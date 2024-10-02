Федеральный архив Германии открыл "чемодан Шиндлера"

Мир узнал об Оскаре Шиндлере из фильма Стивена Спилберга. Документы, свидетельствующие о том, как нацистский фабрикант спасал жизни евреям, включая сам "список Шиндлера", были обнаружены в его чемодане на чердаке.

50 лет прошло со дня смерти Оскара Шиндлера (Oskar Schindler, 1908-1974), спасшего вместе со своей женой Эмили более 1200 евреев от уничтожения в концлагерях. К этой годовщине Федеральный архив Германии организовал онлайн-выставку на своем сайте, где знакомит с оцифрованным наследием предпринимателя. Здесь же можно увидеть и знаменитый "список Шиндлера" с именами еврейских подневольных работников, переданный в распоряжение СС в Кракове. Шиндлер утверждал, что перечисленные в нем люди нужны ему для работы на его фабрике.

Что лежит в чемодане Шиндлера

25 лет назад в нижнесаксонском городе Хильдесхайме на чердаке дома, где жила знакомая Шиндлера Аннемари Штер (Annemarie Staehr) и где Шиндлер провел последние часы жизни, был обнаружен принадлежавший ему чемодан, а в нем - примерно 7000 документов и фотографий. Среди них был оригинальный список спасенных предпринимателем евреев, тщательно задокументированные расходы на продукты, которые Шиндлер покупал для подневольных работников на черном рынке, схемы помещений его фабрик.

Интерес представляет и сделанный Шиндлером уже после переезда в Аргентину в 1955 году машинописный пересказ того, какие конкретно меры по спасению узников концлагерей он предпринимал между 1939 и 1945 годами будучи владельцем фабрики эмалированной посуды в оккупированном нацистами Кракове, а позже - в судетском Брюннлице. В чемодане хранились и документы, свидетельствовавшие о послевоенной судьбе спасенных им людей.

Оскар и Эмили Шиндлер, репродукция исторического снимка Фото: Horst Rudel/IMAGO

Узнавшие тогда о находке журналисты Stuttgarter Zeitung передали ее Федеральному архиву. После того, как содержимое чемодана было каталогизировано, его направили в израильский мемориальный музей Холокоста "Яд Вашем".

Как появился список Шиндлера

Германские войска вошли в Краков 6 сентября 1939 года. До войны в городе проживало более 66 тысяч евреев, местная еврейская община была самой большой в Польше - почти каждый четвертый житель был иудеем.

Преследования начались с первого же дня оккупации. В октябре Краков назначили административным центром германского генерал-губернаторства на территории оккупированной Польши, и поэтому он, в соответствии с идеологией нацистов, должен был стать "свободным от евреев". После принудительного переселения в 1941 году еврейское население города составляло около 11 тысяч, здесь было образовано Краковское гетто, а также два десятка лагерей, где евреев принуждали к труду на нацистскую Германию. В 1942 году началась депортация в лагеря смерти.

Перспектива прибыльного бизнеса за счет эксплуатации оккупированной страны и ее населения, особенно еврейского, сделала Краков привлекательным местом для немецких предпринимателей. Как и многие другие бизнесмены, Оскар Шиндлер приехал в город в 1939 году. В октябре он арендовал в Заблоце под Краковом фабрику, ранее принадлежавшую еврейскому предпринимателю, и запустил успешное производство посуды для вермахта - поляки использовались в качестве дешевой рабочей силы. Однако по мере ужесточения мер против еврейского населения у Шиндлера, убежденного национал-социалиста, росло отвращение к политике нацистов.

После ликвидации Краковского гетто в 1943 году многие евреи были переселены в трудовой лагерь Плашов, где условия содержания были гораздо хуже. Шиндлер убедил коменданта открыть подразделение лагеря рядом с его фабрикой, куда переселил своих еврейских работников с семьями. Там они меньше подвергались произволу и насилию со стороны охранников СС, а их продовольственный паек был больше.

В 1944 году, с приближением советских войск, трудовой лагерь Плашов ликвидировали, а Шиндлеры вынуждены были закрыть свою фабрику, на которой к тому времени были заняты более 1000 еврейских работников. После долгих уговоров супругам удалось перевезти их на свою родину, в судетский Брюннлиц, где он открыл новое производство. Более того, Оскар Шиндлер сумел включить в списки своих работников других узников лагеря Плашов, который с начала 1944 года стал концентрационным. Именно эти 19 страниц дали название фильму Стивена Спилберга 1993 года "Список Шиндлера".

Одна из четырех существующих копий "списка Шиндлера" Фото: Cover-Images/IMAGO

Наследие Шиндлера после Второй мировой войны

После освобождения Германии в мае 1945 года Оскар Шиндлер бежал сначала в Констанц, потом в Регенсбург. Как члена НСДАП его ждал процесс денацификации. Чтобы оправдать себя, он собрал отчеты спасенных им евреев. Дело против него было прекращено в 1947 году - Шиндлер был признан невиновным. В конце 1940-х супруги уехали в Аргентину, где попытались зарабатывать на разведении нутрий, но безуспешно. Расставшись с Эмили, Шиндлер вернулся в Германию, где попытал счастья с фабрикой по производству бетона, но также тщетно.

В 1962 году израильский мемориальный музей Холокоста "Яд Вашем" удостоил Шиндлера почетного звания "Праведник народов мира". Он предпринимал немало поездок и в Израиль, где в 1970-х годах познакомился с замужней Аннемари Штер, которая стала его близкой подругой, а (по некоторым сообщениям) и возлюбленной. В доме Штер в немецком Хильдесхайме супруги отвели Шиндлеру отдельную комнату, где он и скончался 9 октября 1974 года.

После его смерти оставшаяся в Аргентине Эмили Шиндлер получила копии найденных в чемодане документов. Позже она требовала вернуть ей как наследнице оригиналы. Однако, вместо этого, получила от издания Stuttgarter Zeitung в 2001 году денежную компенсацию.

Чемодан с содержимым по сей день находится в "Яд Вашем". Сохраненное с помощью микрофильмирования и репрографии документальное наследие Шиндлера хранится и в Федеральном архиве Германии. Сюда также была передана одна из оригинальных копий "списка Шиндлера". Сейчас документы и фотографии из "чемодана Шиндлера" можно увидеть в интернете .