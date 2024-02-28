У Восточной Европы - свой фаворит на пост генсека НАТО

Несмотря на поддержку крупнейших стран НАТО, назначение Марка Рютте на пост генсека альянса не является решенным делом. Многие в Восточной Европе убеждены, что политик является слишком "удобным выбором" для России.

Сторонники премьер-министра Эстонии Каи Каллас и президента Румынии Клауса Йоханниса не теряют надежды и по-прежнему стремятся не допустить назначение нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО.

Хотя процесс согласования кандидатуры на должность генсекретаря обычно проходит за закрытыми дверями, многие представители стран-членов Североатлантического альянса уже высказались за назначение Рютте, назвав его довольно "безопасным выбором". Ожидается, что он сменит Йенса Столтенберга на его посту в октябре 2024 года.

В НАТО намерены принять решение до того, как в Европе пройдут выборы в Европейский парламент, а в Соединенных Штатах - президентская выборная кампания. Однако в последние недели предположение о том, что назначение Рютте - практически решенный вопрос, подверглось сомнению после новой акции в социальных сетях в поддержку Каи Каллас и сообщения агентства Bloomberg о том, что президент Румынии также намерен побороться за пост генсека.

Рютте хвалят за долгую политическую карьеру и наличие нужных связей Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

Марк Рютте выгодно выделяется на фоне других претендентов. Его хвалят за долгую политическую карьеру и наличие нужных связей. Однако за время своего пребывания на посту премьер-министра Нидерландов он не смог выполнить обязательства страны по целевому для государств НАТО уровню расходов на оборону в 2% от ВВП. В Нидерландах в 2023 году этот показатель составлял всего 1,7%. К слову, власти страны обещали нарастить расходы на оборону в 2024 году. Эстония же тратит на вооруженные силы более 3% ВВП, Румыния - чуть менее 2,5%.

Реально ли назначение Каллас на пост генсекретаря НАТО?

Аргумент о низких затратах Нидерландов на оборону стал основным в публичном комментарии Каи Каллас, в котором премьер-министр Эстонии усомнилась в оправданности назначения Марка Рютте на новый пост. Этот комментарий, однако, ничего не изменил в шансах самой Каллас возглавить альянс. .

Зато в этом ей помог Бенджамин Таллис, старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям. После выступления Каллас на последней Мюнхенской конференции по безопасности он написал в социальной сети Х, что поддерживает кандидатуру эстонского премьера на пост генсека НАТО и одобряет ее прямолинейный стиль руководства, в котором, по его мнению, сейчас так нуждается альянс.

К этому мнению присоединились другие эксперты, в том числе Эндрю Михта, старший научный сотрудник и директор Стратегической инициативы Скоукрофта в Атлантическом совете США. По его словам, Рютте - это "кандидат, который пошлет неверный сигнал". Михта убежден, что новым генсекретарем должен стать кто-то из стран на восточном фланге НАТО, которые "понимают экзистенциальный характер угрозы" со стороны России.

Таллис предполагает, что посты в X в поддержку Каллас привели к тому, что правительства США, Великобритании, Франции и Германии решили спешно объявить о своей поддержке кандидатуры Марка Рютте. Эксперт интерпретирует это как попытку сдержать несогласие, которое могло бы помешать достижению консенсуса вокруг Рютте. "Тот факт, что такой авторитетный кандидат как Каллас получает широкую поддержку, пугает людей, которые хотят попытаться исправить ситуацию с помощью закулисных методов", - отмечает он.

От НАТО требуют большей прозрачности при принятии решений

Таллис считает, что непрозрачный традиционный метод выбора нового главы НАТО является большей проблемой, чем сильные позиции конкретного кандидата. "На этом процессе сейчас пытаются не заострять внимание, но если им это удастся, то это лишь создаст проблемы в будущем, - отмечает эксперт. - За последние два года люди стали больше внимания уделять политике безопасности своих стран, чем предыдущие поколения, и они должны чувствовать себя представленными в этом процессе, а не отстраненными от него. В противном случае мы столкнемся с еще большими проблемами в наших демократиях".

Таллис надеется, что следующим генеральным секретарем будет не северный европеец, коими являлись норвежец Столтенберг и его предшественники Андерс Фог Расмуссен из Дании и Яап де Хооп Схеффер из Нидерландов. "Страны Центральной и Восточной Европы в НАТО уже 25 лет, и у них ни разу не было "своего" генерального секретаря", - отметил Таллис, добавив, что в условиях военной угрозы на восточных границах НАТО, лидер, который сам непосредственно живет там, будет обладать значительной легитимностью.

Йенс Столтенберг, Клаус Йоханнис и Марк Рютте, июнь 2023 года Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Восточная Европа не согласна с позицией НАТО по России

Такого же мнения придерживается Кристиан Доробанту, советник по вопросам безопасности и обороны в парламенте Румынии. Он убежден, что президент его страны Клаус Йоханнис как никто другой подходит на эту должность, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе.

"В Восточной Европе есть ощущение, что позиция НАТО по России не соответствует действительности, - заявил он в разговоре с DW. - Она была слишком мягкой, несмотря на санкции (против РФ. - Ред.) и помощь Украине". Доробанту отметил, что кандидатура Йоханниса уже рассматривалась, когда только появилась новость о возможной отставке Столтенберга.

Чтобы претендовать на эту должность, любой потенциальный генеральный секретарь должен быть выдвинут послом своей страны в НАТО. Однако кандидаты при этом не должны вести слишком явную кампанию. Поэтому нельзя сказать точно, просил ли Йоханнис посла Румынии в НАТО официально озвучить его имя в данном контексте. Это также дает возможность предполагать, что на самом деле румынский президент может быть больше заинтересован в повышении своей узнаваемости в рамках борьбы за другие высокие посты в новом составе Европейской комиссии и в Европейском совете.

Также неизвестно, звучало ли имя Каллас в НАТО, несмотря на ее публичные высказывания, демонстрирующие желание быть рассмотренной на пост генсека. То же самое можно сказать и о министре иностранных дел Латвии Кришьянисе Кариньше, который нарушил неписаное правило не участвовать в предвыборной кампании. Во всяком случае, сейчас представители НАТО настаивают на том, что Рютте - единственный официальный кандидат.

Рютте не боится Трампа и намерен вести конструктивный диалог с США

В кулуарах недавнего саммита Европейского Союза Марк Рютте, похоже, высказал готовность примерить на себя новую роль - и среди прочего найти общий язык с Дональдом Трампом, если тот одержит победу на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

"Безопасная и стабильная Европа отвечает не только политическим, но и военным интересам США, - подчеркнул он в интервью DW. - Именно такой диалог я веду с американскими сенаторами и членами Палаты представителей, а также со многими своими коллегами. Я всегда нахожу поддержку обеих партий в США такого подхода в трансатлантических отношениях. И я думаю, что Дональд Трамп увидит это и продолжит двигаться в этом направлении".

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