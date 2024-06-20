Генсеком НАТО после согласия Румынии сможет стать Марк Рютте

Президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою заявку на пост генерального секретаря НАТО. Тем самым Румыния стала последней из 32 стран альянса, поддержавшей кандидатуру и.о. премьера Нидерландов.

Марк Рютте, который в ближайшее время покинет пост главы правительства Нидерландов, может стать генеральным секретарем НАТО. Главный соперник Рютте в борьбе за должность генсека, президент Румынии Клаус Йоханнис, отозвал свою кандидатуру, сообщил Высший совет национальной обороны Румынии в четверг, 20 июня.

Венгрия и Словакия также дали согласие

Йоханнис уже уведомил о своем решении остальные страны Североатлантического альянса. Таким образом, Румыния стала последней из государств НАТО, выразившей поддержку Марку Рютте в избрании на руководящий пост организации. 18 июня аналогичный шаг сделали Венгрия и Словакия, обосновав решение обещаниями Рютте.

По всей вероятности, в октябре 57-летний нидерландец станет преемником норвежца Йенса Столтенберга в оборонном альянсе. НАТО представит его в этом качестве уже в начале июля на юбилейном саммите в Вашингтоне. Рютте будет четвертым нидерландцем на этом посту за 75-летнюю историю Североатлантического альянса.

Германия, США, Великобритания и Франция поддержали кандидатуру Рютте еще в феврале. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал его "выдающимся кандидатом" с "колоссальным опытом, экспертными знаниями в области политики безопасности и сильными дипломатическими навыками". В настоящее время Рютте временно исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов и сложит с себя полномочия в ближайшие недели, как только будет приведено к присяге новое правительство страны.

Мандат Столтенберга истекает 1 октября

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. В феврале 2023 года он заявил, что не будет добиваться очередного продления мандата, так как это происходило уже трижды. Из-за невозможности покинуть пост после начала полномасштабной войны РФ против Украины Столтенбергу даже пришлось отказаться от назначения на должность главы Норвежского банка. В последний раз его мандат главы НАТО был продлен в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе до 1 октября 2024-го.

Кандидатуру Рютте долгое время отвергали страны Восточной Европы, отдававшие предпочтение Клаусу Йоханнису или премьер-министру Эстонии Кае Каллас. Решение о руководящем посте в НАТО должно быть поддержано всеми союзниками.