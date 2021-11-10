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Международный авиакосмический салон МАКС

TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
TOPSHOT - Medics wearing personal protective equipment (PPE) work in the intensive care unit for Covid-19 coronavirus patients in the Moscow Sklifosovsky emergency hospital in Moscow on October 20, 2021. - Russia said on October 20, 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Число скончавшихся от ковида в РФ за сутки впервые превысило 1200 человек 09.11.2021

В России зафиксирован новый максимум суточного прироста погибших от последствий заражения коронавирусом: 1211 летальных случаев. Накануне во многих регионах РФ были сняты антиковидные ограничения.
Golden crypto currency coin isolated on white background. 3D illustration.

Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов 09.11.2021

За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.
08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

Германия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом 09.11.2021

В недельном исчислении суточный прирост заражений коронавирусом в Германии вырос более чем вдвое. Будущая правящая коалиция согласовала пакет мер по борьбе с ковидом.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) 08.11.2021

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.
TOPSHOT - Medics wearing personal protective equipment (PPE) work in the intensive care unit for Covid-19 coronavirus patients in the Moscow Sklifosovsky emergency hospital in Moscow on October 20, 2021. - Russia said on October 20, 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

В России - новый суточный максимум заражения SARS-CoV-2 06.11.2021

За минувшие сутки в РФ выявлены более 41 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов остается близким к 1200.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
bayerischer Schweinebraten mit Knödeln *** Bavarian roast pork with dumplings 1035307755

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 10 лет 05.11.2021

Индекс цен, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в октябре преодолел порог в 133 пункта. Выросли цены на зерно, растительное масло и молоко, упали - на мясо и сахар.
28/04/2021 13:15:48 This picture taken on April 28, 2021 in Magdeburg, eastern Germany, shows medical staff as it takes care of a Covid-19 patient in the Covid-19 intensive care unit of the community hospital (Klinikum Magdeburg), amid the ongoing coronavirus COVID-19 pandemic. (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

В Германии - новый максимум заразившихся коронавирусом за сутки 05.11.2021

За последние 24 часа в ФРГ выявлены более 37 тысяч новых случаев инфицированния вирусом SARS-CoV-2, 154 пациента с ковидом скончались, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Катастрофа с ковидом: в России - максимум смертей, в Германии - зараженных. DW Новости (04.11.2021) 04.11.2021

Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?
ARCHIV - Rentner sitzen am 28.04.2011 in Quedlinburg im Landkreis Harz auf einer Bank. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am 09.07.2013 den Anteil der über 65-Jährigen an der Weltbevölkerung als Zahl der Woche zum Weltbevölkerungstag am 11.07.2013. Foto: Jens Wolf +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

COVID-19: В индустриальных странах упала ожидаемая продолжительность жизни 04.11.2021

Население 31 промышленно развитой страны из-за ковида в целом потеряет 28 млн лет жизни, выяснили демографы. Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни упала в России.
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Corona Testzentrum Grugahalle für gratis Bürgertest geöffnet, Covid Schnelltest, ein Arzt testet eine junge Frau mittels Rachenabstrich auf das Coronavirus, ab dem 08. März können sich Bundesbürger 1x wöchentlich kostenlos auf Corona im Schnelltestzentrum testen lassen.

В Германии зафиксирован суточный максимум инфицированных за всю пандемию 04.11.2021

Суточный показатель зараженных коронавирусом в ФРГ возрос почти до 34 тысяч, за последние 24 часа скончались 165 пациентов с ковидом, сообщил Институт имени Роберта Коха.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 28, 2021: Birds circle over the deserted Red Square. A recent surge in COVID-19 cases in Russia has prompted the Moscow authorities to declare non-working days with pay from October 28 to November 7. Sergei Bobylev/TASS

В России - новый максимальный суточный прирост смертей от ковида 03.11.2021

Число скончавшихся от COVID-19 в РФ возросло на 1189 - до 242 060 человек, сообщил федеральный штаб. В других российских официальных источниках показатели смертности от коронавируса значительно выше.
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