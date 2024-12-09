Последнюю картину Макса Бекмана продали за 3,7 млн евро

Между желающими купить картину "Клоун с женщинами и маленьким клоуном" Макса Бекмана на аукционе Ketterer Kunst в Мюнхене разгорелись настоящие баталии.

Последняя картина немецкого художника Макса Бекмана (Max Beckmann) "Клоун с женщинами и маленьким клоуном" была продана на аукционе в Мюнхене почти за 3,68 миллиона евро. Итоговая цена более чем вдвое превышает первоначальный прогноз в 1,4 млн. Между участниками торгов в режиме онлайн и по телефону разгорелись настоящие баталии, отметил аукционный дом Ketterer Kunst.

Выдающийся немецкий портретист написал эту картину в 1950 году. С 1965-го она находилась в распоряжении немецкого промышленника Бертольда Бейтца (Berthold Beitz) и его семьи. Полотно нередко показывали на различных выставках в столице Баварии. Личность нового владельца не раскрывается.

Интерес к изобразительному искусству не падает

На рынке произведений искусства нет ни малейшего намека на охлаждение интереса со стороны покупателей, указали представители аукциона. В последние дни было продано еще несколько лотов, их прежние владельцы остались довольны прибылью.

В частности, с молотка ушел триптих немецкого импрессиониста Макса Слефогта (Max Slevogt) "Блудный сын". Написанная в 1899 году картина долгое время находилась в Государственной галерее Штутгарта. Музей вернул полотно наследникам берлинского историка и коллекционера Эдуарда Фукса (Eduard Fuchs), который эмигрировал из Германии в 1933 году, а его коллекция была частично уничтожена, частично разграблена и распродана национал-социалистами. Триптих был приобретен за 559 тысяч евро, личность нового владельца не раскрывается.