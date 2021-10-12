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Бабий Яр - одно из самых известных мест на карте Холокоста. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли более 33 тысяч евреев. 80 лет спустя DW разыскала последних свидетелей тех страшных событий.
"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По их итогам правительство ФРГ возглавит новый политик. Ведь Ангела Меркель уходит после 16 лет пребывания у власти. А Владимиру Путину придется иметь дело с новым канцлером, который может занять жесткую линию в отношении Кремля и отказаться от "Северного потока-2". Согласно опросам, победителями выборов могут стать немецкие "зеленые".
8 мая в Германии прошли памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения от нацизма. Из-за новых правил, вызванных борьбой с коронавирусом, в мероприятиях приняло участие ограниченное число участников. О дне памяти в Берлине и об отношении немцев к этой дате сегодня - в нашем сегодняшнем выпуске.
На территории бывшего лагеря смерти Освенцим сегодня проходят мероприятия в память об освобождении концлагеря Красной армией 75 лет назад. Прямое включение из Освенцима спецкорреспондента DW. Также в программе: Эпидемия коронавируса: что стало известо о его происхождении.