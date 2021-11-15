 Наплыв мигрантов через Беларусь: как не запутаться в готовящихся санкциях ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.11.2021

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Европа

Наплыв мигрантов через Беларусь: как не запутаться в готовящихся санкциях ЕС

Евросоюз сделал шаг к введению пятого пакета санкций в отношении Беларуси. А Еврокомиссия готовит отдельные санкции против авиалиний. В чем задержка, и как не запутаться в разных санкциях ЕС, - объясняет DW.

Самолет Белавиа

Самолет "Белавиа"

Хотя Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже больше двух с половиной месяцев, его введение опять задерживается. Почему так и какие санкции готовят в ЕС - разбиралась DW.

Расширение критериев для санкций Евросоюза в отношении Беларуси

Некоторое время 15 ноября рассматривали как дату, когда пятый пакет санкций против режима Лукашенко могут утвердить. Ведь на этот день в Брюсселе был запланирован ноябрьский Совет министров иностранных дел стран ЕС. Однако оказалось, что к введению самих ограничительных мер Евросоюз не был готов. Дело в том, что для принятия санкций необходимы правовые рамки, называемые санкционным режимом. И эти рамки предусматривали меры, в частности, в ответ на репрессии, нарушения прав человека либо подрывание верховенства права в Беларуси. Организации нелегальной миграции в списке не было.

И только через пять месяцев после начала наплыва мигрантов с Ближнего Востока, из Африки и Азии в ЕС через территорию Беларуси, инструментализацию мигрантов добавили в список критериев для санкций. Введение мер против конкретных лиц и компаний станет вторым шагом.

Когда Евросоюз введет пятый пакет санкций против режима Лукашенко?

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

На своем заседании 15 ноября главы МИД стран ЕС не только расширили критерии, но и обсудили сами меры. "Мы согласились принять новый, пятый пакет санкций, работу над которым завершат в ближайшие дни. Он коснется солидного количества лиц и организаций - я не могу назвать ни точное количество, ни тем более имена. Но в политическом понимании пакет приняли", - рассказал на итоговой пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

О считанных "днях", оставшихся до утверждения новых санкций, заявил и глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Впрочем, когда в ЕС говорят о "ближайших днях", это не следует воспринимать буквально. По информации корреспондента DW, процесс окончательного утверждения конкретных санкций может занять около двух недель.

Что будет в пятом пакете санкций ЕС в отношении Беларуси?

Пятый пакет персональных санкций сосредоточится в первую очередь на белорусских лицах и компаниях, причастных к организации потока мигрантов в ЕС. Ожидается, что это будут турфирмы, чиновники, а также государственный авиаперевозчик "Белавиа".

Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов на его территории, а также запрет лицам и компаниям из Евросоюза предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в санкционном списке. Но главные споры в ЕС шли о том, запрещать ли только заключение новых контрактов на лизинг самолетов с "Белавиа" или также прекращать  и уже существующие соглашения. Это ключевой вопрос, поскольку две трети коммерческого флота "Белавиа" - самолеты, взятые в долгосрочный лизинг у европейских и американских компаний. Из-за этого в ЕС хотят координировать санкции также с США, Канадой, Великобританией и другими партнерами.

Угроза санкций для авиакомпаний из других стран, летающих в Беларусь

В перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Беларусь подозревают не только "Белавиа", но и авиакомпании из третьих стран. В Еврокомиссии ранее назвали более десяти перевозчиков, с которыми ведут диалог по поводу полетов в Беларусь, например Flydubai и Turkish Airlines.

Если же какие-то компании не будут сотрудничать, то в ЕС готовят для них санкции - но они не будут частью пятого пакета, поскольку речь идет не о белорусских фирмах. "Еврокомиссия собирает факты, чтобы определить, нужно ли вводить санкции в отношении других авиалиний, кроме "Белавиа", - заявил 15 ноября руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, Еврокомиссия также "работает над законодательным предложением, которое позволит ЕС вводить санкции против авиакомпаний, участвующих в контрабанде людей".

Сейчас ЕС может вводить ограничения против авиакомпаний за угрозу воздушной безопасности. Именно по этому правилу Брюссель в июне запретил белорусским перевозчикам использовать европейское воздушное пространство и аэропорты. Однако, подобно случаю с пятым пакетом, у ЕС нет правовых основ для санкций против авиакомпаний за контрабанду мигрантов. Над тем, как это изменить, и работает Еврокомиссия. Впрочем, пока неясно ни когда это предложение будет готово, ни даже по какой процедуре его будут утверждать.

Что уже понятно, так это то, в чем эти санкции должны состоять - в закрытии воздушного пространства ЕС и в запрете пользования аэропортами на его территории. На это указал Хайко Мас: "Ситуация настолько критическая, что больше нельзя исключать запрет (для авиакомпаний, летающих в Беларусь. - Ред.) полетов или использования аэропортов в ЕС". Это подтвердил и источник DW в структурах ЕС.

Но уже и сами обращения со стороны Евросоюза, подкрепленные угрозами, стали давать плоды. В частности, власти Турции и ОАЭ распорядились не принимать граждан определенных стран, например Ирака, Йемена и Сирии, на рейсы в Беларусь. А сирийская авиакомпания Cham Wings решила приостановить полеты в Минск.

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    Автор: Янина Мороз


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