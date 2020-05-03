Немецкий эксперт о том, что ждет рынок труда

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, приводит не только к человеческим жертвам. Экономические, культурные, социальные последствия из-за локдауна будут, в этом почти никто не сомневается. Но вот какие? Мы поговорили с ведущим экспертом Института немецкой экономики (IW) в Кельне Хольгером Шефером (Holger Schäfer) на одну очень важную и больную тему - о рабочих местах. Что переживает немецкий рынок труда, какие перспективы у молодежи, нет ли опасности более сильных негативных последствий для женщин?

DW: Сейчас, конечно, еще рано спрашивать о цифрах, но все-таки хочется конкретики. Какая ситуация складывается на немецком рынке труда? Пугают ли вас актуальные тенденции?

Хольгер Шефер: Мы уже имеем дело с первой реакцией компаний на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Компании берут на работу меньше новых людей и они отправляют своих сотрудников работать неполное рабочее время - Kurzarbeit (немецкая модель Kurzarbeit существенно отличается от того, что в России вкладывают в понятие "неполное рабочее время" - прим. ред.). Когда эти возможности будут исчерпаны, могут начаться увольнения. В настоящий момент мы наблюдаем две тенденции: меньше закрывается вакансий и растет число увольнений. Это приводит к росту безработицы, пока достаточно обозримой, но рост - налицо. По сравнению с мартом в апреле число соискателей пособий по безработице выросло на 300 тысяч. Можно даже говорить о 380 тысячах безработных, если учесть все последствия локдауна.

Хольгер Шефер

По сравнению с другими странами это достаточно умеренные темпы роста. А вот где пандемия уже сильно проявилась, так это как раз Kurzarbeit. Есть данные только за первый месяц пандемии, но уже известно, что предприятия оформили заявки на участие в режиме Kurzarbeit на 10 миллионов сотрудников. Пока они только подали документы, воспользуются ли они этим инструментом, станет ясно позже. И, тем не менее, это огромная цифра. И она намного выше тех показателей, которые мы имели во время всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.

- Оглядываясь как раз на тот кризис, вы можете сейчас уже сказать, что, возможно, эти 10 миллионов - в будущем пополнят ряды безработных?

- Пока речь идет только о сокращенном рабочем дне. Некоторые работодатели предусмотрительно обеспечили себе возможность в случае ухудшения ситуации незамедлительно воспользоваться помощью государства, для подстраховки своего бизнеса. Мы увидим, отправят ли они свих сотрудников работать в таком режиме. В любом случае это временный инструмент, который применяется при конъюнктурных колебаниях. В долгосрочной перспективе его нельзя использовать. Если локдаун растянется на месяцы и годы, то, конечно, компании начнут увольнять людей. Тогда безработица в Германии вырастет.

- Кто вообще выписывает сегодня еще вакансии, есть такие работодатели в Германии?

- Да, такие есть. Мы, например, Институт немецкой экономики (IW) в Кельне. И есть предприятия, которые до сих пор мало или вообще не пострадали от ограничений, введенных в связи с пандемией. Возьмите химическую отрасль, все, что не связано с производством синтетических материалов - эта ниша довольно сильно пострадала, так как они поставляют в больших объемах для автомобильной промышленности. Но классическую химическую отрасль, в том числе фармацевтическую, кризис практически не затронул. Компании этого сектора экономики берут на работу новых людей, конечно, не так много, как раньше.

- Как обстоят дела с выпускниками университетов и профучилищ? У них сегодня не так много радужных перспектив?

- Да, надо признать, что они находятся в сложной ситуации. К сожалению. Ведь перед ними стоит первичная задача - получить доступ к рынку труда. Конечно, им сейчас сложнее найти работу. Для молодых специалистов с хорошей квалификацией до кризиса ситуация была очень благоприятная. Не скажу, что работу было легко найти, но условия были хорошие. Структурные факторы, которые делали ситуацию благоприятной, остаются. Как и раньше есть латентный спрос на квалифицированных специалистов. И у нас есть надежда, что трудности, вызванные пандемией, удастся преодолеть. Остается актуальной и демографическая ситуация. Поколение сотрудников, которое сейчас выходит на пенсию, почти в два раза многочисленнее поколения выпускников. Эта диспропорция сохраняется.

- Что можно посоветовать молодым людям?

- Конечно, можно использовать время на карантине с пользой - приобрести дополнительные навыки. Это не помешает. Однако если изначально стояла цель начать работать, надо придерживаться этой цели и добиваться ее.

- Требования и ожидания им стоит все же снизить?

- Возможно, все желания сегодня не получится реализовать, так как ситуация в ряде отраслей ухудшилась. Определенная гибкость сейчас востребована. Сложно делать обобщение, но в целом с хорошим образованием специалисты найдут работу. Специалисты с высшим образованием из всех кризисов с 1980-х годов выходили без больших потерь. Уровень безработицы среди этой группы был ниже пяти процентов, даже в той ситуации, когда Германии испытывала сильные экономические трудности. Они не всегда находят работу своей мечты, но большинство находят работу.

- А за женщин стоит беспокоиться в нынешней ситуации?

- Безработица растет одинаковыми темпами, пока мы не наблюдаем разницы среди женщин и мужчин - в месяц на 0,7 процентного пункта. Если обобщать, то положение женщин на рынке труда - даже лучше. Во многих отраслях, которые сильно пострадали (металлообрабатывающая и электротехническая промышленность, автомобилестроение, машиностроение), работает больше мужчин. В сфере услуг, конечно, больше женщин. Но пока я не вижу особой опасности для женщин.

- Из-за того что детские сады и школы сразу закрыли, многие были вынуждены перейти на удаленную работу. Как вы думаете, эта модель приживется в больших масштабах и после кризиса? Ведь до пандемии далеко не все немецкие работодатели поощряли Home Office.

- Думаю, что это станет импульсом для дигитализации. Многие сейчас идут на эту модель из-за острой необходимости. Возможно, после кризиса они сохранят ее частично. Это будет положительным следствием. С другой стороны, есть и недостатки работы дома. При всех доступных средствах связи сотрудник все-таки не так интегрирован в коллектив. Мы тоже обмениваемся друг с другом идеями, обсуждаем теории, делимся эмпирическими наблюдениями. Поверьте, делать это гораздо проще и удобнее, когда можно зайти к коллеге в соседний кабинет.

- Многие говорят, что нынешние условия будут влиять на нашу жизнь два года. Рынок труда такой период выдержит?

- Все зависит от того, какие будут ограничения. Такую ситуацию, которую мы имели последние семь недель, долго мы не выдержим. Издержки быстро достигнут астрономических размеров. Понятно, что все зависит от медицинских и эпидемиологических показателей. Мы не можем отказаться от ограничений в экономике, только потому, что у нас заканчиваются деньги. Конечно, к исходной ситуации мы сразу не вернемся, но шаг за шагом возвращение к нормальной действительности очень желательно.

- Пока совершенно неясно, когда школы и университеты заработают в полной мере? Не потеряет ли Германия здесь ценные ресурсы?

- Пробелы, которые в будущем возникнут в образовании из-за локдауна, нагнать можно, но чем дольше будет длиться такая ситуация, тем сложнее. Конечно, это может в будущем сказаться на человеческом капитале, но я придерживаюсь мнения, что не все то, что учишь в школе, пригодится потом в работе. Поэтому я бы осторожно сейчас делал высказывания и не стал говорить про целое поколение, что оно что-то упустит. Говорить об этом еще рано. Пока мы имеем дело с локдауном протяженностью в семь недель. Столько длятся летние каникулы.

- А что ждет иностранных специалистов, которые хотят работать в Германии?

- Для немецких компаний закрытие границ в данный момент не так страшно, так как нет такого спроса на рабочую силу. Проблема возникнет, когда экономика оправится от кризиса, спрос вырастет, на внутреннем рынке будут исчерпаны все ресурсы, а из-за рубежа будет сложно пригласить специалистов из-за ограничений, если они сохранятся. Но пока мы далеки еще от этой ситуации.

- 1 марта в Германии вступил силу новый закон, но он так и не смог заработать из-за пандемии. Напрасные усилия?

- Я бы не стал так критично оценивать. Такой закон принимается не для того, чтобы на следующий день перед вашей дверью стояла очередь специалистов. Пройдут годы, пока кадры за рубежом поймут, оценят ситуацию в Германии и свои шансы на немецком рынке труда. В долгосрочной перспективе будут положительные эффекты. Кризис, связанный с пандемией, - временная ситуация. Иностранные специалисты будут приезжать и работать в Германии, когда это станет снова возможно.

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