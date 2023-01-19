Как Грузия простилась с Вахтангом Кикабидзе

После трехдневного прощания легендарный грузинский актер, режиссер, певец и политический деятель был похоронен рядом с матерью на Верийском кладбище Тбилиси.

В четверг, 19 января, из Большого концертного зала Тбилиси Вахтанг Кикабидзе под аплодисменты ценителей его творчества отправился в последний путь в верхнюю часть самого престижного столичного района Вера. Несколько тысяч человек перекрыли проспект Мераба Костава и несли гроб с его телом на руках до поворота на Верийское кладбище.

Траурная процессия проходила через улицы, на которых в 1973 году актер снимался в одной из знаковых картин грузинского и советского кинематографа - музыкальной комедии "Мелодии Верийского квартала". По завещанию артиста, он похоронен в семейной могиле, рядом с матерью.

Прощание с легендой в Тбилиси

На церемонию прощания утром специально прилетел министр культуры Украины Александр Ткаченко. На сцене самого большого в Тбилиси концертного зала, заполненного до отказа, он зачитал соболезнования от президента Украины Владимира Зеленского. В 2013 году Вахтангу Кикабидзе было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Среди многочисленных правительственных венков на сцене рядом с гробом, накрытом по распоряжению семьи не только грузинским, но и украинским флагами, стояли огромные корзины роз от Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Александра Розенбаума, группы "Машина времени" и Фонда Анатолия Собчака.

Розы Вахтангу Кикабидзе - от Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Alexander Burakov/DW

В течение трех часов тбилисцы шли нескончаемой вереницей, чтобы проститься с Бубой - именно так его называют в Грузии, без официальных имени и фамилии. Несмотря на преклонный возраст и продолжительную болезнь, легендарный артист до последнего гастролировал. По дороге к некрополю пришедшие проститься с артистом могли видеть на стенах домов афиши его ноябрьских концертов.

Вахтанга Кикабидзе не стало 15 января, на 85-м году жизни он скончался в одной их тбилисских больниц из-за осложнений, вызванных давней хронической болезнью почек. Через день гроб был доставлен в церковь Кашвети - православный храм Святого Георгия в центре Тбилиси, расположенный прямо напротив здания Парламента Грузии на проспекте Руставели. После обряда отпевания там два дня длилась гражданская панихида. Почтить память артиста приходили актеры, политики, спортсмены, представители общественности.

На церемонии отпевания артиста была замечена мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания и члены семьи экс-президента. В Грузии Вахтанг Кикабидзе был членом политической партии "Единое национальное движение", созданной Михаилом Саакашвили. На парламентских выборах 2020 года он даже возглавил список теперь уже оппозиционной партии и по итогам голосования стал депутатом парламента. Год назад он посетил Михаила Саакашвили, находящегося под стражей в военном госпитале в Гори.

Кикабидзе: друг непримиримых врагов

Одним из первых на печальную новость о кончине великого артиста откликнулся президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Вахтанга Кикабидзе "другом, который всегда был рядом" и "великим человеком великого народа". Официальные соболезнования выразило посольство Украины в Грузии.

Церемония отпевания Кикабидзе в церкви Кашвети, 17 января 2023 года Фото: Alexander Burakov/DW

Практически одновременно соболезнования выразили и лидеры Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму своему коллеге, грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили, в которой подчеркнул, что наследие Вахтанга Кикабидзе, символизирующее дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры.

Представители армянской диаспоры особенно отмечали, что наибольшую популярность Вахтанг Кикабидзе получил после исполнения главной роли в фильме "Мимино" в 1977 году, где играл со своим лучшим другом, армянским актером Мгером (Фрунзиком) Мкртчаном.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в соболезновании назвал Вахтанга Кикабидзе символом целой эпохи, внесшим вклад в укрепление дружеских и добрососедских отношений между Грузией и Азербайджаном. В Баку артист был последний раз на концерте памяти Муслима Магомаева в августе прошлого года, где заявил, что если бы ему пришлось уехать из Грузии, то он жил бы в этом городе.

Гроб с телом Вахтанга Кикабидзе несут по улицам Тбилиси, 19 января 2023 года Фото: Alexander Burakov/DW

Будет фестиваль Вахтанга Кикабидзе

В отличие от других звезд эстрады грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе не стал переезжать в Москву и даже не имел там недвижимости. В 2008 году, после вторжения российской армии в Грузию, артист отказался от российского ордена Дружбы, отменил все концерты в Москве и в России больше принципиально не выступал.

После начала войны в Украине в феврале прошлого года он сразу же осудил российскую агрессию. А в свой последний день рождения в июле прошлого года дал традиционный аншлаговый концерт в батумском концертном зале, все сборы от которого передал на поддержку Вооруженных сил Украины.

Продюсер Вахтанга Кикабидзе Сосо Абзианидзе сообщил, что принято решение каждый год, 19 июля, в день рождения Бубы, проводить фестиваль его имени.

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