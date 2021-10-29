Марк Рютте

В Нидерландах обновлен рекорд по длительности формирования правительства

Уже 226 дней после парламентских выборов в Нидерландах не могут создать правящую коалицию. Это новый рекорд для страны. Хотя до абсолютного рекорда Бельгии Нидерландам далеко.