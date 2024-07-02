  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

ФРГ выплатит компенсации жертвам оккупации в Польше

Алексей Волошинов
2 июля 2024 г.

После встречи с Туском Шольц заявил, что ФРГ признает свою вину перед жертвами оккупации и готова оказать им помощь.

https://p.dw.com/p/4hmlD
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции в Варшаве
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции в ВаршавеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Пережившие нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны в Польше в ближайшем будущем смогут получить помощь от правительства ФРГ. Об этом во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

По словам Шольца, Германия "признает тяжесть своей вины" и ответственность "за миллионы жертв немецкой оккупации". Он отметил, что Берлин продолжает придерживаться принципа исторической ответственности. Туск добавил, что финансовая помощь должна поступить в течение нескольких месяцев. Политики не уточнили, каким будет объем компенсаций, которые выплатят примерно 40 тысячам полякам, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, назвал заявление канцлера ФРГ правильным шагом. "Нет такой суммы денег, которая могла бы компенсировать все, что произошло во время Второй мировой войны", - сказал он. Тем не менее обещанная Шольцем помощь может положительно сказаться на отношениях двух государств.

Шольц и Туск также обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Продолжая свою мысль об исторической ответственности, федеральный канцлер Шольц заявил, что нести ее нужно не только за прошлое, но и за будущее. "Безопасность Польши - это также безопасность Германии", - заявил он и призвал расширить сотрудничество в сфере безопасности.

Шольц добавил, что считает необходимым расширение транспортных путей между двумя странами, так как это в том числе важно для военных. "Мы хотим, чтобы голос Польши звучал в Европе громко, потому что безопасность наших стран неразрывно связана", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х уже после встречи с Дональдом Туском во вторник, 2 июля.

Польский премьер, в свою очередь, заявил, что Германия станет "лидером в вопросах безопасности Европы". Кроме того, он напомнил, что его страна "тратит огромные деньги на вооружение", поэтому он бы хотел, чтобы усилия Варшавы в этой сфере "были хорошо скоординированы с усилиями других стран".

Предыдущее правительство Польши требовало у Германии репараций

Предыдущее консервативное правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (ПиС), ранее требовало от Берлина репараций за нанесенный в ходе Второй мировой войны ущерб в размере 1,3 трлн евро. В сентябре 2022 года лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил: "Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши; немецкая историческая политика преступлений против польской нации не была принята. Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа", - приводило тогда его слова польское издание Bankier.pl.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

военные

Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война

Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война

Началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу. 17 сентября с востока в Польшу вторглись войска СССР. В октябре страна была поделена между "рейхом" и СССР.
История1 сентября 2023 г.12 фото
Polens aktueller Justizminister Adam Bodnar

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Власти Польши крайне неохотно предоставляют убежище мигрантам из третьих стран. Они отмечают, что уже приняли более миллиона украинских беженцев. Кроме того, Польша обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для создания кризиса на границе. Новая миграционная политика Варшава стала одной из тем программы Conflict Zone, гостем которой стал польский генпрокурор и министр юстиции Адам Боднар.
Политика25 июня 2024 г.26:01 мин.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц, 12 февраля 2024 года

Перезагрузка после кризиса. С чего начнут Германия и Польша

Перезагрузка после кризиса. С чего начнут Германия и Польша

Прежнее национал-консервативное правительство Польши делало в своей политике акцент на враждебности к ФРГ. После смены власти в Варшаве обе страны хотят начать все с чистого листа.
Политика1 июля 2024 г.
Показать еще