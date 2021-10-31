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Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Эти львята появились на свет в Лейпциге около четырех месяцев назад. Теперь к ним можно и даже следует обращаться по имени.
"Боруссия" из Дортмунда в пятый раз в истории завоевала Кубок Германии, разгромив "Лейпциг". "Лейпциг" вновь остановили в шаге от первого трофея в истории клуба.
"Бавария" завоевала титул чемпиона Германии по футболу в девятый раз подряд. После поражения "РБ Лейпциг" от дортмундской "Боруссии" (2:3) у соперников мюнхенцев не осталось шансов подняться выше второго места.
Необычная находка привела в восторг историков. Сделал ее плотник, ремонтировавший парадный зал Старой ратуши в Лейпциге.
Искупаться в открытом водоеме в середине ноября в Германии? Почему бы и нет! Такое решение приняли эти лейпцигские воробьи.
Пять клубов из Германии, России и Украины провели первые матчи группового турнира Лига чемпионов УЕФА. На их счету одна победа, одна ничья и три поражения.
Митингующие выступают против выдворения жителей из самовольно заселенных ими домов в Лейпциге, джентрификации и притеснений со стороны полиции. Демонстранты забросали полицейских камнями и жгли петарды, есть задержания.
В Германии организовали три концерта при разных условиях, чтобы посмотреть, как распространяется коронавирус, и оценить риски массовых мероприятий.
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" стал первым финалистом Лиги чемпионов. Он выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.
Организаторы второй по величине книжной ярмарки Германии и литературного фестиваля "Лейпциг читает" объяснили их отмену заботой о здоровье участников и посетителей.
27-летний мужчина был задержан в новогоднюю ночь за подножку полицейскому, в результате которой тот упал и получил травму. Суд ограничился условным приговором и общественными работами.
Матч с португальской "Бенфикой" завершился вничью благодаря полузащитнику немцев Форсбергу. Теперь "РБ Лейпциг" лидирует в группе G.
У немецких футбольных фанатов возникли проблемы, так как система не распознала в электронных визах разницу между буквой О и нулем.
"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
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