысяч. От последствий заболевания скончались более 20 тысяч человек.

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