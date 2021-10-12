Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021)

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По их итогам правительство ФРГ возглавит новый политик. Ведь Ангела Меркель уходит после 16 лет пребывания у власти. А Владимиру Путину придется иметь дело с новым канцлером, который может занять жесткую линию в отношении Кремля и отказаться от "Северного потока-2". Согласно опросам, победителями выборов могут стать немецкие "зеленые".