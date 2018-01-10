Немецкие ветряки: ландшафты, фотографии и факты

Ветряки хорошо смотрятся на фотографиях, но часто их строительство наталкивается в Германии на сопротивление со стороны местных жителей и экологов.
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