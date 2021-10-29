Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов с октября 2010 года.

Марк Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 14 октября 2010 года. Лидер Народной партии за свободу и демократию.

2021-01-25 10:05:34 Den Haag - Der scheidende Premierminister Mark Rutte spricht mit der Presse im Ministerium für allgemeine Angelegenheiten über die Ausgangssperren. An mehreren Orten des Landes haben Menschen auf den Straßen gegen die Ausgangssperre protestiert. Die Demonstrationen führten fast überall zu Unruhen. ANP LEX VAN LIESHOUT

В Нидерландах обновлен рекорд по длительности формирования правительства 29.10.2021

Уже 226 дней после парламентских выборов в Нидерландах не могут создать правящую коалицию. Это новый рекорд для страны. Хотя до абсолютного рекорда Бельгии Нидерландам далеко.
01.04.2021 Caretaker Dutch Prime Minister Mark Rutte listens to the debate in parliament in The Hague, Netherlands, Thursday, April 1, 2021. Rutte was fighting for his political life Thursday in a bitter parliamentary debate about the country's derailed process of forming a new ruling coalition following elections last month. (AP Photo/Peter Dejong)

Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия Марку Рютте 02.04.2021

Партия Марка Рютте только в середине марта выиграла парламентские выборы, однако вскоре разгорелся скандал. Политические конкуренты Рютте считают, что уличили его во лжи.
VVD party leader Mark Rutte leaves on his bicycle at primary school De Woltersschool, after he has cast his vote in the House of Representatives elections, in The Hague, the Netherlands, 17 March 2021. ANP BART MAAT *** VVD party leader Mark Rutte leaves on his bicycle at primary school De Woltersschool, after he has cast his vote in the House of Representatives elections, in The Hague, the Netherlands, 17 March 2021 ANP BART MAAT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xxANPx x429299105x

В Нидерландах на выборах побеждает партия действующего премьера 17.03.2021

Марк Рютте, согласно экзитполам, сохранит пост главы правительства Нидерландов.
2021-01-17 15:09:53 AMSTERDAM - Demonstranten am Museumplein. Die Demonstration Nederland in Verzet sollte ursprünglich auf dem Museumplein stattfinden, aber die Gemeinde machte dem ein Ende und verlegte sie in den Westerpark. Der Veranstalter hat es abgesagt, aber die Leute sind dazu gekommen. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест 17.01.2021

Несмотря на карантинные ограничения, несколько сколько сотен человек собрались в центре Амстердама, чтобы выразить недовольство кабинетом премьера Марка Рютте.
THE HAGUE - Prime Minister Rutte arrives. The cabinet will meet on Tuesday evening for an additional cabinet meeting. Prime Minister Mark Rutte wants all ministers in his department to talk about an official response to the damning report on the benefits affair. ROBIN UTRECHT

Правительство Нидерландов уходит в отставку 15.01.2021

Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов во главе с Марком Рютте.
Dutch anti-Islam politician Geert Wilders appears in court for the verdict in his appeal trial in Schiphol near Amsterdam, Netherlands, September 4, 2020. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Нидерландский популист Вилдерс вновь признан виновным в дискриминации 04.09.2020

В 2016 году суд признал лидера Партии свободы Герта Вилдерса виновным в дискриминации жителей Нидерландов с марокканскими корнями в связи с его высказыванием на предвыборном митинге.
Prime Minister Mark Rutte (L) and State Secretary Paul Blokhuis (Health, Welfare and Sport) lay a wreath at the Auschwitz Never Again monument during during the National Holocaust Remembrance Day in Amsterdam, on 26 January 2020. (Photo by - / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by -/ANP/AFP via Getty Images)

Нидерланды принесли извинения за свою роль в преследовании евреев 26.01.2020

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, во время Второй мировой войны евреи получили в стране слишком мало помощи и защиты.
(FILES) A file photo dated 5th February 2009 showing traffic in Rotterdam. The Dutch government decided to introduce road pricing in The Netherlands on Saterday, November 14. The mileage charge starts in 2012 with an average of 3 eurocents per kilometer. In the following years the rate goes up to average 6.7 eurocents in 2018. All ordinary cars and trucks will have a GPS device that tracks when and where they are driving. EPA/Lex van Lieshout +++(c) dpa - Report+++

Нидерланды ограничили скорость на автобанах до 100 км/ч 13.11.2019

Ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч власти Нидерландов объяснили борьбой с глобальным изменением климата. Быстрее можно будет ездить только вечером и ночью.
Netherland's deputy Justice Minister Mark Harbers attends on May 21, 2019 in The Hague a debate on the report on registered incidents among refugees at the end of which he would submit his resignation. (Photo by Bart Maat / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Нидерландский министр миграции уходит в отставку из-за криминальной статистики 22.05.2019

Марк Харберс подал прошение об отставке после скандала из-за доклада о преступлениях, совершаемых соискателями убежища. Серьезные преступления в документе были собраны в одну общую категорию.
2019-03-20 23:07:20 ZEIST - Publiek van Forum voor Democratie (FvD) tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. ANP BART MAAT |

В Нидерландах правые популисты добились успеха на выборах 21.03.2019

Недавно созданная партия "Форум за демократию" получит сразу 12 мест в Первой палате парламента. Правящая коалиция во главе с премьером Рютте утеряла большинство.
February 2, 2019*** A French flag is seen in front of Jerome Rodrigues, an injured participant in the French yellow vests movement, who speaks to the crowd at a demonstration in Paris, France, February 2, 2019. REUTERS/Philippe Wojazer

В Париже и Маастрихте прошли демонстрации "желтых жилетов" 02.02.2019

"Желтые жилеты" в Париже призвали запретить полиции использовать резиновые пули и светошумовые гранаты. В Нидерландах протестующие выступили с критикой премьера Марка Рютте.
23.02.2018, Belgien, Brüssel: Jean-Claude Juncker (l), Präsident der EU-Kommission, und Donald Tusk, Präsident des EU-Rats, kommen gemeinsam zu einer Pressekonferenz nach einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Die EU-Chefs diskutieren bei ihrem Gipfel unter anderem den Haushaltsrahmen für die Jahre nach 2020 und die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ЕС назвал хакерскую атаку России в отношении ОЗХО агрессией 04.10.2018

Попытка совершения российскими агентами кибератаки на ОЗХО подрывает международное право и неприкосновенность международной организации, заявил Брюссель. Проблему будут обсуждать на саммите ЕС в середине октября.
The Prime Minister of the Netherlands Mark Rutte talks with guests prior to an event on the future of Europe on March 2, 2018 at the Bertelsmann foundation in Berlin. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Парламент Нидерландов проголосовал против вотума недоверия премьеру Рютте 26.04.2018

Нидерландский парламент проголосовал против вотума недоверия главе правительства. Оппозиция обвиняет Марка Рютте в утаивании информации, касающейся отмены налога на дивиденды.
24.11.2017 *** BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 24: Dutch Foreign Minister Halbe Zijlstra attends the EUÄôs Eastern Partnership Summit in Brussels, Belgium on November 24, 2017. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ложь про Путина лишила портфеля голландского министра (видео) 14.02.2018

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра ушел в отставку. В течение 12 лет он лгал о своем личном участии во встрече представителей международного бизнеса с президентом России.

Ложь про Путина: как министр иностранных дел Нидерландов ушел в отставку (14.02.2018) 14.02.2018

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра ушел в отставку. В течение 12 лет он лгал о своем личном участии во встрече представителей международного бизнеса с президентом России.

Der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra spricht am 16.11.2017 im Auswärtigen Amt in Berlin während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Außenminister Gabriel. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МИД Нидерландов лгал о встрече с Путиным в 2006 году 12.02.2018

Ранее Халбе Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником Shell, присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. Там президент России якобы назвал Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".
Показать еще