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КультураГермания

Федеральный архив Германии открыл "чемодан Шиндлера"

Лена Шмиц
2 октября 2024 г.

Мир узнал об Оскаре Шиндлере из фильма Стивена Спилберга. Документы, свидетельствующие о том, как нацистский фабрикант спасал жизни евреям, включая сам "список Шиндлера", были обнаружены в его чемодане на чердаке.

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Кадр из фильма "Список Шиндлера"
Кадр из фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера"Фото: Universal Pictures/dpa/picture alliance

50 лет прошло со дня смерти Оскара Шиндлера (Oskar Schindler, 1908-1974), спасшего вместе со своей женой Эмили более 1200 евреев от уничтожения в концлагерях. К этой годовщине Федеральный архив Германии организовал онлайн-выставку на своем сайте, где знакомит с оцифрованным наследием предпринимателя. Здесь же можно увидеть и знаменитый "список Шиндлера" с именами еврейских подневольных работников, переданный в распоряжение СС в Кракове. Шиндлер утверждал, что перечисленные в нем люди нужны ему для работы на его фабрике.

Что лежит в чемодане Шиндлера

25 лет назад в нижнесаксонском городе Хильдесхайме на чердаке дома, где жила знакомая Шиндлера Аннемари Штер (Annemarie Staehr) и где Шиндлер провел последние часы жизни, был обнаружен принадлежавший ему чемодан, а в нем - примерно 7000 документов и фотографий. Среди них был оригинальный список спасенных предпринимателем евреев, тщательно задокументированные расходы на продукты, которые Шиндлер покупал для подневольных работников на черном рынке, схемы помещений его фабрик.

Интерес представляет и сделанный Шиндлером уже после переезда в Аргентину в 1955 году машинописный пересказ того, какие конкретно меры по спасению узников концлагерей он предпринимал между 1939 и 1945 годами будучи владельцем фабрики эмалированной посуды в оккупированном нацистами Кракове, а позже - в судетском Брюннлице. В чемодане хранились и документы, свидетельствовавшие о послевоенной судьбе спасенных им людей.

Оскар и Эмили Шиндлер, репродукция исторического снимка
Оскар и Эмили Шиндлер, репродукция исторического снимкаФото: Horst Rudel/IMAGO

Узнавшие тогда о находке журналисты Stuttgarter Zeitung передали ее Федеральному архиву. После того, как содержимое чемодана было каталогизировано, его направили в израильский мемориальный музей Холокоста "Яд Вашем".

Как появился список Шиндлера

Германские войска вошли в Краков 6 сентября 1939 года. До войны в городе проживало более 66 тысяч евреев, местная еврейская община была самой большой в Польше - почти каждый четвертый житель был иудеем.

Преследования начались с первого же дня оккупации. В октябре Краков назначили административным центром германского генерал-губернаторства на территории оккупированной Польши, и поэтому он, в соответствии с идеологией нацистов, должен был стать "свободным от евреев". После принудительного переселения в 1941 году еврейское население города составляло около 11 тысяч, здесь было образовано Краковское гетто, а также два десятка лагерей, где евреев принуждали к труду на нацистскую Германию. В 1942 году началась депортация в лагеря смерти.

Перспектива прибыльного бизнеса за счет эксплуатации оккупированной страны и ее населения, особенно еврейского, сделала Краков привлекательным местом для немецких предпринимателей. Как и многие другие бизнесмены, Оскар Шиндлер приехал в город в 1939 году. В октябре он арендовал в Заблоце под Краковом фабрику, ранее принадлежавшую еврейскому предпринимателю, и запустил успешное производство посуды для вермахта - поляки использовались в качестве дешевой рабочей силы. Однако по мере ужесточения мер против еврейского населения у Шиндлера, убежденного национал-социалиста, росло отвращение к политике нацистов.

После ликвидации Краковского гетто в 1943 году многие евреи были переселены в трудовой лагерь Плашов, где условия содержания были гораздо хуже. Шиндлер убедил коменданта открыть подразделение лагеря рядом с его фабрикой, куда переселил своих еврейских работников с семьями. Там они меньше подвергались произволу и насилию со стороны охранников СС, а их продовольственный паек был больше.

В 1944 году, с приближением советских войск, трудовой лагерь Плашов ликвидировали, а Шиндлеры вынуждены были закрыть свою фабрику, на которой к тому времени были заняты более 1000 еврейских работников. После долгих уговоров супругам удалось перевезти их на свою родину, в судетский Брюннлиц, где он открыл новое производство. Более того, Оскар Шиндлер сумел включить в списки своих работников других узников лагеря Плашов, который с начала 1944 года стал концентрационным. Именно эти 19 страниц дали название фильму Стивена Спилберга 1993 года "Список Шиндлера".

Одна из четырех копий "списка Шиндлера"
Одна из четырех существующих копий "списка Шиндлера"Фото: Cover-Images/IMAGO

Наследие Шиндлера после Второй мировой войны

После освобождения Германии в мае 1945 года Оскар Шиндлер бежал сначала в Констанц, потом в Регенсбург. Как члена НСДАП его ждал процесс денацификации. Чтобы оправдать себя, он собрал отчеты спасенных им евреев. Дело против него было прекращено в 1947 году - Шиндлер был признан невиновным. В конце 1940-х супруги уехали в Аргентину, где попытались зарабатывать на разведении нутрий, но безуспешно. Расставшись с Эмили, Шиндлер вернулся в Германию, где попытал счастья с фабрикой по производству бетона, но также тщетно.

В 1962 году израильский мемориальный музей Холокоста "Яд Вашем" удостоил Шиндлера почетного звания "Праведник народов мира". Он предпринимал немало поездок и в Израиль, где в 1970-х годах познакомился с замужней Аннемари Штер, которая стала его близкой подругой, а (по некоторым сообщениям) и возлюбленной. В доме Штер в немецком Хильдесхайме супруги отвели Шиндлеру отдельную комнату, где он и скончался 9 октября 1974 года.

После его смерти оставшаяся в Аргентине Эмили Шиндлер получила копии найденных в чемодане документов. Позже она требовала вернуть ей как наследнице оригиналы. Однако, вместо этого, получила от издания Stuttgarter Zeitung в 2001 году денежную компенсацию.

Чемодан с содержимым по сей день находится в "Яд Вашем". Сохраненное с помощью микрофильмирования и репрографии документальное наследие Шиндлера хранится и в Федеральном архиве Германии. Сюда также была передана одна из оригинальных копий "списка Шиндлера". Сейчас документы и фотографии из "чемодана Шиндлера" можно увидеть в интернете.

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