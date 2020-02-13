На фоне вспышки коронавируса в Италии власти ФРГ ждут осложнения ситуации

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в Италии, где скончались уже семь инфицированных, федеральное правительство Германии прогнозирует вероятное осложнение ситуации и рост числа заболевших в ФРГ. Соответствующую оценку дал в понедельник, 24 февраля, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn).

По его словам, "эпидемия коронавируса достигла Европы". "Поэтому мы должны исходить из того, что она может распространиться и в Германии", - предупредил он. При этом Йенс Шпан добавил, что "динамика ситуации - крайне высокая".

"Закрывать въезд в отдельные города - нецелесообразно"

По словам министра, с учетом того, что в Германии до сих пор зафиксированы всего 16 случаев заболевания, контактировавших с передатчиками вируса лиц еще возможно выявить. В случае, если число инфицированных возрастет, ситуация перейдет в "следующую фазу", когда основной акцент надо будет делать на лечение и на предоставление необходимых инструкций населению.

На вопрос о том, может ли быть закрыт въезд в отдельные города ФРГ, министр здравоохранения сказал, что теоретически все возможно. Тем не менее, по его словам, целесообразным подобный шаг не является. "Начиная от отмены крупных мероприятий… до полной изоляции целых городов существует целый ряд промежуточных шагов", - указал Йенс Шпан, добавив, что власти всегда реагируют "соразмерно и пропорционально".

Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) в свою очередь также высказал сомнение, что в Германии отдельные города могут быть полностью переведены на режим карантина. По его словам, в КНР это стало возможным только благодаря задействованию военных.

Вспышка в Италии

Число скончавшихся от последствий заболеваний, вызванных короновирусом, в Италии 24 февраля достигло семи. Пятеро из них скончались за последние 24 часа. Последние четыре жертвы вируса - трое пожилых мужчин, около 80 лет и женщина, страдающая раком. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере страны превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето.

Власти по всей северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия, включая знаменитый венецианский карнавал.

Общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру на утро 24 февраля превысило 79 500 человек. При этом 25 000 человек уже выздоровели.

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