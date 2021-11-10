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Михаил Саакашвили

Polizei vor dem Gebäude des Stadtgerichtes Tiflis am ersten Tag des Prozesses gegen Mikhail Saakaschwilli, 10.11.2021, Georgien

Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод 10.11.2021

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
Georgian opposition supporters of former president Mikheil Saakashvili hold national flags and posters with his portraits during a rally in front of the prison where the former president is being held, in Rustavi, about 20 km from the capital Tbilisi, Georgia, Saturday, Nov. 6, 2021. Saakashvili was detained in Tbilisi on Saturday, Oct. 1, 2021. Doctors say former President Mikheil Saakashvili is very weak as he nears 40 days on hunger strike. He started the hunger strike after being arrested at the beginning of October when he returned to Georgia. Saakashvili, who left Georgia in 2014 and became a Ukrainian citizen, faces several charges in Georgia and earlier was sentenced in absentia to up to six years in prison. (AP Photo/Shakh Aivazov)

Cуд в Тбилиси начинает процесс над Саакашвили 10.11.2021

Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что экс-президент Грузии должен присутствовать на заседании Тбилисского городского суда 10 ноября.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Саакашвили госпитализировали в тбилисскую тюремную больницу 08.11.2021

Грузинские власти сообщили о госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. Часом ранее мать политика рассказала, что его увезли из тюрьмы в Рустави в неизвестном направлении.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Продолжающий голодовку Саакашвили отказался от лекарств 07.11.2021

После обнародования видео, где он принимает жизненно необходимые пищевые добавки, объявивший в тюрьме голодовку экс-президент Грузии отказался от медикаментов, прохождения тестов и переливаний. Его состояние ухудшается.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Грузинская оппозиция вывела людей к тюрьме в Рустави 06.11.2021

Несколько тысяч человек ожидали в кромешной темноте начала митинга у тюрьмы, где содержат Михаила Саакашвили. Власти и оппозиция накануне пошли на эскалацию конфликта.
ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в ходе голодовки 05.11.2021

У Михаила Саакашвили начались провалы в памяти, сообщил телеканал "Дождь". Экс-президент Грузии более месяца держит голодовку в тюрьме в Рустави. Оппозиция провела несколько акций, требуя освободить политика.
Proteste nach Kommunalwahlen. am 31. Oktober 2021 von unserem Korrespondenten Aleksander Burakov in Tiflis, Georgien

Грузинская оппозиция грозит вывести людей на улицы, не признав итоги выборов 31.10.2021

Лидер ЕНД Никанор Мелия на митинге у здания парламента Грузии анонсировал крупную манифестацию в Тбилиси 7 ноября. Несколько тысяч людей перекрыли проспект в столице, но акция протеста прошла мирно.
02.10.2021 TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: An elderly voter in a face mask at a polling station during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgias municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

Экзитполы показали противоположные результаты на местных выборах в Грузии 30.10.2021

По данным экзитпола Imedi, в четырех крупных городах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Данные Mtavari указывают на победу кандидатов от оппозиции.
Demonstration in Tiflis für die Freilassung Michail Saakaschwili, Oktober 2021

Фактор Миши, или Второй тур выборов в Грузии как референдум 29.10.2021

В Грузии 30 октября проходит второй тур местных выборов. Остроты ситуации добавляет голодовка, объявленная находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили. Репортаж DW из Тбилиси.

Газовый покер Путина: цены на газ и "Северный поток-2". DW Новости (29.10.2021) 29.10.2021

Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.

"За" или "против" Миши: второй тур выборов в Грузии (29.10.2021) 29.10.2021

В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.

TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 14, 2021: A rally demanding to set free Georgia's ex-president Mikheil Saakashvili is organized by the United National Movement political party. Saakashvili was arrested in Tbilisi on October 1, 2021, upon his return to Georgia. The former president faces multiple criminal charges in the country. David Mdzinarishvili/TASS

Грузия отказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону во въезде 27.10.2021

Причин отказа во въезде в Грузию Дмитрию Гордону не назвали. Украинский журналист планировал посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме Рустави.
TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 14, 2021: A rally demanding to set free Georgia's ex-president Mikheil Saakashvili is organized by the United National Movement political party. Saakashvili was arrested in Tbilisi on October 1, 2021, upon his return to Georgia. The former president faces multiple criminal charges in the country. David Mdzinarishvili/TASS

Омбудсмен считает невозможным обеспечить безопасность Саакашвили в тюремной больнице 24.10.2021

Михаилу Саакашвили, более трех недель продолжающему голодовку в тюрьме, не могут быть обеспечены безопасность и адекватное лечение в тюремной больнице, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Адвокат Саакашвили заявил о готовящейся "ликвидации" экс-президента 24.10.2021

По словам Ники Гварамии, в тюремной больнице, куда планируется перевести Саакашвили, будет имитирован бунт заключенных, под прикрытием которого власти намерены "ликвидировать" экс-президента.
ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили 19.10.2021

Михаила Саакашвили следует перевести в больницу из-за высокого риска осложнений, заявили врачи. Экс-президент Грузии уже 20-й день держит голодовку в тюрьме.

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021) 15.10.2021

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.

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