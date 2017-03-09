Vattenfall GmbH

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Многомиллиардной компенсации требуют от Германии немецкие энергетические концерны за отказ правительства от атомной энергии. Соответствующий иск в Конституционный суд уже подал E.on, сообщает Frankfurter Allgemeine.
Четыре крупнейших энергоконцерна ФРГ предложили заплатить в госфонд 30 миллиардов евро за продление сроков эксплуатации АЭС на 12 лет, а также за отказ правительства от введения налога на топливные стержни для реакторов.
Верховный суд Германии не разрешил концерну E.ON производить дальнейшие капиталовложения в локальные энергокомпании. По мнению суда, в случае увеличения доли E.On на энергетическом рынке был бы нанесен ущерб конкуренции.