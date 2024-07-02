Шольц и Туск выступили за укрепление военного сотрудничества

Канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Польши Туск провели первые межправительственные консультации с 2018 года. Они обсудили, в частности, вопрос репарации и перспективы военного сотрудничества.

Федеральный канцлер ГерманииОлаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Польши Дональд Туск провели первые с 2018 года межправительственные переговоры в Варшаве во вторник, 2 июля. Политики, в частности, обсудили сотрудничество в военной сфере.

"Мы должны расширить транспортные пути между Польшей и Германией, что важно и для военных", - заявил Олаф Шольц. Он добавил, что считает безопасность двух стран "неделимой" и призвал еще сильнее углубить партнерство между Варшавой и Берлином. "Мы хотим, чтобы голос Польши звучал в Европе громко, потому что безопасность наших стран неразрывно связана", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х, поблагодарив Туска за "конструктивные правительственные консультации".

Польский премьер, в свою очередь, заявил, что Германия станет "лидером в вопросах безопасности Европы". Кроме того, он напомнил, что его страна "тратит огромные деньги на вооружение", поэтому он бы хотел, чтобы усилия Варшавы в этой сфере "были хорошо скоординированы с усилиями других стран".

Шольц и Туск обсудили репарации после Второй мировой войны

Как пишет агентство dpa, в документе, разработанном в результате переговоров, упоминается вопрос выплаты компенсаций Варшаве по итогам Второй мировой войны. Утверждается, что стороны "ведут интенсивный диалог о мерах поддержки оставшихся в живых жертв немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год". Кроме того, говорится в сообщении, стороны договорились о строительстве Немецко-польского дома в Берлине, который будет призван "увековечить память о сложной германо-польской истории и жестокой немецкой оккупации", а также "создать место памяти о польских жертвах".

Ранее пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявлял, что по результатам визита Шольца в Варшаву должен быть принят соответствующий германо-польский план действий. Ожидалось, что Германия предоставит Польше пакет финансовой помощи для защиты восточного фланга НАТО, а также объявит о компенсациях живущим в стране жертвам нацистской оккупации.