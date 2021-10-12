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Нацизм

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "нацизм".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Undatierte Aufnahme der katholischen Philosophin Dr. Edith Stein. Am 12. Oktober 1891 wurde sie in Breslau als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Von 1911 bis 1915 Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte. 1922 Eintritt in die Katholische Kirche. Vor 70 Jahren wurde die Nonne Edith Stein in Auschwitz ermordet. Mithäftlinge beschrieben sie als «Engel», der Papst sprach sie 1998 heilig. Doch ob die Jüdin wirklich als katholische Märtyrerin gelten kann, ist umstritten. (zu dpa: Jüdin und katholische Heilige - Vor 70 Jahren starb Edith Stein) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн 12.10.2021

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?

Бабий Яр: воспоминания очевидцев о конвейере смерти на окраине Киева (29.09.2021) 29.09.2021

Бабий Яр - одно из самых известных мест на карте Холокоста. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли более 33 тысяч евреев. 80 лет спустя DW разыскала последних свидетелей тех страшных событий.
Polish Jewish resistance women, captured after the destruction of the Warsaw Ghetto in 1943. Among them was Malka Zdrojewicz (right), who survived Majdanek extermination camp. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_33_WHA_100_0246 Polish Jewish Resistance Women captured After The Destruction of The Warsaw Ghetto in 1943 among THEM what Malka Right Who SURVIVED Majdanek extermination Camp PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_33_WHA_100_0246

Как польские еврейки сражались с нацистами 31.08.2021

Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Ausstellung Neu sehen“. DIE FOTOGRAFIE DER 20ER UND 30ER JAHRE. Umbo (1902–1980), Winterlicher Wald (Grunewald, Berlin), 1935 Gelatinesilberpapier 24,2 × 24,2 cm © Umbo: Phyllis Umbehr / Galerie Kicken Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Foto: Städel Museum, Frankfurt am Main

Немецкая фотография между двумя мировыми войнами 07.07.2021

На выставке во Франкфурте-на-Майне показывают новаторские и авангардные фотографии из Германии 1920-30-х годов.

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке. 23.06.2021

"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021) 07.05.2021

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По их итогам правительство ФРГ возглавит новый политик. Ведь Ангела Меркель уходит после 16 лет пребывания у власти. А Владимиру Путину придется иметь дело с новым канцлером, который может занять жесткую линию в отношении Кремля и отказаться от "Северного потока-2". Согласно опросам, победителями выборов могут стать немецкие "зеленые".
ARD BABYLON BERLIN - Staffel III Erstes Foto aus der 3. Staffel von Babylon Berlin Gereon Rath (Volker Bruch) © Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film 2019, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung Bild: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film 2019 (S2+). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de

Гангстер против нацистов: начались съемки четвертого сезона "Вавилон-Берлин" 31.03.2021

Берлин 1931-го. Бесчинства нацистов, наркотики, мафия. В столицу Германии из США прибывает еврейский гангстер Гольдштейн. И тут - начинается... Такова завязка нового сезона сериала "Вавилон-Берлин".
United States Holocaust Memorial Desig #509.120 W/S #50893 Museum Photo Archives CD # 0812 A ten-year-old Polish girl named Kazimiera Mika, mourns the death of her older sister, who was killed in a field in Warsaw during a German air raid. In the words of photographer Julien Bryan, 'As we drove by a small field at the edge of town we were just a few minutes too late to witness a tragic event, the most incredible of all. Seven women had been digging potatoes in a field. There was no flour in their district, and they were desperate for food. Suddenly two German planes appeared from nowhere and dropped two bombs only two hundred yards away on a small home. Two women in the house were killed. The potato diggers dropped flat upon the ground, hoping to be unnoticed. After the bombers had gone, the women returned to their work. They had to have food. But the Nazi fliers were not satisfied with their work. In a few minutes they came back and swooped down to within two hundred feet of the ground, this time raking the field with machine-gun fire. Two of the seven women were killed. The other five escaped somehow. While I was photographing the bodies, a little ten-year old girl came running up and stood transfixed by one of the dead. The woman was her older sister. The child had never before seen death and couldn't understand why her sister would not speak to her... The child looked at us in bewilderment. I threw my arm about her and held her tightly, trying to comfort her. She cried. So did I and the two Polish officers who were with me...' [Source: Bryan, Julien. 'Warsaw: 1939 Siege; 1959 Warsaw Revisited.' Warsaw, Polonia, 1959, pp.20-21.]

Фотография, которая ужаснула мир 03.11.2020

13 сентября 1939 года. Две девочки собирают картофель в поле под Варшавой. Над ними - немецкие самолеты. Обстрел. Андзя падает на землю. Рядом с ней опускается на колени сестра Казя...
24.08.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Alejandro Streinesberger aus Frankfurt schreibt bei der Kunst-Aktion «Schreiben gegen das Vergessen» am Frankfurter Mainkai mit weißer Schulkreide Namen auf die Straße. Die flüchtige Aktion erinnert an 11 908 ermordete Frankfurter Jüdinnen und Juden. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Имена на асфальте: необычный проект в память жертв Холокоста 26.08.2020

Стоя на коленях на асфальтированной дороге во Франкфурте-на-Майне, люди пишут мелом имена евреев, живших в этом городе и погибших от руки нацистов.

Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма. DW Новости (08.05.2020) 11.05.2020

8 мая в Германии прошли памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения от нацизма. Из-за новых правил, вызванных борьбой с коронавирусом, в мероприятиях приняло участие ограниченное число участников. О дне памяти в Берлине и об отношении немцев к этой дате сегодня - в нашем сегодняшнем выпуске.
8.5.2020, Berlin, German President Frank-Walter Steinmeier gives a speech during a wreath laying ceremony to mark the 75th anniversary of the end of World War Two, at the Neue Wache Memorial in Berlin, Germany, May 8, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool

Президент ФРГ поблагодарил союзников за освобождение от нацизма 08.05.2020

В своей речи по случаю 75-летия победы над германским фашизмом президент ФРГ призвал бороться с новым национализмом. Штайнмайер вновь напомнил об ответственности немцев за миллионы погибших.
The site of the former Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz is pictured during the ceremonies marking the 75th anniversary of the liberation of the camp and International Holocaust Victims Remembrance Day, in Oswiecim, Poland, January 27, 2020. REUTERS/Nora Savosnick

Освенцим: бывшие узники - об освобождении и прощении (видео) 29.01.2020

Нацистский лагерь смерти Освенцим стал символом Холокоста. Здесь во время Второй мировой войны нацисты убили более миллиона узников, в основном евреев. Лишь немногим из узников удалось выжить. Репортаж DW.

Как удалось спастись одним из самых юных узниц Освенцима (27.01.2020) 27.01.2020

Вере Лебедевой было всего 3 года, ее сестре Нине - 5 лет, когда их вместе с матерью доставили в концлагерь. Как это - оказаться в столь юном возрасте в настоящем аду? Эксклюзив DW.

В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости (27.01.2020) 27.01.2020

На территории бывшего лагеря смерти Освенцим сегодня проходят мероприятия в память об освобождении концлагеря Красной армией 75 лет назад. Прямое включение из Освенцима спецкорреспондента DW. Также в программе: Эпидемия коронавируса: что стало известо о его происхождении.

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