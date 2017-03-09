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Vattenfall GmbH

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Vattenfall".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

15.03.2016+++ Anti-nuclear protestors demonstrate outside Germany's Constitutional Court in Karlsruhe 15 March 2016, prior to the start of a two-day hearing in a case relating to Germany's landmark decision to shutdown of their nuclear plants by 2022. REUTERS/Staff/Files +++ (C) Reuters

Берлин не смог заставить концерны отозвать иски по поводу отказа от АЭС 09.03.2017

Правительство Германии согласовало с энергокомпаниями план утилизации ядерных отходов после планового закрытия АЭС. При этом властям не удалось добиться внесудебного урегулирования финансовых претензий концернов.
ARCHIV: 2014++++++++++++ARCHIV - Das Kernkraftwerk Grohnde in der Gemeinde Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen), aufgenommen am 02.12.2014 (Langzeitbelichtung). Das Atomkraftwerk (AKW) gehört zu knapp 83 Prozent dem Energiekonzern Eon. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa Listicle Zitterjahr und Bewährungsprobe: 2016 wird für Versorger hart) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Атомным концернам в ФРГ предложили откупиться от рисков за 23 млрд евро 27.04.2016

Комиссия правительства ФРГ предложила атомным концернам в ФРГ откупиться от рисков, связанных с утилизацией ядерных отходов. За это они должны внести в специальный госфонд 23,3 млрд евро.
DEUTSCHLAND, PHILIPPSBURG, 06.08.2007, Atomkraftwerk Philippsburg. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Суд отклонил "атомный иск" EnBW к правительству ФРГ 06.04.2016

Компания требовала возмещения ущерба в размере 261 миллиона евро в связи с принятым в 2011 году решением об отказе от использования атомной энергии и постепенной остановке всех действующих в стране АЭС.
ARCHIV: 2014++++++++++++ARCHIV - Das Kernkraftwerk Grohnde in der Gemeinde Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen), aufgenommen am 02.12.2014 (Langzeitbelichtung). Das Atomkraftwerk (AKW) gehört zu knapp 83 Prozent dem Energiekonzern Eon. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa Listicle Zitterjahr und Bewährungsprobe: 2016 wird für Versorger hart) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Энергоконцерны судятся с немецким правительством из-за АЭС 15.03.2016

Конституционный суд ФРГ приступил к рассмотрению исков энергокомпаний к правительству Германии. Концерны рассчитывают на возмещение ущерба на сумму около 19 млрд евро.
ARCHIV - Aussenansicht des Kernkraftwerks Kruemmel, aufgenommen am 16. Juni 2008 in Geesthacht. Nur eine Woche nach dem Wiederanfahren des jahrelang stillgelegten AKWs Kruemmel bei Hamburg ist das Kraftwerk schon wieder vom Netz. Am Mittwochnachmittag, 1. Juli 2009, wurde die Turbine nach technischen Problemen abgeschaltet und die Leistung des Reaktors heruntergefahren, wie eine Sprecherin des Betreiberkonzerns Vattenfall mitteilte. (AP Photo/Joerg Sarbach) --- Exterior view of the nuclear plant 'Kruemmel' in Geesthacht, Germany, on June 16, 2008. (AP Photo/Joerg Sarbach)

Иск Vattenfall из-за отказа ФРГ от атомной энергии дорого обойдется налогоплательщикам 25.10.2014

На одни лишь расходы в связи с судебным процессом из бюджета выделят 9 млн евро. Иск Vattenfall может осложнить ход подписания соглашения о зоне свободной торговли ЕС и США.
ARCHIV - Das Luftbild vom 08.04.2011 zeigt das Kernkraftwerk Philippsburg in Philippsburg (Baden-Württemberg). EU-Kommissar Oettinger hat mit seinen Aussagen über die bleibende Bedeutung von Atomstrom Gegenwind aus Baden-Württemberg geerntet. Foto: Uli Deck/dpa (zu lsw Untersteller kritisiert Oettingers Aussage zu Atomstrom vom 31.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шведский энергетический концерн требует от ФРГ 4,7 миллиарда евро 15.10.2014

Министр экономики ФРГ огласил сумму иска, который Vattenfall подал против правительства ФРГ в связи с предполагаемым нарушением правил по защите инвестиций.
BERLIN, Germany - File photo taken in March 2009 shows the Biblis nuclear power plant in Hesse, Germany. (ddp images/Kyodo)

СМИ: Энергетические концерны требуют от Берлина многомиллиардной компенсации 13.06.2012

Многомиллиардной компенсации требуют от Германии немецкие энергетические концерны за отказ правительства от атомной энергии. Соответствующий иск в Конституционный суд уже подал E.on, сообщает Frankfurter Allgemeine.
Die Nachtaufnahme vom Montag (17.11.2008) zeigt das E.ON Kraftwerk Staudinger bei Großkrotzenburg in der Nähe von Hanau in Hessen. Die elektrische Leistung des Kohlekraftwerks beträgt ca. 2000 Megawatt, verteilt auf insgesamt fünf Blöcke. Foto: Boris Roessler dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Почему немецкие энергетические концерны переживают кризис 19.03.2012

Когда-то немецкие энергетические концерны буквально купались в деньгах. Сегодня бизнес-модель, которой они придерживались, устарела. Им приходится перестраиваться и сокращать рабочие места.
** ARCHIV ** Ein Stop-Schild vor dem Kernkraftwerk in Biblis, fotografiert am Donnerstag, 10. Juli 2008. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich strikt dagegen ausgesprochen, den Atomausstieg im Grundgesetz zu verankern. Ich bin grundsaetzlich sehr zurueckhaltend, was Grundgesetzaenderungen anbelangt, sagte die CDU-Vorsitzende in einer Vorabmeldung vom Samstag, 12. Juli 2008, der Bild am Sonntag. (AP Photo/Daniel Roland) --- ** FILE ** A stop sign in front of the nuclear power plant in Biblis, Germany, photographed on July 10, 2008. (AP Photo/Daniel Roland)

Владельцы немецких АЭС прекратили финансирование альтернативной энергетики 09.04.2011

Четыре энергоконцерна, владеющие немецкими АЭС, прекращают выплаты в фонд, из которого финансируется развитие возобновляемой энергетики. Эти выплаты были согласованы в обмен на продление сроков эксплуатации АЭС.
Berlin Regierungssitz Parlament Reichstag mit Kuppel Glaskuppel Architektur Regierungsgebäude Inschrift Dem Deutschen Volke Fahne Flagge Deutschlandfahne Germany parliament building Reichstag dome and flag architecture - 27. März 2009

Сбой в подаче электроэнергии остановил работу бундестага 08.03.2011

Из-за повреждения трех подземных электрокабелей в центре Берлина утром 8 марта было прервано электроснабжение бундестага. В нескольких парламентских здания не работали компьютерная техника, лифты и туалеты.
04.09.2008 - Brandenburg, Schwarze Pumpe, Start für die weltweit erste Pilotanlage eines CO2 freien Kohlekraftwerkes. In dieser Pilotanlage wird das bei der Verbrennung anfallende Kohlendioxid im Kraftwerksprozess weitgehend abgeschieden und für Transport und unterirdische Speicherung weiterbehandelt. Vattenfall hat in den Bau der Pilotanlage am Standort Schwarze Pumpe in der Lausitz rund 70 Millionen Euro investiert. Die Anlage mit einer Leistung von 30 Megawatt geht am 09. September 2008 in Betrieb. Foto: Jürgen Lösel +++(c) dpa - Report+++

Бурый уголь должен стать "зеленым" 27.09.2010

Концерн Vattenfall предлагает для сокращения выброса двуокиси углерода в атмосферу извлекать этот вредоносный газ из дыма и хранить под землей. Но жить в районе этого хранилища никто не хочет.
Eine durch das Abendlicht erleuchtete Dampfwolke steigt am 17.10.2003 aus dem Kühlturm des Kernkraftwerks Isar nahe dem niederbayerischen Landshut auf. Die niederbayerischen Isar-Kernkraftwerke dürfen künftig mit Sondergenehmigung wärmeres Wasser in die Isar leiten. Nach dem Bescheid des Landratsamtes Landshut darf der Betreiber E.ON in den warmen Sommermonaten die Isar künftig auf mehr als das bisherige Limit von 25 Grad erwärmen. Die Isar dürfe nach der Einleitung des Kühlwassers aus den Reaktorblöcken um 0,3 Grad wärmer sein als vor dem Kraftwerk, teilte die Kreisbehörde am Dienstag (24.07.2007) mit. Bereits 2003 hatte die E.ON Kernkraft GmbH eine Sondererlaubnis erhalten, die jedoch auf vier Wochen beschränkt war. Die jetzige Genehmigung läuft dagegen bis Ende 2009. Foto: Armin Weigel +++(c) dpa - Report+++

Германия: Концерны готовы заплатить 30 млрд евро за продление сроков эксплуатации АЭС 11.08.2010

Четыре крупнейших энергоконцерна ФРГ предложили заплатить в госфонд 30 миллиардов евро за продление сроков эксплуатации АЭС на 12 лет, а также за отказ правительства от введения налога на топливные стержни для реакторов.
Am Mittwoch (18.02.2009) wird im Stadtteil Treptow in Berlin ein Mini E BMW Elektroauto mit Strom aufgeladen. Dafür wird die erste Stromladesäule vom Energieunternehmen Vattenfall genutzt. Insgesamt sind 50 Stromladesäulen geplant und ebenso viele Elektroautos des Energieunternehmens vom Typ Mini E. Foto: Alina Novopashina dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Автомобильная электрификация: Берлин претендует на роль мирового лидера 02.05.2010

Согласно планам городских властей Берлина, по улицам немецкой столицы к 2020 году должны будут колесить около 100 тысяч электромобилей. Что делается для того, чтобы претворить эти планы в жизнь?
Almeria, Guadix. *** Fotografiert von DW-Redakteur Steffen Leidel.

В Германии критикуют проект поставок электроэнергии из Сахары 22.06.2009

Проект поставок в Европу солнечной энергии из Сахары нереалистичен, уверен глава концерна Vattenfall. А эксперт Немецкого энергетического агентства считает, что полученную электроэнергию следует использовать в Африке.
Symbolbild Strom Hochspannungsmasten

Германия поможет России экономить энергию 05.02.2009

Во время визита в Берлин министра энергетики РФ Сергея Шматко состоялись переговоры о создании российско-германского энергетического агентства. С одним из участников переговоров побеседовал корреспондент Deutsche Welle.
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Концерну E.ON запрещены дальнейшие капиталовложения в локальные компании 11.11.2008

Верховный суд Германии не разрешил концерну E.ON производить дальнейшие капиталовложения в локальные энергокомпании. По мнению суда, в случае увеличения доли E.On на энергетическом рынке был бы нанесен ущерб конкуренции.
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