Левая партия - третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции.

Левая партия образована в 2007 году в результате объединения двух партий левого толка из Западной и Восточной Германии. По итогам выборов 2013 года это третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции. Левые выступают против сокращения социальных пособий, за минимальную заработную плату и строгий контроль над банковским сектором. Левая партия - единственная в Германии, которая требует немедленного вывода немецких войск из зарубежных миссий и роспуска НАТО.