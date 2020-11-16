Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.
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