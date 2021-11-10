Международный авиакосмический салон МАКС

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?