ФРГ выплатит компенсации жертвам оккупации в Польше

После встречи с Туском Шольц заявил, что ФРГ признает свою вину перед жертвами оккупации и готова оказать им помощь.

Пережившие нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны в Польше в ближайшем будущем смогут получить помощь от правительства ФРГ. Об этом во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

По словам Шольца, Германия "признает тяжесть своей вины" и ответственность "за миллионы жертв немецкой оккупации". Он отметил, что Берлин продолжает придерживаться принципа исторической ответственности. Туск добавил, что финансовая помощь должна поступить в течение нескольких месяцев. Политики не уточнили, каким будет объем компенсаций, которые выплатят примерно 40 тысячам полякам, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, назвал заявление канцлера ФРГ правильным шагом. "Нет такой суммы денег, которая могла бы компенсировать все, что произошло во время Второй мировой войны", - сказал он. Тем не менее обещанная Шольцем помощь может положительно сказаться на отношениях двух государств.

Шольц и Туск также обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Продолжая свою мысль об исторической ответственности, федеральный канцлер Шольц заявил, что нести ее нужно не только за прошлое, но и за будущее. "Безопасность Польши - это также безопасность Германии", - заявил он и призвал расширить сотрудничество в сфере безопасности.

Шольц добавил, что считает необходимым расширение транспортных путей между двумя странами, так как это в том числе важно для военных. "Мы хотим, чтобы голос Польши звучал в Европе громко, потому что безопасность наших стран неразрывно связана", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х уже после встречи с Дональдом Туском во вторник, 2 июля.

Польский премьер, в свою очередь, заявил, что Германия станет "лидером в вопросах безопасности Европы". Кроме того, он напомнил, что его страна "тратит огромные деньги на вооружение", поэтому он бы хотел, чтобы усилия Варшавы в этой сфере "были хорошо скоординированы с усилиями других стран".

Предыдущее правительство Польши требовало у Германии репараций

Предыдущее консервативное правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (ПиС), ранее требовало от Берлина репараций за нанесенный в ходе Второй мировой войны ущерб в размере 1,3 трлн евро. В сентябре 2022 года лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил: "Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши; немецкая историческая политика преступлений против польской нации не была принята. Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа", - приводило тогда его слова польское издание Bankier.pl.