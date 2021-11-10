Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.
В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.
На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.