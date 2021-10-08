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Левая партия

Левая партия - третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции.

Левая партия образована в 2007 году в результате объединения двух партий левого толка из Западной и Восточной Германии. По итогам выборов 2013 года это третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции. Левые выступают против сокращения социальных пособий, за минимальную заработную плату и строгий контроль над банковским сектором. Левая партия - единственная в Германии, которая требует немедленного вывода немецких войск из зарубежных миссий и роспуска НАТО.

New elected state governor of the German state Thuringia Bodo Ramelow delivers a speech after the governor elections at the state parliament in Erfurt, Germany, Wednesday, March 4, 2020. (AP Photo/Jens Meyer) |

Председателем бундесрата ФРГ избран Бодо Рамелов из Левой партии 08.10.2021

Представитель немецких левых впервые возглавит бундесрат. Рамелов пообещал вести кампанию за сплочение общества. Его предшественник Хазелофф обеспокоен падением уважения к демократическим институтам.
Germany's Finance Minister Olaf Scholz reacts whilst conducting an interview during a break at the G20 finance ministers and central bankers meeting in Venice on July 9, 2021. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Оппозиция ждет от кандидата в канцлеры ФРГ Шольца ответов по обыскам в Минфине 10.09.2021

Немецкие "зеленые", свободные демократы и Левая партия призвали провести экстренное заседание комитета бундестага по финансам с участием главы Минфина Олафа Шольца.
(210820) -- FRANKFURT, Aug. 20, 2021 (Xinhua) -- Passengers of a flight of Lufthansa bringing evacuees from Afghanistan arrive at Frankfurt International Airport, in Frankfurt, Germany, Aug. 20, 2021. (Photo by Armando Babani/Xinhua)

ФРГ за шесть месяцев с начала года приняла свыше 47 тыс. беженцев 30.08.2021

По мнению эксперта Левой партии Йельпке, Германия должна действовать и продолжить "принимать тех, кто ищет защиты". Ожидается, что по итогам года ФРГ может разместить у себя около 95 тыс. беженцев.
21.8.2021, Berlin BTW Interview mit Spitzenkandidatin Janine Wissler Die Linke ModeratorInnen: Chiponda Chimbelu und Rosalia Romaniec

Жанин Висслер: Я не симпатизирую Путину, но и Навальный - не альтернатива 21.08.2021

Нельзя подавлять оппозицию в России, заявила основной кандидат от Левой партии на выборах в бундестаг Жанин Висслер. В интервью DW она отвергла утверждение, что ее партия - "друзья Путина".
Bildnummer: 60139723 Datum: 16.07.2013 Copyright: imago/epd Drei Senioren sitzen am 16.07.2013 auf einer Parkbank auf dem Großen Feldberg im Taunus (Hessen). Senioren auf dem Feldberg Gesellschaft GER xdp x0x 2013 quer Alter Bank Berg erholung Feldberg freizeit generationen gesellschaft Großer ruhe Senioren Tourismus 60139723 Date 16 07 2013 Copyright Imago epd Three Seniors sit at 16 07 2013 on a Park bench on the grand Feldberg in Taunus Hesse Seniors on the Feldberg Society ger XDP x0x 2013 horizontal Age Bank mountain Recreation Feldberg Leisure Generations Society grand Stillness Seniors Tourism

В Германии растут расходы государства на выплаты социальной помощи 20.06.2021

Наибольшую сумму германское государство выделяет на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка.
23.04.2020, Berlin: Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke, spricht in der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. Auf der Tagesordnung der 156. Sitzung der 19. Legislaturperiode stehen neben einer Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Deutschland und Europa unter anderem mehrere Einzelaspekte zu Folgen der Corona-Epidemie, eine geplante Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, die Verabschiedung des Geologiedatengesetzes und die Wahl von Mitgliedern des Deutschen Ethikrates. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Глава фракции "левых" счел ограниченным эффект санкций против Кремля 31.05.2021

Дитмар Барч уверен, что санкции могут быть действенным средством "только в исключительных случаях". Ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair политик назвал "невообразимым прецедентом".

15.02.2015 ***** Dr. Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland) in der ARD-Talkshow GÜNTHER JAUCH am 15.02.2015 in Berlin Thema der Sendung: Merkels Mission - Wie groß ist die Hoffnung auf Frieden? © imago/Müller-Stauffenberg

Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории 20.05.2021

В призыве Левой партии заключить новый договор о дружбе с Россией не упомянуты другие экс-республики СССР, потерявшие миллионы жителей на Второй мировой, заявил Андрей Мельник.
14.02.2018+++ 14.02.2018, Bayern, Passau: Janine Wissler (l), stellvertretende Parteivorsitzende der Partei «Die Linke», und Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei «Die Linke» im Bundestag, stoßen am politischen Aschermittwoch der Partei «Die Linke» beim Bierempfang an. Foto: Lino Mirgeler/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ Левая партия представила лидеров предвыборного списка 10.05.2021

В борьбу за парламентские мандаты левые вступают во главе с Жанин Висслер и Дитмаром Барчем. Барч высказался за перераспределение богатства в пользу бедных слоев населения.
Susanne Hennig-Wellsow (l), Landesvorsitzende von Die Linke Thüringen, und Janine Wissler, stellvertretende Parteivorsitzende der Linken auf Bundesebene, stehen auf dem Landesparteitag der Linken Thüringen nebeneinander. Auf dem Landesparteitag geht es um Konzepte der Regierungspartei für Thüringen sowie die Bewerbung der Landesvorsitzenden Hennig-Wellsow für den Bundesvorsitz. +++ dpa-Bildfunk +++

Сопредседателями Левой партии Германии станут две женщины 27.02.2021

На онлайн-съезде Левой партии новыми сопредседателями избраны Жанин Висслер и Зузанне Хенниг-Вельзов.
** ARCHIV ** Schienen fuehren am 17. Januar 2005 auf das Vernichtungslager Auschwitz Birkenau zu. Ein schlichter Torbogen unter einem Turm, flankiert von zwei einstoeckigen Ziegelbauten. Durch das Tor fhrt ein Gleis - in die Hoelle. Schon dieses symbolhafte Foto des Vernichtungslagers Auschwitz laesst keinen Zweifel, dass die Reichsbahn die wesentliche Rolle bei der Deportation von Millionen Opfern des Holocausts in die Todeslager gespielt hat. Die Deutsche Bahn dokumentiert diese Rolle ab Mittwoch, 23. Januar 2008, in der Ausstellung Sonderzuege in den Tod. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski) ** APD9095 ** ----Rails in the former Nazi death camp Auschwitz-Birkenau are shown, Jan. 17, 2005 in Oswiecim, southern Poland. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Оппозиция ФРГ поддержала требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов 25.01.2021

От DB требуют выплат за то, что во времена Холокоста жертвы сами оплачивали билеты на поезд в лагеря смерти. Требования поддержали "зеленые", Левая партия и СвДП.
ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten liegen auf einem Tisch. Die Ergebnisse der nächtlichen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2021 werden erwartet. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Преодоление COVID-кризиса в 2020 году обойдется ФРГ в 1,3 трлн евро 31.12.2020

В расходы на борьбу с кризисом входят действующие пакеты помощи, ожидаемая нехватка поступлений и госгарантии. Левая партия предупреждает об угрозе роста налогов и напоминает о прибылях сверхбогачей.
Protesters attend a demonstration demanding the evacuation of Greek overcrowded migrant camps and against the creation of a new camp on the Aegean island of Lesbos, in Berlin, Germany September 20, 2020. REUTERS/Christian Mang

Число беженцев в ФРГ сократилось впервые за девять лет 05.10.2020

В МВД ФРГ связывают снижение показателей с истечением срока действия охранного статуса, которым пользовались беженцы с видом на жительство.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

В Дрездене вновь судят правых экстремистов из группировки "Фрайталь" 07.09.2020

Четверо возможных сторонников группировки "Фрайталь" обвинены в нападениях на офис Левой партии и общежития для беженцев. Суд в Дрездене ранее уже приговорил 8 правоэкстремистов к длительным срокам.
22.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Katja Kipping und Bernd Riexinger, Parteivorsitzende der Linkspartei, sitzen im Plenum. Die Partei Die Linke trifft sich zu einem Bundesparteitag vom 22. bis zum 24.02.2019 in Bonn, um über ihr Programm für die Europawahl im Mai zu diskutieren. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Левую партию в Германии ожидает смена руководства 29.08.2020

Оба сопредседателя "левых" отказались баллотироваться для переизбрания на этом посту. Киппинг и Риксингер стояли во главе Левой партии с 2012 года.

ARCHIV - 09.02.2020, Berlin: Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen einer Klausurtagung des SPD-Parteivorstandes zu den anwesenden Journalisten. Esken will aus der Coronavirus-Krise Lehren für die Zukunft ziehen. (zu dpa «Esken will Lehren aus Coronavirus für Föderalismus ziehen») Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сопредседателю партии немецких социал-демократов угрожают убийством 31.07.2020

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заскиа Эскен получила электронное письмо с угрозами с подписью, намекающей на неонацистскую группировку NSU.
deutsches Zeichen auf einer Bundeswehruniformschulter. dpa - Bildfunk+++ Thema Rechtsextremismus bei der Bundeswehr

Военная контрразведка ФРГ нашла в бундесвере турецких правых экстремистов 18.07.2020

Несколько солдат бундесвера, вероятно, принадлежат, к турецкой ультраправой группировке "Серые волки". Представитель Левой партии считает, что они связаны со спецслужбами Турции.
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