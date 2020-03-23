Коронавирус: голосование из дома и небывалое единство в Европарламенте

Из-за пандемии вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 Европарламент практически свел свою работу к нулю: комитеты не заседают, все голосования перенесли. Однако, чтобы противодействовать пандемии, требуются срочные решения Европарламента. И потому там прибегли к беспрецедентному шагу - провести 26 марта пленарное заседание с возможностью голосовать дистанционно.

Как евродепутаты голосовали из дому

Хотя большинство евродепутатов остались дома, в 10 утра в пленарном зале в Брюсселе собрались несколько десятков парламентариев. Лишь один пришел в защитной маске. Они сидели даже на большем расстоянии друг от друга, чем рекомендованные полтора-два метра. Но, выходя из зала на перерыв, депутаты не раз сближались на расстояние вытянутой руки. Кое-кто не удерживался и от общения в небольших группах или хлопал коллегу по плечу.

На заседание приехали не только евродепутаты, живущие в Бельгии и граничащих с ней регионах Германии, Нидерландов и Франции. Были также парламентарии из Италии, Испании и более далеких Румынии и Финляндии.

Пустой зал заседаний Европарламента

Евродепутаты должны голосовать только лично. Чтобы выполнить это правило, им присылали бюллетени по электронной почте. Они их распечатывали, вписывали свое имя, отмечали решение по каждому из вопросов и расписывались. Заполненные бюллетени они сканировали или фотографировали, после чего отсылали назад.

Тем же евродепутатам, у которых не было возможности распечатывать, позволили от руки переписать бюллетень. Как правило, процедура голосования по одному вопросу занимает около десяти секунд. В этот раз на каждое волеизъявление отводили целый час. Потому пленарное заседание затянулось до позднего вечера.

Инвестиционный фонд против пандемии

Еврокомиссия ранее представила ряд мер для поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Три из них нуждались в утверждении правительствами стран ЕС и Европарламентом. 26 марта евродепутаты проголосовали за них, продемонстрировав небывалое единство. Все три меры получили более 670 голосов при том, что голосовали 688 евродепутатов.

Первая мера - это "Инвестиционная мера в ответ на коронавирус". Речь идет о 37 млрд евро, уже предусмотренных в бюджете ЕС на 2014-2020 годы, но еще не использованных. Это деньги из структурных и инвестиционных фондов, идущие в первую очередь на поддержку наименее развитых регионов Евросоюза. Теперь государства-члены ЕС смогут направлять эти деньги в секторы экономики, наиболее пораженные из-за пандемии коронавируса: здравоохранение, малый и средний бизнес, рынок труда.

Врачи в парижской больнице

Пустые авиарейсы из-за коронавируса

Правила ЕС предусматривают, что авиакомпании на протяжении летнего и зимнего сезона должны использовать не менее 80 процентов выделенных им слотов в аэропортах, чтобы иметь возможность пользоваться ими в том же сезоне следующего года. Теперь пандемия практически остановила регулярные пассажирские перевозки. Чтобы не потерять свои слоты, авиалинии продолжили выполнять полеты, но почти или совсем без пассажиров.

Такие рейсы приносят дополнительные финансовые потери авиакомпаниям и вредят окружающей среде. Потому вторая мера ввела "льготный" период с марта по 24 октября 2020 года. В это время неиспользование слотов авиаперевозчиками не будут принимать во внимание. Для сообщения с Китаем, откуда эпидемия коронавируса началась, "льготный" период будут считать с 23 января.

Фонд солидарности ЕС

Последняя инициатива, за которую проголосовал Европарламент, касается фонда солидарности ЕС. Его создали в 2002 году для помощи в преодолении последствий крупных природных катастроф, например землетрясений или наводнений. Теперь фонд будет распространяться и на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. В 2020 году можно будет использовать до 800 млн евро из этого фонда. Сделать это смогут не только государства ЕС, но также и страны, ведущие переговоры о членстве. Речь идет прежде всего о Западных Балканах.

Дебаты о коронавирусе

Первую половину заседания 26 марта Европарламент посвятил дебатам о пандемии. Выступили на них 30 депутатов. Горячей темой стала роль Евросоюза во время кризиса. "Никто из нас не справится сам и, тем более, ни одно государство - член ЕС не сможет преодолеть этот кризис самостоятельно", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она посетовала, что первым инстинктом многих государств ЕС было воздвигнуть барьеры внутри блока и думать лишь о себе. "С того времени дела улучшились и страны-члены ЕС начинают помогать друг другу", - отметила она.

Замер температуры на границе Австрии и Италии, 10 марта

Французский евродепутат от правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Николя Бе обвинил Еврокомиссию в том, что она не смогла предвидеть кризис COVID-19, не остановила авиасообщение с Китаем и позволила перенести производство медпрепаратов в Азию. "В этом кризисе Италии, Франции и Испании помогают Россия, Швейцария и, что вообще унизительно, Китай , тогда как ЕС этого не делает", добавил он.

В то же время испанский евродепутат Эстебан Гонсалес Понс из Европейской народной партии подчеркнул, что "неудачу потерпели не учреждения ЕС, а солидарность между правительствами стран Европы". Его поддержала глава фракции "зеленых" Ска Келлер, напомнив, что большинство полномочий в том, что касается пандемии, - в руках национальных правительств. Их же она раскритиковала за то, что они вначале запрещали экспорт медицинского оборудования и закрывали границы, из-за чего люди долго не могли попасть домой. Ситуация изменилась, отметила Келлер, и теперь страны ЕС берут на лечение пациентов из других стран и шлют маски тем, кто в них больше всего нуждается.

Ряд евродепутатов подчеркивали, что три обсуждаемые ими меры - это только начало. Представители нескольких фракций выступили за выпуск так называемых "корона-бондов", то есть облигаций, поручителями которых будут выступать все страны ЕС. Но у этой идеи было и немало критиков. В то же время призывы нескольких евродепутатов разработать европейский план Маршалла в ответ на коронавирус возражений не встретили.

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