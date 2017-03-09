Vattenfall GmbH

Автомобильная электрификация: Берлин претендует на роль мирового лидера

Согласно планам городских властей Берлина, по улицам немецкой столицы к 2020 году должны будут колесить около 100 тысяч электромобилей. Что делается для того, чтобы претворить эти планы в жизнь?