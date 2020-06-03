Хроника пандемии: Трамп призвал изменить стратегию борьбы с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заразились более 6,7 млн человек, свыше 393 тысячи - умерли. Выздоровели более 3,2 млн человек. DW следит за событиями 5 июня.
Во всем мире по-прежнему борются с SARS-CoV-2 и его последствиями. Коронавирусом заразились уже более 6,7 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometer. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 393 тысяч человек, выздоровели - более 3,2 млн. DW следит за событиями пятницы, 5 июня (время московское).
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Президент США Дональд Трамп призвал к изменениям в стратегии борьбы с пандемией коронавируса. Он заявил, что необходимо обеспечить защиту "группам риска", к которым относятся пожилые люди и сотрудники домов престарелых. Молодые и здоровые американцы могут немедленно вернуться к работе. Трамп объявил, что в ближайшее время намерен полностью снять ограничения по всей стране.
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В Азербайджане зафиксировано максимальное суточное число новых заражений коронавирусом с момента начала пандемии. По данным республиканского оперативного штаба, COVID-19 выявлен у 338 человек. Четыре человека скончались от последствий заболевания. Всего, по данным властей республики, с начала пандемии COVID-19 выявлен у 6860 человек, 3871 - вылечился, 82 пациента - скончались.
Число умерших от COVID-19 превысило 40 тысяч
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В Великобритании число летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, по данным правительства, достигло 40 261 случая. За последние 24 часа в стране от последствий COVID-19 скончались 357 человек.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом с начала пандемии в Великобритании составляет 283 080 человек.
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Две трети жителей Германии по-прежнему с одобрением относятся к антикризисной политике правительства, направленной на преодоление последствий пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. 62 процента участников этого исследования общественного мнения заявили, что "довольны" или "очень довольны" работой кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) во время кризиса.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил об отмене на ближайшие выходные комендантского часа для 15 провинций страны. Эрдоган, по его словам, не хочет, чтобы жители страны "оказались в очередном затруднительном положении после того, как начали возвращаться к повседневной жизни".
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В Латвии за сутки выявлено три новых заражения новым коронавирусом, в Литве - семь, в Эстонии - 20 новых случаев . В Латвии с начала эпидемии инфекция выявлена у 1085 человек (25 человек скончались), в Литве - 1694 (71), в Эстонии - 1910 (69).
Число выявленных заражений в России приближается к 450 тысячам
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Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8726 случаев, скончались за сутки 144 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 449 834 случая заражения, из них 5528 скончались и 212 680 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в стране составляет 231 626.
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Киев и еще семь областей Украины не смогут перейти к следующему этапу смягчения карантинных мер, в частности к открытию ресторанов для посещения внутри, из-за несоответствия по эпидемиологичским показателям. Как заявил на брифинге замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, по индикаторам заболеваемости не проходят Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ривненская область и Черновцы, по тестированию не проходят Донецк и Луганск. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление внутренних авиаперелетов и обслуживание ресторанами и кафе посетителей в помещении будет разрешено с 5 июня.
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В Украине за сутки зарегистрированы 533 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 25 964 человек. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за сутки 330 пациентов выздоровели, а 15 умерли. Всего в стране от последствий COVID-19 скончались 762 человек.
Чехия открывает транспортное сообщение с тремя странами
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Чехия в пятницу с 13.00 мск открывает транспортное сообщение с Австрией, Германией и Венгрией. При въезде и выезде из этих стран граждане Чехии не должны сдавать анализы на коронавирус или проходить через карантин. Накануне Прага открыла границу со Словакией.
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Организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с COVID-19 до следующей весны, чтобы принять решение проводить ли игры. "К марту будущего года станет понятно, состоялся ли отбор спортсменов", - завил заместитель председателя организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиаки Эндо. В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, первоначально намеченных на 24 июля 2020 года.
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Премьер-министр Австралии призвал жителей страны воздержаться от участие в массовых акциях протеста против жесткости полиции и в поддержку погибшего от действий полицейского в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. По словам Скотта Моррисона, людям следует пересмотреть свои планы из-за угрозы распространения коронавируса. Протесты в Австралии запланированы в эти выходные, организаторы ожидают, что в них примут участие тысячи человек.
В Германии суточный прирост превысил 500 инфицированных
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В Германии за минувшие сутки, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), выявлено 507 новых случаев заражения SARS-CoV-2. В предыдущие пять дней этот показатель не выходил за пределы 400. Общее число заражений, зарегистрированных с начала эпидемии, увеличилось до 183 271.
От последствий коронавируса за сутки в Германии скончались 32 человека, общее число летальных исходов выросло до 8613. Выздоровели в общей сложности около 168 500 человек, из них около 600 - за последние сутки.
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Общее число погибших от COVID-19 в Бразилии превысило число погибших в Италии. Как сообщил Минздрав Бразилии, за последние сутки в связи с коронавирусной инфекцией скончались 1437 человек.
Всего в стране выявлено более 614 тысяч случаев заражения коронавирусом, от последствия заболевания умерло 34 021 человек.
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Журнал The Lancet отозвал публикацию, в которой утверждалось, что гидроксихлорохин может повысить риск смерти среди больных COVID-19. Сомнения в достоверности своих источников выразили три из четырех авторов исследования.
Из-за публикации в The Lancet в конце мая ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального средства против коронавируса SARS-CoV-2. Однако 3 июня было объявлено о возобновлении тестов.
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В пятницу министры внутренних дел стран ЕС планируют провести видеоконференцию, чтобы обсудить снятие ограничений на передвижение внутри Евросоюза. Ряд стран ЕС уже открыли свои границы внутри Европы, многие намерены сделать это к середине июня или началу июля. Кроме того, министры планируют обсудить снятие запрета на въезд в ЕС для путешественников из третьих стран.
Украина возобновляет внутреннее авиасообщение
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Украина смягчает ограничительные меры. С 5 июня в стране возобновляется внутреннее авиасообщение, а также работа заведений общепита. С пятницы кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей в своих помещениях.
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В Москве умерли еще 57 человек, зараженных коронавирусом. Всего за время пандемии из-за коронавируса в России погибли 5384 человека.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса