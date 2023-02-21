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Спилберг в БерлинеФото: Joel C Ryan/Invision/AP/picture alliance
КультураГермания

Стивен Спилберг получил "Золотого медведя" Берлинале

Вера Фридрих
2 ч. назад

76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля.

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76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного "Золотого медведя" за совокупность жизненных достижений Берлинского международного кинофестиваля. Торжественная церемония вручения состоялась в немецкой столице во вторник, 21 февраля.

По словам худруков Берлинале Мариэтт Риссенбик и Карло Шатриана, Спилберг, сделавший головокружительную карьеру, не только завоевал сердца зрителей по всему миру, но также придал новое значение кинопроизводству как фабрике грез и кинематографистам как людям, умеющим доносить до людей важные смыслы доступными способами.

"Фабельманы" Спилберга против антисемитизма

В интервью немецкому журналу Stern Стивен Спилберг выразил свою обеспокоенность масштабами антисемитизма в США: "На данный момент он представляет собой явную и очевидную опасность для нашего общества, как в городах, так и в сельской местности". Его фильм "Фабельманы", который режиссер представляет на Берлинале, затрагивает и эту проблему.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Фабельманы"Фото: Storyteller Distribution Co., LLC

Картину Спилберг считает "местью своим мучителям" - тем, кто в детстве издевался над ним, мальчиком из еврейской семьи. "Мне было очень важно, чтобы последнее слово в этом конкретном случае проявления антисемитизма осталось за мной", - отметил режиссер. Фильм "Фабельманы", номинированный в этом году на премию "Оскар" в семи категориях, выходит на экраны немецких кинотеатров 9 марта.

Творчество Стивена Спилберга многогранно и насчитывает более 100 полнометражных фильмов и телесериалов. Среди них такие кинохиты, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Индиана Джонс", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана". Режиссер трижды выигрывал "Оскар" и 19 раз был номинирован на эту премию.

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