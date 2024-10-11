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КультураГермания

В ФРГ упростят возврат украденных нацистами арт-объектов

Лена Шмиц
11 октября 2024 г.

Германия реформирует механизм реституции культурных ценностей, незаконно изъятых нацистами у евреев. Для решения споров будет достаточно обращения их наследников.

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"Красочная жизнь" Василия Кандинского
Комиссия Лимбах помогла решить судьбу одной из ключевых работ Василия Кандинского "Красочная жизнь" Фото: dpa

В Германии будет облегчена процедура возвращения культурных ценностей, изъятых нацистами под давлением в основном у еврейских владельцев. В среду, 9 октября, правительства на федеральном и земельном уровнях сошлись на том, что будет создан специальный третейский суд (Schiedsgericht NS-Raubgut), задачей которого станет рассмотрение неразрешенных споров между институциями, где сейчас хранятся такие произведения искусства (чаще всего это государственные музеи), и наследниками их законных владельцев, пострадавших от преследований в "третьем рейхе".

Прежде всего сами жертвы преследований и их наследники будут активнее вовлечены в рассмотрение дела, отмечается в оглашенном в Берлине совместном решении госминистра по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ Клаудии Рот (Claudia Roth), земельных министров, курирующих сферу культуры, и ведущих объединений органов местного самоуправления.

Третейский суд заменит комиссию Лимбах

Нередко музеи в Германии разрешают вопросы о реституции мирным путем - добровольно возвращая культурные ценности. Одним из последних примеров стало возвращение конфискованной гестапо головы Будды, которая хранилась в гамбургском музее. Спорные случаи начиная с 2003 года ФРГ рассматривает специальная консультативная комиссия по реституции конфискованных арт-объектов, которую также называют комиссией Лимбах - в честь первого председателя Ютты Лимбах. Комиссия выступает посредником между наследниками еврейских владельцев и музеями. Решения комиссии носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. К недавним успешным примерам ее работы относится возвращение картины Василия Кандинского "Красочная жизнь", которая хранилась в музее Мюнхена, а ранее была конфискована у еврейской семьи Левенштайн в Амстердаме после нацистской оккупации Нидерландов. Всего же за годы своего существования комиссия рассмотрела чуть более двух десятков случаев.

В будущем ее функции переймет третейский суд, который создадут при Немецком центре по утраченным культурным ценностям (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste). Эта организация занимается произведениями искусства, украденными у их владельцев в периоды национал-социализма, колониального прошлого и ГДР, а также культурными ценностями, потерянными в ходе Второй мировой войны.

"Портрет мадам Солер" Пабло Пикассо хранится в коллекции Баварских государственных собраний картин
"Портрет мадам Солер" Пабло Пикассо - случай для нового третейского суда. Полотно хранится в коллекции Баварских государственных собраний картин, но Бавария не хочет его возвращатьФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Новый арбитражный суд, как планируется, примется за работу с 2025 года. Где он будет расположен, еще предстоит решить. Как отметила Клаудия Рот, с созданием новой инстанции улучшится реализация принципов Вашингтонского соглашения в Германии, будет упрощен и ускорен возврат награбленного нацистами имущества.

Основным нововведением станет возможность одностороннего обращения в третейский суд - до сих пор требовалось согласие двух сторон конфликта, то есть как наследников владельцев украденного искусства, так и самих музеев. В будущем для рассмотрения дела будет достаточно обращения родственников пострадавших от нацистских преследований. Вынесенные судом решения будут иметь юридическую силу. Судейский состав из международных юристов и историков совместно определят федеральные и земельные власти, муниципальные объединения и две ведущие немецкие еврейские организации - Конференция по материальным претензиям евреев к Германии и Центральный совет евреев в Германии.

Новая реформа важна, но нужен новый закон о реституции

"Ни одно госучреждение не должны украшать украденные нацистами произведения искусства", - заявил глава конференции министров по делам образования и культуры федеральных земель в Германии Тимон Греммельс (Timon Gremmels). Он подчеркнул, что для демократической Германии возвращение конфискованных в результате нацистских преследований культурных ценностей является обязательным этапом в переосмыслении своей истории.

Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) назвал решение о создании третейского суда хорошей новостью и важным шагом, отметив при этом, что это не конечная цель. По его мнению, необходимо создание закона о реституции: "Такой закон есть во многих европейских странах и он в будущем должен стать эталоном для ФРГ". В необходимости данного правового акта убежден и глава Конференции по материальным претензиям евреев к Германии Гидеон Тайлор (Gideon Taylor). Он отметил, что Германия сейчас сигнализировала миру о готовности разобраться с этой частью своего прошлого, но закон о реституции помог бы заявителям преодолеть юридические препятствия и обеспечить жертвам преследований и их семьям доступ к справедливому разбирательству, как это предусматривает Вашингтонское соглашение.

С Третейским судом еврейские организации связывают надежды на новую динамику в вопросах реституции. По новым правилам, как минимум государственные музеи в Германии уже сейчас обязаны участвовать в рассмотрении обращений. И тогда, как указывает Йозеф Шустер, случай с картиной Пикассо "Портрет мадам Солер" (1905) больше не повторится. Это полотно находится с 1960-х годов в коллекции Баварских государственных собраний картин. Наследники еврейского коллекционера Пауля фон Мендельсона-Бартольди (Paul von Mendelssohn-Bartholdy) утверждают, что она была изъята нацистами, и настаивают на ее возвращении. Бавария же с этим не согласна и блокирует подключение консультационной комиссии по реституции конфискованных арт-объектов. Спор длится более 15 лет.

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