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Премьер-министр Нидерландов с октября 2010 года.
Марк Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 14 октября 2010 года. Лидер Народной партии за свободу и демократию.
Уже 226 дней после парламентских выборов в Нидерландах не могут создать правящую коалицию. Это новый рекорд для страны. Хотя до абсолютного рекорда Бельгии Нидерландам далеко.
Партия Марка Рютте только в середине марта выиграла парламентские выборы, однако вскоре разгорелся скандал. Политические конкуренты Рютте считают, что уличили его во лжи.
Марк Рютте, согласно экзитполам, сохранит пост главы правительства Нидерландов.
Несмотря на карантинные ограничения, несколько сколько сотен человек собрались в центре Амстердама, чтобы выразить недовольство кабинетом премьера Марка Рютте.
Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов во главе с Марком Рютте.
В 2016 году суд признал лидера Партии свободы Герта Вилдерса виновным в дискриминации жителей Нидерландов с марокканскими корнями в связи с его высказыванием на предвыборном митинге.
По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, во время Второй мировой войны евреи получили в стране слишком мало помощи и защиты.
Ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч власти Нидерландов объяснили борьбой с глобальным изменением климата. Быстрее можно будет ездить только вечером и ночью.
Марк Харберс подал прошение об отставке после скандала из-за доклада о преступлениях, совершаемых соискателями убежища. Серьезные преступления в документе были собраны в одну общую категорию.
Недавно созданная партия "Форум за демократию" получит сразу 12 мест в Первой палате парламента. Правящая коалиция во главе с премьером Рютте утеряла большинство.
"Желтые жилеты" в Париже призвали запретить полиции использовать резиновые пули и светошумовые гранаты. В Нидерландах протестующие выступили с критикой премьера Марка Рютте.
Попытка совершения российскими агентами кибератаки на ОЗХО подрывает международное право и неприкосновенность международной организации, заявил Брюссель. Проблему будут обсуждать на саммите ЕС в середине октября.
Нидерландский парламент проголосовал против вотума недоверия главе правительства. Оппозиция обвиняет Марка Рютте в утаивании информации, касающейся отмены налога на дивиденды.
Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра ушел в отставку. В течение 12 лет он лгал о своем личном участии во встрече представителей международного бизнеса с президентом России.
Ранее Халбе Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником Shell, присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. Там президент России якобы назвал Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".
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