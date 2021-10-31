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Лейпциг

Journalist Afgan Mukhtarli in Berlin

Похищение, тюрьма, эмиграция: история азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы 31.10.2021

Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
Leipzig-Gohlis (Sachsen), Deutschland. Schillerhaus, um 1895. Das Schillerhaus ist ein ehemaliges Bauernhaus im Leipziger Stadtteil Gohlis. Im Obergeschoss des Hauses lebte Friedrich Schiller im Sommer 1785. Fotografie von Hermann Vogel, 18241904.

Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото) 20.10.2021

В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Die Löwenjungen im Zoo Leipzig kuscheln sich um Löwenmutter Kigali. Mit einer kleinen Taufzeremonie haben die vier Löwenbabys am Vormittag ihre Namen erhalten. Die beiden kleinen Katzen und die beiden Kater heißen jetzt Jasira, Juma, Kossi und Kiyan. Die Namen wurden aus 8500 Vorschlägen ausgewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

Великолепная четверка! Лейпцигским львятам дали имена (фото) 01.07.2021

Эти львята появились на свет в Лейпциге около четырех месяцев назад. Теперь к ним можно и даже следует обращаться по имени.
BERLIN, GERMANY - MAY 13: Erling Haaland of Borussia Dortmund celebrates his team's second goal during the DFB Cup final match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at Olympic Stadium on May 13, 2021 in Berlin, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by C - Pool/Getty Images)

Дортмундская "Боруссия" в 5-й раз выиграла Кубок Германии 14.05.2021

"Боруссия" из Дортмунда в пятый раз в истории завоевала Кубок Германии, разгромив "Лейпциг". "Лейпциг" вновь остановили в шаге от первого трофея в истории клуба.
(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Мюнхенская "Бавария" в 31-й раз стала чемпионом бундеслиги 08.05.2021

"Бавария" завоевала титул чемпиона Германии по футболу в девятый раз подряд. После поражения "РБ Лейпциг" от дортмундской "Боруссии" (2:3) у соперников мюнхенцев не осталось шансов подняться выше второго места.

Eine 112 Jahre alte Flaschenpost liegt auf Bauplänen im Alten Rathaus. Die bei Bauarbeiten hinter einer Holzvertäfelung gefundene alte Bierflasche enthielt eine Botschaft des damaligen Tischlermeisters. Während der Arbeiten an der Wandverkleidung hatten die damaligen Handwerker am 13. März 1909 neben den Namen der Arbeiter auch einen Hinweis auf das damalige Wetter gegeben. Demnach wurden die Arbeiten bei «furchtbarem Schneewetter» durchgeführt. Nach Abschluss der derzeitigen Sanierungsarbeiten, voraussichtlich Frühjahr 2022, soll die Flasche Teil einer Ausstellung zur Baugeschichte des 1556 erbauten Alten Rathauses sein.

В Германии нашли в стене бесценную бутылку из-под пива 16.04.2021

Необычная находка привела в восторг историков. Сделал ее плотник, ремонтировавший парадный зал Старой ратуши в Лейпциге.
16.11.2020, Sachsen, Leipzig: Spatzen baden bei Temperaturen um 12 Grad in einem Garten in Leipzig in einer Vogeltränke. Die Meteorologen haben für die nächsten Tage wechselhaftes Wetter mit kühleren Temperaturen angekündigt. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

В Германии закаляются воробьи (фото) 21.11.2020

Искупаться в открытом водоеме в середине ноября в Германии? Почему бы и нет! Такое решение приняли эти лейпцигские воробьи.
Soccer Football - Champions League - Group F - Lazio v Borussia Dortmund - Stadio Olimpico, Rome, Italy - October 20, 2020 Borussia Dortmund's Marco Reus and Erling Haaland look dejected REUTERS/Alberto Lingria

Немецкие, российские и украинские клубы стартовали в Лиге чемпионов 20.10.2020

Пять клубов из Германии, России и Украины провели первые матчи группового турнира Лига чемпионов УЕФА. На их счету одна победа, одна ничья и три поражения.
04.09.2020, Sachsen, Leipzig: Demonstranten blockieren eine Straße als sie protestieren gegen die Räumung eines besetzten Hauses. Aktivisten der Gruppe «Leipzig besetzen» hatten am 21. August ein leerstehendes Haus Leipzig besetzt. Der Eigentümer stellte eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Polizei räumte am Mittwoch (02.09.) das Objekt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Лейпциге третий день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией 05.09.2020

Митингующие выступают против выдворения жителей из самовольно заселенных ими домов в Лейпциге, джентрификации и притеснений со стороны полиции. Демонстранты забросали полицейских камнями и жгли петарды, есть задержания.
LEIPZIG, GERMANY - AUGUST 22: Participants wearing FFP2 protective face masks watch singer Tim Bendzko perform in the RESTART-19 Covid transmission risk assessment study in a concert setting at an indoor arena during the coronavirus pandemic on August 22, 2020 in Leipzig, Germany. The study, organized by the University Hospital of Halle (Saale), simulates a live concert venue with several thousand audience members in three different scenarios in order to develop risk reduction measures for large events. Participants wear tracer devices to track their movements and sensors measure aerosol currents in the arena. All participants had to undergo a Covid-19 test within the last 48 hours and test negative in order to take part. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса 23.08.2020

В Германии организовали три концерта при разных условиях, чтобы посмотреть, как распространяется коронавирус, и оценить риски массовых мероприятий.
Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar ( 2nd R) fights for the ball with Leipzig's Spanish midfielder Dani Olmo (L) and Leipzig's Slovenian midfielder Kevin Kampl during the UEFA Champions League semi-final football match between Leipzig and Paris Saint-Germain at the Luz stadium in Lisbon on August 18, 2020. (Photo by David Ramos / POOL / AFP) (Photo by DAVID RAMOS/POOL/AFP via Getty Images)

ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов 18.08.2020

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" стал первым финалистом Лиги чемпионов. Он выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.
20.03.2019, Sachsen, Leipzig: Mitarbeiter bestücken Büchertische am Stand des Verlages Random House auf der Buchmesse Leipzig. Mit einem Festakt wird am Abend die Leipziger Buchmesse 2019 eröffnet. Bis zum Sonntag (24.03.2019) präsentieren sich etwa 2600 Aussteller auf dem Messegelände. Parallel dazu lädt das Festival «Leipzig liest» zu zahlreichen Lesungen ein. Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Tschechien. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии из-за коронавируса отменена Лейпцигская книжная ярмарка 03.03.2020

Организаторы второй по величине книжной ярмарки Германии и литературного фестиваля "Лейпциг читает" объяснили их отмену заботой о здоровье участников и посетителей.
01.01.2020, Sachsen, Leipzig: Polizisten stehen an einer Kreuzung im Stadtteil Connewitz. In der Neujahrsnacht ist es dort zu Zusammenstößen zwischen Linksautonomen und der Polizei gekommen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Житель Лейпцига осужден за нападение на полицейского 08.01.2020

27-летний мужчина был задержан в новогоднюю ночь за подножку полицейскому, в результате которой тот упал и получил травму. Суд ограничился условным приговором и общественными работами.
Leipzig's Emil Forsberg, second from left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League group G soccer match between RB Leipzig and Benfica in Leipzig, Germany, Wednesday, Nov. 27, 2019. (AP Photo/Jens Meyer) |

Клуб "РБ Лейпциг" впервые вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 28.11.2019

Матч с португальской "Бенфикой" завершился вничью благодаря полузащитнику немцев Форсбергу. Теперь "РБ Лейпциг" лидирует в группе G.
Soccer Football - Champions League - Group G - Benfica v RB Leipzig - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - September 17, 2019 Benfica fans before the match REUTERS/Rafael Marchante

Болельщиков "Лейпцига" не пустили в Россию из-за электронных виз 06.11.2019

У немецких футбольных фанатов возникли проблемы, так как система не распознала в электронных визах разницу между буквой О и нулем.
07.2016 DW Daily Drone: Leipzig; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Лейпциг - жемчужина Саксонии (видео) 04.11.2019

"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
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